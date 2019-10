Weekend di cinema, di gusto e di tradizioni, con l'ottobrata romana che resiste anche se novembre ormai è alle porte. Ad attenderci, nel fine settimana soleggiato e dalle temperature miti del 26 e 27 ottobre, tanti eventi per tutta la famiglia. Dalle grandi manifestazioni agli appuntamenti per esperti ed appassionati, fino alle sagre e alle prime atmosfere di Halloween.

Weekend a Roma: gli eventi di sabato 26 e domenica 27 ottobre

All'Auditotium Parco della Musica, riflettori ancora accesi sulla Festa del Cinema di Roma che volgerà a termine proprio in questo weekend. Soprattutto sabato 26 tanti gli appuntamenti, le proiezioni, gli incontri da non perdere. In primo piano le nuove tendenze dell'arredo a Moacasa che apre i battenti alla Fiera di Roma proprio sabato 26. Focus sulla cultura e l'abbigliamento urban all'Atlantico Live. Ma il fine settimana alle porte sarà anche quello della prima edizione del Tevere Day e di Think Green, eco festival all'Ex Cartiera.

Ecco tutti gli eventi da non perdere a Roma e dintorni sabato 26 e domenica 27 ottobre:

Festa del Cinema di Roma

Il Red Carpet continua ad animarsi di attori e registi di fama internazionale all'Auditorium Parco della Musica. E il prossimo weekend è l'ultima occasione per poter vivere la Festa del Cinema. Sabato, in particolar modo, in programma è ancora ricco di eventi da non perdere. In primo piano il film di chiusura Tornare di Cristina Comencini, l'incontro ravvicinato con Viola Davis, la presentazione del film d'animazione Play Mobil, la cerimonia di premiazione di Alice nella Città. Domenica l'omaggio a Camilleri e Gregoretti e la chiusura ufficiale della Festa [TUTTO SULLA FESTA DEL CINEMA DI ROMA]

Moacasa 2019

Dal 26 ottobre al 3 novembre, MoaCasa 2019 presenta le novità e le tendenze del settore arredo alla Fiera di Roma, attraverso le proposte di espositori e mobilieri delle diverse regioni d’Italia: per la 45a edizione della manifestazioneorganizzata da MOA Società Cooperativa, sono oltre 250 le aziende presenti nei tre padiglioni della Fiera di Roma con idee di alta qualità per tutti i gusti e per tutti gli ambienti della casa, dal bagno alla cucina, dalla zona giorno alla zona notte. Tanti anche gli appuntamenti e le iniziative dedicate ai visitatori. [TUTTO SULL'EVENTO]

Kickit, cultura urban a Roma

All'Atlantico Live di Roma, domenica 27 ottobre, arriva Kickit, il più grande evento italiano dedicato alla cultura urban, che ha l'obiettivo di celebrare un movimento che oggi è più attuale che mai, vero esempio di rigenerazione e riqualificazione urbana. Nel cuore dell’Eur arriveranno i nomi più interessanti del panorama newyorkese, affiancati a giovani talenti italiani e ci sarà anche uno spazio dedicato al market di Kickit. [TUTTO SULL'EVENTO]

Halloween a Cinecittà World (con la Famiglia Addams)

Scheletri, zombie, vampiri e fantasmi: Halloween si festeggia a Cinecittà World dal 5 ottobre al 3 novembre 2019. Il Parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma si trasforma per un mese con zucche e pannocchie, covoni di fieno e ragnatele e numerose novità a tema.

Zombie e mostri, in vena di dolcetti e scherzetti, daranno il benvenuto agli ospiti, che potranno immergersi in esperienze da brividi attive durante tutto il mese di ottobre. Domenica 27 alle 16 grande anteprima cinematografica: La Famiglia Addams. [TUTTO SULL'EVENTO]

Rome Art Week

Fino a sabato 26 ottobre c'è la Rome Art Week, : ben 149 tra Gallerie, Fondazioni, Istituti di Cultura ed Accademie, 331 Artisti, 28 curatori, 386 eventi apriranno gratuitamente i propri spazi proponendo mostre, eventi, open studio o progetti, dando così mostra di quanto il mondo artistico contemporaneo capitolino sia fertile e articolato. [TUTTO SULL'EVENTO]

