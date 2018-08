Week end a Roma: gli eventi di sabato 25 e domenica 26 agosto

Le sagre che celebrano i piatti della tradizione, concerti, manifestazioni estive e gli eventi dedicati al buon vino: il week end a Roma è ricco di proposte e appuntamenti ai quali non mancare.

Week end a Roma: gli eventi del 25 e 26 agosto

A Vallerano c'è la suggestiva Notte delle Candele, a Fabrica di Roma i live del FdB Festival, nel cuore della Capitale invece Tevere illuminato e vivo grazie agli stand di Lungo il Tevere Roma 2018. Per i più piccoli sport in piazza, party e laboratori didattici.

Ecco dunque gli eventi del week end a Roma 25 e 26 agosto da non perdere

Notte delle candele a Vallerano

Dodicesima Notte delle candele di Vallerano, la prima ed unica notte italiana che vede illuminare con la scenografie di oltre 100000 lumi naturali, ad opera degli stessi abitanti, un antico borgo medievale. Per l’edizione 2018, a partire dalle prime stelle della sera, il tema sarà incentrato sul Regno degli Abissi e saranno ospitati ben trenta situazioni artistiche in ogni angolo, vicolo, piazza della storica cittadina della Tuscia viterbese.

Lungo il Tevere Roma

Lungo il Tevere Roma è la manifestazione che offre a bordo fiume un ricco programma culturale e di intrattenimento per arricchire l’estate della Città Eterna. Anche quest’anno, all’ombra del biondo Tevere, sarà possibile vivere un ricco palinsesto di appuntamenti interessanti tra incontri, degustazioni, perfomance teatrali e musicali, happening solidali e perfino spirituali.

Music Truck Tour Estate: musica e comicità a Ostia

A Ostia arriva Music Truck Tour Estate: un modo divertente per scoprire le più belle piazze d’Italia e trascorrere piacevoli serate estive in allegria. La rassegna animerà uno dei luoghi simbolo del litorale romano: il Pontile di Ostia. Serate piene di musica e momenti comici, completamente gratuite, faranno vivere uno dei luoghi più caratteristici del mare di Roma, un’occasione per tornare ad essere un punto di aggregazione per residenti e turisti. Qui tutto il programma.

J-Ax in concerto a Fabrica di Roma

Edizione imponente per FDB Festival: sul palco di Fabrica di Roma arriva J-Ax con la sua poesia in rima a far brillare di nuova luce il petto del Festival. Ancora ubriaco di uno straordinario successo, Ax brinda alla notte laziale, a un Festival che si reinventa ogni anno e s’impone come appuntamento immancabile del calendario musicale 2018. Tutto su FDB festival.

“Rajche” a Subiaco

Musica, dialetto, artigianato e gastronomia: ovvero le radici di un popolo in ogni possibile sfaccettatura. O meglio le “rajche”, come si dice nel dialetto di Subiaco, la splendida città dei monasteri in provincia di Roma. All’ombra della Rocca Abbaziale che fu dimora dei Barberini, dei Colonna e di Lucrezia Borgia, torna dal 24 al 26 agosto l’appuntamento con “Rajche, radici in comune”, tre imperdibili giorni dedicati alla cultura locale e dialettale tra poesie, stornelli e canti popolari.

Sagra della cozza e del pesce del Golfo

A Gaeta torna Festa a Levante - Sagra della cozza e del pesce del Golfo, durante la quale si potranno degustare i piatti tipici della prestigiosa e rinomata cucina gaetana, come cozze preparate in diversi modi, tielle (di verdura e pesce), pesce alla brace (orate e spigole), frittura di alici, diversi primi piatti e tante altre prelibatezze locali.

Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti

La Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti è la vetrina di maggior prestigio per tutte le aziende e le cantine di Cerveteri per esporre e promuovere i propri prodotti: il protagonista non sarà solamente il vino, ma tutte le prelibatezze e le eccellenze gastronomiche. Intorno alla manifestazione enogastronomica poi intrattenimento e storia con le visite guidate al patrimonio archeologico. Non mancherà nemmeno la musica con tanti prestigiosi ospiti dell'Etruria Eco festival. Qui tutti i concerti della Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti.

Apertura Hostarie Carpineto

A Carpineto Romano dal 22 agosto al 2 settembre apriranno i battenti le cucine delle “Hostarie Aldobrandine”. I Sette Rioni Storici, prima di contendersi l’ambito drappo della disfida equestre, che si terrà il 2 settembre prossimo, cercheranno di riproporre al meglio i piatti della tradizione lepina. "Hosti” e “pastorelli” in costume seicentesco saranno pronti a servire su antiche stoviglie i piatti tradizionali della tradizione lepina: pasta fatta in casa condita con sughi di carne, polenta con le spuntature, salsicce, capretto, abbacchio, tagliolini conditi con il ricercato tartufo nero dei Monti Lepini, verdure, vini pregevoli e, per finire, i dolci tipici.

Sagra della birra e del fritto

Pizza fritta, supplì, arrosticini e patatine oltre a fiumi di birra: ad Acquaviva di Nerola l'appuntamento è con la Sagra della birra e del fritto, giunta alla sua seconda edizione. Il 24 e 25 agosto, dalle 20 in poi, a Nerola due serate all'insegna del buon cibo, del divertimento e della buona musica.



Schiuma party al Luneur Park

Al Luneur Park arriva lo schiuma party, un evento dove sarà possibile spegnere i bollenti spiriti dell’Estate con una pioggia di fresco divertimento. Per tutto il mese di agosto, ogni giorno alle 18:30, potrete scatenarvi a suon di musica con il più folle SCHIUMA PARTY della Capitale. Un'occasione per ballare completamente ricoperti da soffici nuvole di schiuma, una fantastica avventura bagnata per vivere insieme una magia lunga un’estate, fuori dal comune.

Luci, colori e visioni ad Explora

In vero stile tinkering, il laboratorio ha come obiettivo la sperimentazione della luce: la fonte luminosa diventa l’elemento chiave per una serie di esplorazioni di fenomeni scientifici e dell’interazione con i colori e con i diversi materiali. Sperimentando gli effetti della luce è possibile osservare il fenomeno delle ombre e giocare con il movimento di alcuni oggetti, aiutati da semplici ma efficaci strumenti tecnologici.

Il CONI a Piazza Vittorio

A Piazza Vittorio riapre il villaggio dello sport del CONI Lazio che propone una serie di discipline sportive completamente gratuite nell’ambito della rassegna Notti di Cinema e… A Piazza Vittorio. Fino al 26 agosto ad occupare il lato della piazza che guarda via Conte Verde saranno il cricket, uno degli sport più amati da molte comunità presenti nel quartiere Esquilino, la pallacanestro e la scherma. Nello spazio riservato agli sport della mente, invece, sabato e domenica saranno ancora una volta protagoniste damiere e scacchiere, e sabato tornerà anche il twirling.