L'autunno è ufficialmente entrato nel vivo, anche se le temperature lasciano ancora spazio a quell'aria d'estate che fa tornare voglia di mare. Ma c'è talmente tanto da fare nella Capitale in questo ultimo weekend di settembre, che vi consigliamo di vivervi al 100 per cento Roma. Archiviata l'edizione 2019 del Taste of Roma e la prima edizione del Bar Show, il weekend si appresta ad arrivare con diversi appuntamenti all'insegna del gusto e del divertimento per tutti.

Un weekend che profuma di autunno, insomma, ma soprattutto di birra e che ci regala qualche primo accenno di Oktober Fest con eventi vari sparsi nella Capitale.

Weekend a Roma: gli eventi di sabato 28 e domenica 29 settembre

Da Eataly c'è fermento per la Festa delle Birre Artigianali che animerà il weekend con tanti appuntamenti per amatori e professionisti del settore. Proseguono gli appuntamenti di Aria di San Daniele per continuare a far degustare il rinomato prosciutto. A The Village Parco de Medici tutto è pronto per l'Oktoberfest, grande festa della birra in stile bavarese in programma fino ai primi giorni di ottobre. E, ancora, sagre (per grandi e bambini), focus sui sapori tradizionali, feste country e musica per ballare tutta la notte.

Ecco una selezione dei migliori eventi da non perdere a Roma nel weekend alle porte:

Festa delle Birre Artigianali da Eataly

Da venerdì 27 a domenica 29 settembre, al terzo piano di Eataly va in scena un grande festival dedicato alle migliori birre artigianali d'Italia. Il focus di quest'anno? Oltre alle storiche birre artigianali, ci sarà un'ampia selezione di birre "non convenzionali" che sapranno stimolare la tua curiosità. Si parte venerdì, alle 18, per degustare, approfondire, addentrarsi nel mondo bello e affascinante delle "bionde" classiche e intraprendenti. [TUTTO SULL'EVENTO]

Aria di San Daniele

Dal 27 al 29 settembre il Consorzio del Prosciutto di San Daniele arriva a Roma con Aria di San Daniele, per tre imperdibili appuntamenti dedicati alla degustazione del Prosciutto di San Daniele DOP e alla scoperta dello splendido territorio dal quale questa eccellenza del Made in Italy ha origine. Tre selezionati locali della capitale ospiteranno, infatti, altrettanti appuntamenti all’ora dell’aperitivo, durante i quali gli amanti del buon vivere e del buon cibo avranno la possibilità di gustare l’ineguagliabile dolcezza del Prosciutto di San Daniele in un’atmosfera di raffinata convivialità. [TUTTO SULL'EVENTO]

Oktoberfest al The Village

Dal 24 settembre e fino al 2 ottobre, il The Village Roma Parco de' Medici si trasformerà in uno strepitoso birrificio all’aperto con Birra Artigianale (e non) spillata in piazza e i tipici tavoloni di legno sui quali degustarla in compagnia, accompagnata dai famosi wuster e dai piatti tipici della tradizione bavarese. Tutto intorno le attività che da sempre rendono l’area commerciale un luogo perfetto per divertirsi, fare shopping e stare in compagnia. [TUTTO SULL'EVENTO]

Buskers in Town

Dal 27 al 29 settembre, appuntamento con Buskers In Town, il primo festival buskers metropolitano a ingresso libero organizzato dall’Associazione culturale Procult. Tra gli spettacoli in programma nel weekend sabato 28, tra le performance, in Piazza dei Mirti, spettacolo di ombre cinesi di Silvio Gioia e, nel Piazzale delle Gardenie, Trick'n'troublecircus show, spettacolo di acrobatica aerea. Domenica 29, segnaliamo in Piazza dei Mirti lo spettacolo di danza Uscite di emergenza; in Piazzale della Gardenie, l’Uomo di Carta Pesta, spettacolo di poesia e fuoco di e con Fokoloco. [TUTTO SULL'EVENTO]

Country Beer Fest Rainbow Magicland

Sabato 28 Settembre al Nuovo Rainbow MagicLand è in arrivo la Country Beer Fest. Due serate di musica live, un vecchio saloon con ballerine di Can Can, animazione e balli country, bellissime coreografie di line dance con la partecipazione delle migliori scuole di ballo, esibizioni con fruste e asce, tende indiane e tanto intrattenimento per grandi e piccini. [TUTTO SULL'EVENTO]

Aperol Spritz nei Giardini dell'Auditorium

Da venerdì 27 a domenica 29 settembre, all'Auditorium Parco della Musica va in scena l'Aperol Spritz Festival per festeggiare i 100 anni di Aperol. Nei Giardini dell'Auditorium saranno 3 giorni ricchi di appuntamenti, 3 appuntamenti per staccare la spina e scoprire un fenomeno culturale e sociale che ha contraddistinto un secolo del nostro paese. Presente anche l'Aperol Van per un lungo weekend all’insegna del motto #HappyTogether, del divertimento e dello stare insieme, in pieno stile Aperol Spritz. [TUTTO SULL'EVENTO]

Bio sagra for kids

Spazio anche agli eventi per i bambini e per tutta la famiglia nel weekend in arrivo. Il 29 settembre 2019 avrà luogo la sesta edizione della Bio Sagra for kids, la giornata di beneficenza organizzata dalla FFK ONLUS, da sempre svolta con il patrocinio del Consiglio Regionale del Lazio e del Municipio Roma VIII. Per il sesto anno consecutivo, i fondi raccolti saranno destinati principalmente per finanziare l’attività annuale di una ricercatrice del Dipartimento di Scienze Neurologiche dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, per la ricerca sul ruolo terapeutico della dieta chetogenica nella cura dell’epilessia infantile farmacoresistente. [TUTTO SULL'EVENTO]

"I diti in pasta", workshop e laboratori su cibo e salute per tutta la famiglia

Bambini e famiglie al centro anche presso lo Spazio Eventi Tirso, sabato 28 e domenica 29 settembre, nella IV edizione de I Diti in Pasta, la manifestazione che mira a promuovere nelle famiglie una sana cultura del cibo in maniera divertente e consapevole. Un ricco programma di workshop, incontri, laboratori e dimostrazioni per affontare non solo il tema dell’alimentazione ma del benessere in generale, toccando altre tematiche importanti come lo sport, la lettura, la prevenzione, il rapporto con la natura. [TUTTO SULL'EVENTO]

Sagra della salsiccia e della pastarella

La Sagra della Salsiccia e della Pastarella di Magro giunge alla tredicesima edizione, organizzata dal Centro Commerciale Naturale di Gallese in collaborazione con la sezione locale dell'AVIS, nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 settembre. Gallese è un piccolo e caratteristico borgo medievale in provincia di Viterbo a pochi passi da Roma. [TUTTO SULL'EVENTO]

Room 26 da 10! Al via la decima stagione

Per gli assidui frequentatori del club dell'Eur e non solo, questo weekend il Room 26 torna in grande stile, pronto per la sua decima stagione che illuminerà il quartiere EUR con la luce dell'entertainment fatto ad arte. Nel Sabato House, torneranno più carichi che mai Paolo Pompei e Luis Bertman, mentre in Plus Room ci sono Max Marino e Matteo Passerini. [TUTTO SULL'EVENTO]

