Week end a Roma: gli eventi di sabato 22 e domenica 23 settembre

Fiere, mostre e appuntamenti enogastronomici: il week end a Roma è ricco di spunti e proposte per tutta la famiglia.

Gli eventi del week end a Roma 22 e 23 settembre

Il regno delle sneakers e dello street wear è all'Atlantico con Kickit, appuntamento con natura e buon cibo al Country Fest o con il mondo Hippie al Circolo degli Illuminati. Bambini alle prese con esplorazioni, incontri al Bioparco e le prime emozioni di Natale.

Ecco che fare dunque nel week end a Roma 22 e 23 settembre

Kickit: sneakers e abbigliamento urban

Kickit il market italiano dedicato alle sneakers e all’abbigliamento urban approda all’Atlantico, il tempio degli eventi live della Capitale. Durante la giornata appassionati, resellers, youtubers, e tanti volti noti dei social si incontreranno alla ricerca dei pezzi più rari ed interessanti in ambito streetwear. Asics, Diadora, Nike, Yeezy, Human Race, North Face, Trasher, Supreme sono solo alcuni tra i marchi in vendita, molto spesso capi che sono il frutto di collaborazioni temporanee tra brand e quindi introvabili sul mercato.

The Roof Diaries

Roof Diaries è la metafora del rapporto dell’uomo con l’uomo, che cerca di uscire dal proprio guscio protetto per relazionarsi, si affida e si fida per scoprire ed incontrare, oltre il soffitto, il cielo aperto. Come scrivere un diario, ogni giorno, annotando senza razionalità, senza quel controllo che compare non appena diventiamo uomo sociale. Osservati osserviamo.

Taste of Roma

Ai Giardini Pensili di Auditorium Parco della Musica, torna Taste of Roma. Giunto alla sua settima edizione, si conferma l’evento che più di ogni altro celebra l’alta cucina della Capitale e i suoi protagonisti: «una grande festa dove gourmet e amanti della buona cucina siedono alla stessa tavola per condividere la loro passione per il cibo». Taste of Roma è l’unico evento dove poter “assaggiare” i grandi Chef. In scena oltre 20 fuoriclasse della cucina italiana con un menù complessivo di 72 portate realizzate live dalle loro cucine dell’evento tra cui i visitatori potranno scegliere per comporre il proprio personalizzato menu.

Rome Bondage Week

Il primo festival italiano interamente dedicato all'arte del bondage si propone di esplorare e diffondere la cultura e l'estetica del bondage (pratica in cui si immobilizza un partner consenziente per mezzo di legature) nelle sue più varie declinazioni, dalla tradizione giapponese alle sperimentazioni occidentali contemporanee, attraverso approfondimenti, storia e pratica. Un evento a 360 gradi, dalle 10 di mattina alle 5 di notte, dedicato ad appassionati e cultori, ma anche ai curiosi che volessero avvicinarsi con consapevolezza all'arte tradizionale e contemporanea delle corde, con particolare focus sull'aspetto artistico, teatrale e culturale del bondage giapponese. Un evento unico in cui avvicinarsi senza paura a una pratica che coltiva l'immaginario erotico di molti, attraverso un'inedita esplorazione della cultura e dell'estetica del bondage nelle sue più varie declinazioni.

Country Fest

Fiori, piante e prodotti agricoli a cm 0 al Country Fest. All’interno dello splendido vivaio sarà possibile mangiare scegliendo tra l’accurata selezione di Food Trucks, gelato e birra artigianale, aperitivi e punto bar. Una passeggiata nella serra alla scoperta dei prodotti di Serra Madre sarà ancor più impreziosita dalla presenza di artigiani e produttori locali. Laboratori per bambini ed adulti, postazioni di giochi da tavolo e musica dal vivo, saranno l’intrattenimento ideale per un week end di fine estate.

Tutto Fritto

Supplì, crocchette, pizze fritte, polpette e ciambelle: arriva Tutto Fritto, un vero e proprio villaggio del fritto nel cuore di Roma . Per tre giorni le mille declinazioni del supplì e i migliori fritti della Capitale si danno appuntamento a Parco Egeria insieme a birre artigianali e spettacoli di intrattenimento. Qui tutto il programma e il menù.

Festival Hippie

Festival Hippie al Circolo degli Illuminati. Più di 200 fra artigiani, musicisti, ballerine, acrobati, pronti a farvi rivivere le atmosfere frizzanti dei Figli dei Fiori. 60 espositori di artigianato artistico provenienti da tutta Italia con molti degli stilisti e artigiani presenti lanciano apposite collezioni Boho-Chic per l’evento, dando la possibilità ai giovani di sfoggiare il loro animo bohémieno. Non mancano angolo green e area massaggi.

Il Regno di Babbo Natale

Tempo di addobbi, alberi e regali: a due passi da Roma è già spirito natalizio con l'apertura del Regno di Babbo Natale. La stagione dell'immenso store al km 62.200 della via Cassia è già iniziata: oltre 2000 metri quadri dedicati alle più belle decorazioni da tutto il mondo, luci, presepi, villaggi lemax, idee regalo e da collezione. Il tutto in un'atmosfera magica, quella tipica del Natale.

Incontri di Natura al Bioparco

All’interno del Parco saranno dislocate dieci postazioni tematiche con modelli tridimensionali, animali vivi (testuggini, anfibi e invertebrati) crani e schede ludiche. Un’occasione per scoprire curiosità su diverse specie animali e partecipare a giochi e laboratori in compagnia degli operatori del Bioparco. Qui tutto il programma.

Il Piccolo Principe

La fiaba è rappresentata mediante un allestimento scenico vivace, con colori e musiche coinvolgenti. Lo spettacolo inoltre offrirà ai bambini spettatori la possibilità di interagire verbalmente durante alcune scene della rappresentazione.