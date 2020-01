A un mese esatto dal Natale, siamo carichi per vivere un nuovo weekend d'inverno nella Capitale. Il meteo non promette bene, ma sono molti gli appuntamenti al coperto da non perdere nel fine settimana in arrivo. Tra mercatini vivaci e colorati (non i soliti!), eventi enogastronomici, laboratori per i bambini e spettacoli teatrali, le alternative non mancano per sabato 25 e domenica 26 gennaio.

Weekend a Roma: gli eventi di sabato 25 e domenica 26 gennaio

Iniziamo dai mercatini che nel weekend alle porte animeranno la Capitale. Dall'Hippie Market che torna al Circolo degli Illuminati, al Mercatino Giapponese per gli amanti della cultura e delle tradizioni del Sol Levante. Spazio al teatro, inoltre, in questo weekend, con tanti spettacoli a prezzi scontati. Ma il fine settimana romano non si esaurisce qui: al The Westin Excelsior va in scena l'edizione 2020 di Vignaioli Naturali, Palazzo Brancaccio apre il sipario sull'evento internazionale di moda The World Fashion, al Palazzo delle Esposizioni arriva una nuova mostra. Ci si diverte nei centri commerciali con le selezioni di Miss Mamma a Euroma2, il tour LEGO Hidden Side a Porta di Roma e discoteche in miniatura. E ancora sagre, folklore, nei dintorni della Capitale.

Ecco gli eventi da non perdere questo weekend a Roma:

Hippie Market al Circolo degli Illuminati

Non solo Lodra, Parigi e Berlino, anche a Roma c’è l’Hippie Market: un evento interamente dedicato all’ artigianato, alla moda vintage, alle street performance, alle cure olistiche, all’arte e alla creatività alternativa. Il 26 gennaio gli spazi del Circolo degli Illuminati verranno allestiti per ospitare designer, stilisti, pittori, artigiani, collezionisti, musicisti e ballerini. L’evento è a ingresso gratuito e inizierà dalla mattina per concludersi verso sera. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Mercatino Giapponese, Flea Market Show

Primo appuntamento del 2020 e primo Flea Market Show al Caffè Letterario il prossimo 26 gennaio. Come sempre sarà possibile immergersi nelle atmosfere giapponesi, scoprendo questa cultura in tutte le sue sfumature del lifestyle. Tanto shopping ma anche workshop, food, spettacoli e intrattenimento made in Japan. Il Flea Market si articola in diverse zone per vivere un percorso di shopping e cultura di qualità e fuori dagli schemi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Mostra "Metropoli" di Gabriele Basilico al Palazzo delle Esposizioni

Dedicata a uno dei maggiori protagonisti della fotografia italiana e internazionale, la mostra "Metropoli" arriva al Palazzo delle Esposizioni dal 25 gennaio. Un'esposizione incentrata sul tema della città con 270 immagini circa datate dagli anni Settanta ai Duemila, alcune delle quali esposte per la prima volta in questa occasione. La città è sempre stata al centro delle indagini e degli interessi di Gabriele Basilico. Il tema del paesaggio antropizzato, dello sviluppo e delle stratificazioni storiche delle città, dei margini e delle periferie in continua trasformazione sono stati da sempre il principale motore della sua ricerca. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Vignaioli Naturali

Torna, l’ultimo fine settimana di gennaio, Vignaioli Naturali a Roma, lo storico appuntamento con i vini naturali, con una proposta ricca di incontri e degustazioni immancabili. Oltre 80 vignaioli, provenienti da tutta Italia e da alcune selezionate regioni d’Europa, saranno disponibili ai banchi di assaggio per condividere con i visitatori le loro storie fatte di colori, profumi e gusti, ma soprattutto di passione, dedizione, pazienza e di scelte a volte non facili per ottenere i risultati che sarà possibile assaggiare in ogni calice. Due giornate all’insegna del piacere e della cultura del vino naturale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Miss Mamma Italiana a Euroma2

