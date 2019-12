Il Natale è passato, ma le feste natalizie proseguono e sono proprio i giorni "post-abbuffate", gli ideali per girare la città addobbata, per andare in visita ai presepi, ai musei, alle mostre nuove della Capitale.

Un'atmosfera tra il magico e il vivace si respira in questi giorni dal centro alla periferia. Poca voglia di lavorare tra i romani, tanta voglia di proiettarsi al Capodanno e alla grande Festa di Roma 2020 in programma al Circo Massimo e non solo. Ma godiamoci ogni singolo giorno di queste festività, andando a scovare quali sono gli eventi da non perdere in questo weekend del 28 e 29 dicembre (l'ultimo, tra le altre cose) del 2019.

Weekend a Roma: gli eventi di sabato 28 e domenica 29 dicembre

Proseguono in città e nei dintorni della Capitale i mercatini di Natale e i villaggi a tema, dunque, se ancora non li avete visitati, questo è il weekend giusto per farlo. Largo anche alle iniziative nei musei con il ricco programma del Natale con la MIC e alle nuove mostre, una in particolare dedicata ai bambini.

Spazio anche al teatro e alla musica in questo weekend di fine dicembre, con il concerto di Fiorella Mannoia all'Auditorium Parco della Musica, con Edoardo Leo che porta tutti a teatro con il suo spettacolo "Ti racconto una storia" e alle gite fuori porta con l'interessante calendario delle Feste delle meraviglie della Regione Lazio.

Ecco, dunque, cosa fare a Roma nel weekend del 28 e 29 dicembre:

Mercatini e Villaggi di Natale

Un giro in un mercatino o in un villaggio di Natale in questi giorni vale ancora il viaggio. Senza la fila dei bambini intenti ad bucare la letterina e ad incontrare Babbo Natale, senza l'ansia degli ultimi regali, fare un giro in questi luoghi pittoreschi, dall'atmosfera nord-europea sarà ancora più bello. Dal magico Castello di Santa Severa, al suggestivo villaggio internazionale di Christmas Wonderland ce n'è davvero per tutti i gusti e per tutte le età.

Tutti i mercatini di Natale a Roma

Tutti i villaggi di Natale a Roma

Natale con la MIC

Le feste di Natale saranno all'insegna della cultura con l'iniziativa "Natale con la MIC" che prevede le aperture straordinarie di tanti musei e siti culturali della Capitale con ingresso gratuito o al costo simbolico di 1 euro a persona. Venerdì 27 dicembre al Museo di Roma Palazzo Braschi concerto La Vienna ai tempi di Canova a cura di Roma Tre Orchestra Ensemble. Sabato 28 dicembre ai Musei Capitolini concerto Gospel Night in collaborazione con Fondazione Musica per Roma. E tanti altri eventi e visite straordinarie in programma. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Mostra dei 100 presepi in Vaticano

Tanti i bei presepi da poter visitare a Roma in questi giorni. Da non perdere, sicuramente, la mostra dei 100 presepi in Vaticano. La tradizionale esposiaione è tornata nella Capitala, nella Sala Pio X di via della Conciliazione, con 130 presepi che provengono da circa 30 Paesi del mondo. Tutti presepi di grande valore, ognuno dei quali è a suo modo un'opera d'arte, che racchiude una storia particolare. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Feste delle Meraviglie

Prosegue il programma variegato e diffuso del Natale della Regione Lazio, intitolato "Feste delle Meraviglie". Oltre 500 eventi in tutti i comuni del Lazio che sono iniziati a ridosso del Natale e proseguiranno fino al 12 dicembre. Vi invitiamo, pertanto,a consultare il ricco calendario, dove troverete performance, appuntamenti, spettacoli in parchi, palazzi e in luoghi nascosti e suggestivi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Edoardo Leo al teatro

In programma un doppio appuntamento con Edoardo Leo all'Auditorium Conciliazione, venerdì 27 e sabato 28 dicembre, con "Ti racconto una storia", spettacolo organizzato da Ventidieci srl e Sa Va’ produzioni creative. Letture semiserie e tragicomiche in un reading-spettacolo che raccoglie appunti, suggestioni, letture e pensieri raccolti dall’attore e regista romano. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Fiorella Mannoia all'Auditorium Parco della Musica

Nel ricco calendario del Natale all'Auditorium Parco della Musica, c'è anche Fiorella Mannoia. La cantautrice, dopo il grande successo della prima parte del tour - che ha emozionato oltre 60.000 spettatori - si prepara a tornare all'Auditorium Parco della Musica il prossimo 28 dicembre, dove chiuderà il suo Personale Tour. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

I Love Lego, la mostra

Alla Vigilia di Natale ha inaugurato anche la mostra I Love Lego a Palazzo Bonaparte. Scenari minuziosamente riprodotti e ambienti realizzati in decine di metri quadrati con i mattoncini più famosi del mondo. Una mostra che piacerà ai bambini, ma che appassionerà, molto probabilmente, anche i pù grandi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

