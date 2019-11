Manca un mese esatto a Natale, ma in città già si iniziano a respirare le magiche atmosfere natalizie tra primi mercatini, dolciumi e villaggi a tema. Il fine settimana del 23 e 24 novembre è ricco di eventi da non perdere a Roma. Prime degustazioni di panettoni e pandori, primi acquisti da mettere sotto l'albero, ma anche importanti appuntamenti per celebrare la Giornata Mondiale dei diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza. Spazio al cinema, alle manifestazioni enogastronomiche e ci sono persino hotel "straordinari" che aprono le porte solo in questi due giorni.

Weekend a Roma: gli eventi di sabato 23 e domenica 24 novembre

Iniziamo con i più bei villaggi di Natale della città che aprono le loro porte per far immergere grandi e piccini in vere atmosfere da sogno. Decorazioni, addobbi natalizi, luminarie e tanto altro. Si prosegue all'insegna del Natale con la Fiera del Pandoro e del Panettone che torna, come di consueto, all'Hotel Sheraton di Roma (ad ingresso gratuito). Da non perdere i mercatini in programma questo weekend nella Capitale, non solo di Natale, anche del vintage e dell'artigianato green e, segnate in agenda, che sabato e domenica c'è il Mercato degli Ambulanti di Forte dei Marmi a Roma.

Si prosegue con la Settimana della pizza e dei pizzaioli da Eataly, si beve bene con la manifestazione enologica del Gambero Rosso all'Auditorium Conciliazione, si mangia pizza e mortazza fino a notte fonda in zona Monti Tiburtini. E questo, ricordiamocelo, è il weekend in cui si celebra la Giornata Mondiale dei diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza: tante le iniziative solidali per grandi e piccini in giro per la città.

Ma entriamo nel vivo di questo weekend segnalandovi i principali appuntamenti da non perdere...

Weekend al cinema, Romatoday consiglia: Cetto c'è, senzadubbiamente

Antonio Albanese torna al cinema dal 21 novembre con il film Cetto C’è, senzadubbiamente. A dieci anni dalla sua elezione a sindaco di Marina di Sopra di Cetto la Qualunque (Antonio Albanese) si erano perse le tracce. Scopriamo che vive in Germania e, messa da parte ogni ambizione politica, Cetto la Qualunque oggi per i tedeschi è soltanto un irresistibile e pittoresco imprenditore di successo, che considera la Germania una terra di conquiste e la mafia un marchio di qualità. [TUTTO SUL FILM]

Il Villaggio di Natale del Solara Garden Center

Immergetevi nell'atmosfera dei Mercatini Natalizi del Nord Europa ne Villaggio di Natale del Solara Garden Center. Un progetto unico che dal 2002 ricrea a Casal Palocco, nel cuore di Roma Sud, la magia del periodo festivo tra luci speciali, dolci fragranze, alberi, presepi ed elementi di decorazione e arredo provenienti da ogni parte del mondo. Ogni anno è una festa: ogni edizione è un passo in avanti nella ricerca di novità per rendere il Natale dei romani ancor più significativo e indimenticabile. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il Regno di Babbo Natale a Vetralla

Ha aperto il Regno di Babbo Natale a Vetralla (Viterbo), il luogo d’incanto che da settembre a gennaio accoglie 7 giorni su 7 entusiasti del Natale e delle decorazioni natalizie che viaggiano da tutta Europa per raggiungere Vetralla, un piccolo paese della provincia di Viterbo, ad appena 45 minuti da Roma. Oltre 3500 m2 dedicati alla magia del Natale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Fiera nazionale del Panettone e del Pandoro

Dopo aver fatto tappa a Milano, la Fiera dei più famosi lievitati natalizi italiani arriva a Roma, presso l'Hotel Sheraton sito in Viale del Pattinaggio 100. La tappa romana sarà, anche quest'anno, l'occasione per degustare i migliori panettoni e pandori artigianali d'Italia. L'ingresso all'evento è gratuito e, chi lo vorrà, potrà acquistare panettoni e pandori artigianali provenienti da tutta Italia. [TUTTO SULL'EVENTO]

Berebene 2020

Torna anche quest'anno Berebene, l'evento dedicato ai vini italiani con il miglior rapporto qualità-prezzo selezionati da Gambero Rosso. La kermesse è in programma domenica 24 novembre, presso il Foyer dell'Auditorium della Conciliazione. Sarà possibile degustare molti dei vini premiati nella nuova edizione della guida che il Gambero Rosso dedica alle etichette dal miglior rapporto qualità prezzo. [TUTTO SULL'EVENTO]

Hendrick's Unusual Hotel, apre un albergo misterioso a Roma

Hendrick’s Gin, venerdì 22 e sabato 23 novembre, presenta la Limited Realease: Midsummer Solstice, con un evento eccezionale nel cuore di Roma. Per presentare la versione più floreale e rifrescante del tradizionale gin scozzese ideata da miss Lesley Gracie, Hendrick’s ha scelto il seicentesco Palazzo Cavallerini Lazzaroni, sede della galleria d’arte contemporanea Contemporary Cluster, che per due giorni si trasformerà in un albergo fuori dal tempo, popolato da imprevedibili personaggi. [TUTTO SULL'EVENTO]