Tutto pronto a Euroma2 per la tappa regionale delle selezioni per la semifinale e finale della 27° edizione del Concorso di bellezza, riservato alle mamme tra i 25 e i 45 anni: Miss Mamma Italiana 2020. Il Concorso Nazionale di bellezza e simpatia prevede anche una fascia “Miss Mamma Italiana Gold”, per le mamme dai 46 ai 55 anni, e la fascia “Evergreen”, per le mamme sopra i 56 anni. A presentare l'evento, che si svolgerà sabato 25 gennaio presso il Centro Commerciale Euroma2, sarà Benedetta Mazzi, Miss Mamma Glamour 2019, che affiancherà il patron di Miss Mamma Italiana, Paolo Teti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Gioca da solo. Sfida i tuoi amici", il tour LEGO Hidden Side

LEGO® Hidden Side™ arriva con un nuovo tour alla Galleria Commerciale Porta di Roma sabato 25 e domenica 26 gennaio, dalle 10.00 alle 22.00: vieni a provare l’innovativa modalità multiplayer e scopri i nuovi set della linea. Nell’area LEGO dedicata sarà possibile immergersi nel mondo spettrale di Newbury, vedere da vicino i set Hidden Side e partecipare a fantasmagoriche sfide con altri giocatori, scegliendo la modalità di gioco preferita. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Teledisko", la discoteca più piccola al mondo a Romaest

Primo weekend di Teledisko a Romaest. Per la prima volta in Italia, al primo piano del centro commerciale, arriva la discoteca più piccola al mondo. Una vera miniaturizzazione che ricalca alla perfezione gli usuali club dancing dove a ritmo di musica si danza e si viene a ‘stretto’ contatto – viste le dimensioni- con amici e perché no, altri amanti del ballo e della buona musica. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

World of Fashion, evento internazionale a Palazzo Brancaccio

Domenica 26 gennaio alle ore 18 nella magnifica cornice di Palazzo Brancaccio si terrà la 23esima edizione del World of Fashion. Crocevia di un incontro, ideato e diretto da Nino Graziano Luca. Un evento che si conferma appuntamento speciale organizzato per promuovere i talenti della moda ed internazionale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Belle ripiene al Teatro Sistina

Ultimi giorni per divertirsi al Teatro Sistina con Rossella Brescia, Tosca D'Aquino, Roberta Lanfranchi e Samuela Sardo che portano in scena Belle Ripiene, uno spettacolo di Giulia Ricciardi e Massimo Romeo Piparo in programa fino a domenica 26 gennaio. Gli amori e le chiacchiere sugli uomini, il profumo del buon cibo e le ricette più gustose, sensibilità ma anche comicità rigorosamente “in rosa” e sullo sfondo una grande, allegra e accogliente cucina. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Castello delle 7 note a Santa Severa

Da venerdì 24 a domenica 26 gennaio, il Castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio gestito da LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella e Coopculture, ospita nelle sale interne con affaccio sul mare “Il Castello delle 7 note”: tre concerti di musica classica e masterclass rivolte a musicisti italiani e stranieri under 35. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Parata dei cavalli a Trevignano Romano

Domenica 26 gennaio a Trevignano Romano torna il tradizionale appuntamento con la grande parata dei Cavalcanti in onore di Sant’Antonio Abate. Per la manifestazione, oramai arrivata alla sua settima edizione con il richiamo di tantissimi spettatori, gli organizzatori dell’Associazione I Cavalcanti di Trevignano come di consueto hanno previsto la partecipazione di cavalli in sfilata a perdita d’occhio provenienti da tutti i Comuni del parco Regionale di Bracciano e Martignano e del circondario. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra della bruschetta a Casaprota

Tra degustazioni, spettacoli folcloristici, mostre, musica dal vivo e visite guidate, Casaprota scalda i motori per la “festa più festa dell’anno”. Il 25 e il 26 gennaio tornerà nel borgo in provincia di Rieti l’appuntamento con la Sagra della Bruschetta, l’imperdibile evento dedicato al prodotto di punta del territorio: un olio extravergine di oliva di altissima qualità dal sapore intenso e aromatico, noto già ai tempi degli Antichi Romani, che da queste parti si produce da tempo immemorabile. Giunta alla 58esima edizione, la festa proporrà l’oro verde della Sabina sul pane artigianale abbrustolito per sottolinearne al meglio il gusto, ma non solo... [TUTTE LE INFORMAZIONI]

