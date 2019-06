Primo weekend d'estate (almeno secondo il calendario), da trascorrere al mare o in una delle numerose piscine all'aperto della Capitale. Ma anche un fine settimana in cui staccare la spina da una faticosa e calda settimana, all'insegna del divertimento, della cultura, del buon cibo a Roma e in tutto il Lazio.

Weekend a Roma: gli eventi di sabato 22 e domenica 23 giugno

Il weekend del 22 e 23 giugno propone un palinsesto ricco (anzi, ricchissimo!). Weekend di cinema, concerti, eventi enogastronomici. Weekend sotto le stelle, in riva al mare, ma anche nel cuore della Città Eterna.

Da Eataly va in scena Fish & Wine Festival, un festival interamente dedicato al mare, Talenti inaugura il Cine Village con una programmazione variegata e adatta a tutti i target. A Cinecittà World nevica con il nuovo Regno del Ghiaccio e poi si entra nel vivo del Rock in Roma, con concerti imperdibili. Per i più piccoli c'è la giornata della giraffa al Bioparco e lo Splash Zone a Luneur Park. Per gli sportivi c'è tanto sport in riva al mare e per chi vuole soddisfare il palato, qualche sagra qua e là farà felici anche i più esigenti.

Ecco, dunque, gli appuntamenti da non perdere questo weekend a Roma:

Fish & Wine Festival da Eataly

Da giovedì 20 a domenica 23 giugno, Eataly apre il sipario su Fish&Wine Festival – Piccoli pesci e grandi vini, il festival del mare nel cuore di Ostiense, che darà modo ai visitatori di gustare piatti di pesce freschissimo, sia crudo che cotto, in abbinamento ai grandi vitigni italiani (e non solo). Oltre all’abbinamento con grandi vini e in particolare con molte bollicine, protagonisti saranno i “piccoli pesci”, in quanto tema da approfondire grazie ad attività didattiche e incontri con esperti di settore, che spiegheranno quanto sia importante non mangiare i pesci sotto taglia, ovvero quelli che non hanno ancora completato la loro crescita.

Cine Village Talenti

Il 21 giugno, inaugura il Cine Village e, dunque, quello del 22 e 23 giugno sarà il primo weekend della Arena Parco Talenti. Una cornice vivace e colorata dove poter trascorrere questo weekend e anche tante altre serate d'estate. L’offerta cinematografica sarà affiancata e sostenuta da numerose altre forme di intrattenimento tra cui spettacoli live (esibizioni musicali, danza, stand-up comedy, street-art ); spazi dedicati alle attività ricreative (per bambini e anziani); incontri culturali a tutto tondo (con scrittori, autori cinematografici, personalità del mondo scientifico). Prevista anche una zona fitness e un’area dedicata al Barefoot, nuova tendenza che prevede una camminata a piedi scalzi per entrare in sintonia con se stessi e con la natura.

Il regno del ghiaccio a Cinecittà World

Allerta ghiaccio e neve a Roma! Se volete scappare dal caldo della città, ma senza andare troppo lontano, da questo sabato troverete "Il Regno del Ghiaccio" nel parco divertimenti di Cinecittà World, ovvero il il primo snow park al coperto d’Italia. Cinque le attrazioni con cui divertirsi in compagnia: Pattiniamo, la tradizionale pista di pattinaggio, Ghiaccio Scontri, autoscontri sul ghiaccio, per guidare senza regole a bordo di sfreccianti gommoni, Scivolone la multipista per sfidare gli amici in divertenti discese, Palle di neve, dove arrampicarsi su morbide montagne bianche in cui nevica tutto l’anno, ed infine Kamikice, per precipitare senza freni tra le curve di un vorticoso scivolo.

Vinoforum

Ultimo weekend di Vinoforum 2019. La sedicesima edizione che ha preso forma, nei giorni scorsi, al Parco di Tor di Quinto, in una delle location più magiche di Roma (a due passi da Ponte Milvio) proseguirà fino a domenica 23 giugno. Un format polivalente basato sul concetto di naturalità ed esperienzialità, leit motiv dei tantissimi appuntamenti con protagonisti 500 cantine vitivinicole italiane ed internazionali, ma anche 70 grandi chef e aziende gastronomiche vocate all’eccellenza.

Maneskin a Roma Summer Fest

Il grande giorno è arrivato per i fan dei Maneskin. La band romana, composto da Damiano (cantante), Victoria (bassista), Thomas (chitarrista) ed Ethan (batterista), è in arrivo nella Cavea dell'Auditorium Parco della Musica, nell'ambito del Roma Summer Fest, domenica 23 giugno. Il concerto avrà inizio alle 21 e i biglietti ancora disponibili sono pochissimi.