Cinecittà celebra la Giornata per i diritti dell'infanzia

Cinecittà celebra i giovani con una lunga domenica dedicata a cinema, musica e arte. In occasione della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il trentesimo anniversario della Convezione ONU a difesa dei minori, l’esposizione permanente degli Studios 'Cinecittà si Mostra' vuole festeggiare i ragazzi con un programma fatto apposta per loro. Domenica 24 novembre, verrà proiettato il film di animazione Dilili a Parigi di Michel Ocelot. Dilili sarà la mascotte della giornata anche grazie ai workshop a lei dedicati. [TUTTO SULL'EVENTO]

Giornata Internazionale per i Diritti dell’Infanzia alla Casina di Raffaello

In occasione della “Giornata Internazionale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza” e della ricorrenza dei 30 anni della “Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia”, la Casina di Raffaello propone, per sabato 23 e domenica 24 novembre dalle ore 11 alle ore 19, due giornate gratuite di laboratori, incontri e letture dedicate al tema dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

International World Beer & Food Festival a San Paolo

International World Beer Festival & Street Food di Roma invade il quartiere San Paolo. Da giovedì 21 novembre a domenica 24 novembre, in Largo Beato Placido Riccardi, va in scena la manifestazione dedicata alle birre artigianali e alla cucina da strada di tutto il mondo. [TUTTO SULL'EVENTO]

Strenne Piccanti, il peperoncino festival di Roma

In arrivo a Roma due giornate piccanti che si svolgeranno presso “La Casa dell’Aviatore”. Strenne Piccanti si chiama la manifestazione organizzata da Ipse Dixit, la delegazione romana dell'Accademia italiana del peperoncino per far conoscere, promuovere e divulgare gli effetti benefici e salutari del peperoncino che, per l’occasione, si fa anche traghettatore della cultura e la promozione e valorizzazione delle specialità regionali, sia calabresi che laziali. [TUTTO SULL'EVENTO]

Toscana in Piazza

Arriva a Roma "Toscana in Piazza", la manifestazione organizzata da T - Event, dedicata alla cucina tradizionale ed ai prodotti tipici, che prenderà forma il prossimo 21 novembre in piazza dei Consoli. Saranno presenti operatori selezionati con eccellenze culinarie toscane, per gli appassionati del luppolo non mancheranno i birrifici artigianali. Si potranno gustare gli storici tortelli lucchesi e le tagliatelle al ragù senese e, ovviamente, la famosa bistecca alla fiorentina, la tagliata, l'hamburger di chianina, la trippa e il lampredotto. [TUTTO SULL'EVENTO]

Il mercato degli Ambulanti di Forte dei Marmi a Roma

Doppio speciale appuntamento con l’evento-mercato più famoso d’Italia. Torna a Roma il mercato degli Ambulanti di Forte dei Marmi. Lo spettacolo delle "boutique a cielo aperto" - con il meglio del Made in Italy artigianale, pelletteria, migliore produzione di cachemire, nuove collezioni moda, tessuti di arte fiorentina e tanta qualità garantita dal Consorzio al prezzo migliore - arriva sabato 23 novembre al San Paolo District e domenica 24 novembre in viale Val Padana (zona Monte Sacro - Metro B1 Conca d'Oro). [TUTTO SULL'EVENTO]

Mercatino di Natale sul Tevere

Sabato 23 novembre nella suggestiva location del Baja, barcone raffinato attraccato lungo il Tevere, torna Stand by the River, il mercatino di Natale sulle sponde del Tevere, ma anche al centro di Roma. Un'occasione fuori dal comune, un esperienza esclusiva, per acquistare le creazioni dei migliori artigiani Made in Italy. [TUTTO SULL'EVENTO]

Olio a Palazzo con il gelato di Fassi

Sabato 23 novembre è in programma l'evento Olio a Palazzo al Palazzo del Freddo, con le creazioni artigianali di Andrea Fassi e la partecipazione di Simona Cognoli, titolare del progetto Oleonauta. Protagonista del pomeriggio sarà l’olio, proposto in doppia degustazione guidata. [TUTTO SULL'EVENTO]

Vintage e artigianato green a Largo Venue

Un grande market è in arrivo domenica 24 novembre a Largo Venue; un festival che vedrà protagonisti 70 espositori di talento, dal vintage "reuse reduce recycle" all'artigianato made in Italy fino all'illustrazione; inoltre una nuova area al secondo piano di Largo Venue, il Green Market dedicato al mondo del bio, piante e fiori, prodotti ecosostenibili, cosmesi Bio, saponi e detersivi sfusi, cibo biologico, laboratori per grandi e piccoli. [TUTTO SULL'EVENTO]

Settimana della pizza e dei pizzaioli da Eataly

Domenica 24 novembre è l'ultima occasione per partecipare alla Settimana della Pizza e dei Pizzaioli da Eataly. L'evento celebra il piatto italiano per eccellenza più conosciuto al mondo e lo fa provare ai clienti in tutti i modi possibili: pizza romana, napoletana, alla pala, in teglia. Spazio anche ad attività ed incontri con tantissimi ospiti, show cooking e approfondimenti sul piatto più buono del mondo. [TUTTO SULL'EVENTO]

Festa della mortazza a Monti Tiburtini

Da Tsunami Pub torna la Festa della Mortazza, venerdì 22 e sabato 23 novembre, fino all'1 di notte "Mortazza e Pagnotte" a volontà. Dopo il successo della prima edizione, la regina dello street food romano torna protagonista, per la gioia dei più golosi. Ad attendere i romani saranno chili di pizza bianca con la mortadella e litri di birra artigianale. [TUTTO SULL'EVENTO]