Tevere Day

Il prossimo 27 ottobre, a Roma, arriva la prima edizione del Tevere Day, manifestazione, promossa dall’Associazione Museo del Tevere, associazione voluta dai cinque Circoli remieri storici della Capitale (Tevere Remo, Aniene, Roma, Lazio, Tirrenia Todaro), con l’obiettivo di salvaguardare e valorizzare il fiume della Capitale, ripristinando un rapporto attivo con la cittadinanza, attraverso la costituzione di un vero e proprio museo diffuso, il Museo del Tevere. Tanti gli eventi in programma. [TUTTO SULL'EVENTO]

Think Green Eco Festival

Torna a Roma la settima edizione del Think green eco festival, la manifestazione nata con lo scopo di sostenere e promuovere la cultura ambientale. Organizzata dall’associazione Think green factory, l’iniziativa si svolgerà il 26 e 27 ottobre 2019 negli spazi all’aperto e al chiuso dell’ex Cartiera latina, sede dell’Ente regionale parco Appia Antica, sulla via Appia Antica, a ridosso delle Catacombe di San Callisto e Porta Sebastiano. [TUTTO SULL'EVENTO]

Festa del cioccolato artigianale a Villa Borghese

La kermesse della Festa del Cioccolato Artigianale è in arrivo a Roma. La prima grande edizione è in programma, in via delle Magnolie proprio dentro Villa borghese, dal Pincio a Piazza di Siena, da venerdì 25 a domenica 27 ottobre. L'Associazione Nazionale Cioccolatieri, attraverso il prestigioso marchio Choco Amore, ormai da anni viaggia in lungo e in largo attraverso le principali città italiane portando questo goloso prodotto dalle mille proprietà direttamente dal produttore al consumatore e rappresentando il vero fiore all'occhiello della categoria. [TUTTO SULL'EVENTO]

Buon compleanno Rino Gaetano!

Il prossimo 26 ottobre grande omaggio a Rino Gaetano per celebrare il suo 69esimo compleanno. Una serata con il concerto della Rino Gaetano Band, capitanata dal nipote Alessandro e organizzato con Anna Gaetano, sorella del cantautore e presidente dell’Associazione Rino Gaetano Onlus. La band tributo ufficiale, torna all’Orion Club dopo il tour estivo che l’ha portata in giro per l’Italia ed eseguirà parte del repertorio di Rino Gaetano, immergendosi insieme al pubblico nelle atmosfere e nel sound tipici degli anni ’70. [TUTTO SULL'EVENTO]

Daniele Silvestri in concerto a Roma

Daniele Silvestri torna dal vivo e lo fa con un primo tour nei palasport di tutta Italia. Prima tappa al Palamaggetti di Roseto degli Abruzzi, per poi fermarsi a Roma. Il cantautore arriverà al Palazzo dello Sport della "sua" Roma i prossimi 25 e il 26 ottobre. [TUTTO SULL'EVENTO]

Festa della polenta a Sambuci

Sabato 26 e domenica 27 ottobre, torna a Sambuci l'attesissimo appuntamento con la rinomata Festa della Polenta. Una sagra all’insegna dei sapori dove a farne da padrone sarà un piatto tipico della tradizione, la polenta condita con spuntature e salsicce o con funghi porcini. Oltre alla polenta sarà possibile mangiare panini con porchetta o salsiccia, patatine fritte, dolci tipici e assaporare del buon vino. Il tutto si svolgerà nello splendido scenario del Giardino di Castello Theodoli, all’interno del quale saranno disposti i tavoli. [TUTTO SULL'EVENTO]

Treno storico Roma - Castel Gandolfo

La Pro Loco di Castel Gandolfo è la Fondazione Ferrovie dello Stato organizza, per domenica 27 ottobre, un suggestivo viaggio Roma Termini-Castel Gandolfo a bordo di un treno storico. All'arrivo a Castel Gandolfo (previsto per le 11 circa) sarà possibile visitare la Villa Pontificia ed i Giardini Vaticani oppure semplicemente trascorrere una giornata di tranquillità nella cittadina. [TUTTO SULL'EVENTO]

Sagra della castagna a Percile

In uno dei Borghi Più Belli d’Italia, domenica 27 ottobre torna la Sagra della Castagna. Parliamo di Percile, un "Borgo di emozioni", un piccolo borgo all'interno dell'area protetta regionale del Parco dei Monti Lucretili. La tipica enogastronomia Percilese prevede un menu autunnale, con prodotti enogastronomici tipici della stagione e del territorio. [TUTTO SULL'EVENTO]