Anathema in concerto a Rock in Roma

Nel ricco calendario dei concerti di Rock in Roma 2019, ci sono anche loro: gli Anathema, in arrivo all'Ippodromo delle Capannelle domenica 23 giugno. Paladini del prog mischiato al goth, gli Anathema si esibiranno sul palco del Rock in Roma 2019 accompagnati da uno speciale guest da scoprire.

Infiorata di Genzano

E' tempo di Infiorata a Genzano. Nella località in provincia di Roma torna il tradizionale evento dedicato alle creazioni artistiche floreali. Quest’anno si terrà il 22, 23 e 24 giugno nella antica via Livia, oggi via Italo Belardi, che per l’occasione sarà ricoperta di un tappeto fiorito che si estende per quasi 2.000 metri quadrati e impegna circa 415.000 steli di garofano per colorare i quadri.

100 Vele al Porto di Ostia

Sabato 22 e domenica 23 giugno, l'appuntamento per gli amanti della vela, è al Porto Turistico di Roma, a Ostia, per le 100 Vele, nell'ambito de L'Estate delle Meraviglie organizzata dalla Regione Lazio. L'evento di promozione sportiva dedicato al mare è giunto alla XXIII edizione e organizzato da tutti i circoli velici del litorale romano. Ci sarà in acqua anche "le Vele in Rosa" con un equipaggio tutto al femminile composto da donne che hanno vissuto l’angoscia della malattia ed hanno recuperato, proprio con la vela, lo spirito sportivo e soprattutto la capacità di rimettersi in gioco.

La scherma in riva al mare

L'Estate delle Meraviglie porta anche un altro sport in riva al mare: la scherma. Sabato 22 giugno, il lido di Anzio dedica una giornata a questa disciplina sportiva che si presenterà con tutta la sua eleganza in riva al mare. Verrà allestita una pedana regolamentare, dove il pubblico potrà ammirare gli atleti del Circolo della Scherma Anzio.

Splash Zone a Luneur Park

Acquascivoli, giochi d’acqua e area relax: nel Giardino delle Meraviglie del Luneur Park un altro incantesimo si è realizzato. Con l'arrivo del caldo, infatti, il parco divertimenti dell'Eur ha preparato una rinfrescante e travolgente novità. Da sabato 22 giugno il laghetto nel cuore del Parco, circondato da magnolie e fiori colorati, si trasforma nel più Grande Parco Giochi Acquatico di Roma. Al via Splash Zone: 2500mq di fresco divertimento per bambini da 2 a 12 anni.

Giornata internazionale della Giraffa al Bioparco

Domenica 23 giugno il Bioparco organizza la giornata evento dal titolo: ‘Giraffa, un animale da record!’. L’evento si svolge in occasione della giornata internazionale della giraffa (che cade ogni anno il 21 giugno), indetta dal Giraffe Conservation Fund con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini nei confronti della specie e delle cause che ne stanno determinando la rarefazione. Tanti eventi e attività con protagonista la giraffa, tutti compresi nel biglietto d'ingresso.

Sagra delle Stracciose di Nerola

Sabato 22 giugno va in scena la Sagra delle Stracciose e Arrosticini a Nerola. Un evento enogastronomico con degustazioni di prodotti tipici della Sabina Romana e un menù gustoso a base di bruschette con olio DOP Nerolese, Stracciose (tipiche fettuccine all’uovo fatte in casa) al sugo di aglio, Olio, pomodoro e basilico, Arrosticini di pecora cotti alla brace. Qui ulteriori dettagli sull'evento.

Anna Foglietta a Castel Romano

Tornano gli appuntamenti con "La valigia di...", fashion talk nella cornice di Castel Romano Designer Outlet e, domenica 23 giugno, ad aprire la sua valigia sarà Anna Foglietta. Conversando con il giornalista di moda e costume Ildo Damiano, Anna aprirà il suo bagaglio in Piazza del Foro Romano e racconterà al pubblico del Centro McArthurGlen le sue scelte in fatto di moda – fondamentalmente casual ma senza mai rinunciare allo stile – e tirerà fuori i suoi must have – quei capi che non possono mancare nell’armadio né tantomeno in valigia.

E per chi ha voglia di una serata di cinema all'aperto, qui tutte le arene estive sparse per Roma.