Week end a Roma: gli eventi di sabato 24 e domenica 25 marzo

Nuove imperdibili mostre, visite guidate, spettacoli teatrali ai quali non mancare e ancora appuntamenti enogastronomici e golosi: il week end a Roma regala grandi sorprese.

Si comincia con le Giornate FAI di Primavera che permettono ai visitatori di accedere e godere della bellezza di luoghi solitamente inaccessibili (TUTTI I SITI FAI VISITABILI). A Ostia c'è la Festa del Cioccolato artigianale, mentre nel cuore della città spazio ad arte, mercatini e street food. Per i bambini laboratori didattici, teatro e divertentissime visite guidate.

Ecco gli eventi del week end a Roma ai quali non mancare

Liu Bolin. The invisible man

Liu Bolin, l’artista di origine cinese e definito “l'uomo invisibile”, ha raggiunto la fama internazionale come colui che ha fatto del camouflage il suo tratto distintivo. Rimanendo immobile come una scultura vivente, Bolin integra il suo corpo con il contesto alle sue spalle grazie a un accurato body-painting e infine si fa fotografare. Gli scatti realizzati tra i marmi dell’Anfiteatro Flavio e le forme barocche della Reggia di Caserta arrivano a Roma.

Magnum Manifesto

Magnum Manifesto celebra il settantesimo anniversario della più grande agenzia fotogiornalistica del mondo, la Magnum Photos: creata da Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, George Rodger e David Seymour nell’aprile del 1947. Da quel giorno, la Magnum Photos è diventata un riferimento nel tempo sempre più importante per la documentazione e per il fotogiornalismo. Gli autori di Magnum hanno documentato guerre, testimoniato le tensioni sociali, interpretato il nostro tempo, ritratto tanto le persone comuni quanto i grandi della terra, preconizzato i nuovi drammi del futuro.

Giudizio Universale

L’arte incontra lo spettacolo. Un viaggio straordinario che permette allo spettatore di immergersi completamente nelle meraviglie della Cappella Sistina, scoprirne la storia e i segreti e vivere un’esperienza senza precedenti.

Enrico Montesano è "Il conte Tacchia"

Dopo Rugantino e Il Marchese del Grillo, grandi successi applauditi in tutta Italia, Enrico Montesano affronta un altro popolare personaggio romano per chiudere la sua trilogia. Autore della regia e della versione teatrale scritta con Gianni Clementi, Montesano presenta al suo pubblico un’altra appassionante commedia ambientata nella Roma antica dei primi del novecento, tratta dall’omonima pellicola cinematografica di Sergio Corbucci con scene aggiunte che andranno ad integrare la storia.

OstiaChocolate

Gli artigiani provenienti da tutta Italia celebrano il cioccolato facendo degustare a tutti i partecipanti degli ottimi prodotti rigorosamente a base di pregiatissimo cioccolato artigianale. Vista la vicinanza dell'evento alla Pasqua non mancheranno delle gustose idee regalo come le uova di purissimo cioccolato rigorosamente realizzate a mano dai tanti maestri cioccolatieri presenti alla manifestazione. Cioccolata vegan, praline, tavolette, cioccolatini e creme spalmabili rigorosamente prodotte dagli artigiani presenti alla manifestazione, renderanno OstiaChocolate un appuntamento imperdibile per i più golosi.

Country Fest: street food, musica e laboratori

Country Fest è un fine settimana ricco di laboratori per bambini e workshop per adulti. L’evento si svolge all’interno dell’Azienda agricola Serra Madre, in un luogo colorato e didattico, uno spazio polivalente in cui trascorrere il proprio tempo all’insegna della natura. Per l’occasione sarà presente un mercatino di artigiani e produttori agricoli, si potrà bere birra artigianale e rilassarsi al punto bar ascoltando musica dal vivo. All’esterno un’accurata selezione di Food Trucks.

Festival dello Street Food

All'interno dei giardini di Parco Ricciardi verranno selezionati 10 Street-Chef professionisti provenienti da diverse parti d'Italia. A bordo dei loro Truck e ApeCar gli Chef vi delizieranno con le loro ricette tipiche. Al festival dello Street Food non solo cibo espresso, protagonista della tre giorni di San Paolo la compagnia del CIRCUS VILLAGE. Veri artisti di strada e circensi vi stupiranno con i loro spettacoli colorati e strabilianti performance.

Mercatino Giapponese

Mercatino Giapponese presenta "Sakura Matsuri": il giardino giapponese della Domenica. Il Mercatino Giapponese si sposta nella nuova location che accoglierà la manifestazione per tutta la bella stagione. Un area mercato completamente ridisegnata con spazi all'interno del capannone e nel giardino con gazebo attrezzato, una palazzina per le attività di intrattenimento (laboratori, corsi, game e molto altro ), un grande palco per gli spettacoli e un'area dedicata al meglio del food giapponese. Non solo shopping ma un vero e proprio festival della cultura del Sol Levante.

Streghe, pozioni e una manica di mostri

Streghe, pozioni e una manica di mostri...La Scuola Di Stregoneria Jack Skeletron organizza una gara per eleggere "Lo stregone dell'anno". Tanti i partecipanti, ma la storia di cui vogliamo parlarvi è quella di Strega Grimilde e Strega Flora. La prima cattivissima e abilissima creatrice di pozioni mostruose. La seconda troppo dolce, troppo buona e troppo distante, quindi, dal poter vincere il prestigioso titolo della scuola. Ma, gareggiando, qualcosa accadrà? Siete pronti a scoprirlo?

Caccia alle uova al Luneur Park

Al Luneur Park ha inizio la più grande Caccia alle Uova dei Regni di Fiaba. Corri nel Parco e scova le centinaia di uova nascoste, potrai vincere fantastici premi come ingressi gratuiti al Luneur Park, peluche luna, cioccolatose uova di pasqua, dolci leccornie, colorati truccabimbi e buoni sconto per tornare quando vorrai nel tuo Giardino delle Meraviglie. Non mancherà poi il divertimento in famiglia con Giostre, Giochi e Laboratori a tema.

Alla scoperta delle Terme di Caracalla

Le grandi terme imperiali dove i romani giocavano a palla e facevano molto altro! Come funzionavano le terme? Perché erano cosi grandi? Chi ci andava? Con l'esclusiva e originale attività didattica di Cicero in Rome, tutta la famiglia rivivrà l'esperienza delle terme antiche e proverà quanto fosse piacevole la pulizia del corpo attraverso una simulazione.