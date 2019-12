Weekend prenatalizio, weekend di ultimi regali e di carrelli pieni di spesa, per poter portare in tavola a Vigilia e a Natale menu ricchi e gustosi, nel rispetto della tradizione o più creativi. Weekend frenetico, insomma - detestato da molti -che, però, può essere vissuto anche all'insegna del divertimento, della cultura, della musica.

Nel fine settimana del 21 e 22 dicembre, infatti, Roma offre ai romani una variegata selezione di eventi per tutti i gusti e per tutte le età. E, anche se ormai siamo proiettati al giorno di Natale, vi suggeriamo di anticipare le feste, non perdendo gli appuntamenti che stiamo per segnalarvi.

Weekend a Roma: gli eventi di sabato 21 e domenica 22 dicembre

Ricco il calendario dei mercatini di Natale che animano la Capitale e i suoi dintorni con artigianato, enogastronomia e tante idee regalo originali e - spesso - homemade. Se volete immergervi al 100% nell'atmosfera natalizia, da non perdere sono tutti i villaggi di Natale della città, uno in particolare in questo weekend: Christmas Wonderland che apre le porte venerdì 20 dicembre.

Da segnare - per gli appassionati - il flashmob di Harry Potter all'Auditorium. Via libera anche alla musica e al teatro a tema natalizio, con Valerio Scanu, anche lui all'Auditorium Parco della Musica, lo spettacolo A Christmas Carol a Spazio Rossellini e "Un Natale da Favola" al Teatro Orione. Ci sono attività che festeggiano il primo anno di vita e grandi urban market che fanno ritorno a Roma per una special Christmas edition.

Tanto tanto da fare in questo weekend che anticipa il Natale, dunque. Ecco i principali eventi da non perdere:

Villaggio di Natale del Solara Garden

Sì agli ultimi acquisti di Natale, ma fatti nel modo giusto - senza stress - e magari anche in una location da sogno. Non è un'utopia, ma il Villaggio di Natale del Solara Garden. L'atmosfera dei Mercatini Natalizi del Nord Europa a portata di mano per tutti i romani. Un progetto che dal 2002 ricrea a Casal Palocco, nel cuore di Roma Sud, la magia del periodo festivo tra luci speciali, dolci fragranze, alberi, presepi ed elementi di decorazione e arredo provenienti da ogni parte del mondo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Christmas Wonderland

L'attesa è finita: Christmas Wonderland, il villaggio di Natale internazionale da mille e una notte apre a Roma. Al PratiBus District, ex deposito Vittoria nel cuore del quartiere Prati, unica grande protagonista sarà la luce: tutto infatti sarà illuminato, ogni oggetto, ogni installazione: il Babbo Natale più grande d'Italia, lo Snowvillage, lo Zoo, l’Infinity, la Painting e la Stickers room. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Flashmob dedicato ad Harry Potter

Sarà un flashmob magico e natalizio quello che sbarcherà sulla pista di pattinaggio dell’Auditorium Parco della Musica di Roma interamente dedicato ad Harry Potter. Sabato 21 dicembre negli spazi dell’Ice Park avrà luogo, a più riprese e per una durata totale di tre quarti d’ora, uno speciale intrattenimento ispirato ai personaggi della scrittrice J.H. Rowling. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Kickit Christmas Market

Kickit torna anche quest'anno con una special edition dedicata al Natale. Il prossimo 22 dicembre, presso il Planet di Roma (Via del Commercio 36/38) è in programma uno speciale Kickit Christmas Market. Design, moda e tanta musica si incontrano per portare in un atmosfera friendly e unica nel suo genere. Resellers, vintage e brand emergenti vi aspettano per tutta la giornata, il tutto accompagnato da una ottima selezione musicale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Valerio Scanu, Concerto di Natale

Torna Valerio Scanu con il consueto concerto di Natale quest’anno denominato Christmas Edition. Un appuntamento imperdibile per i fan del cantautore sardo, arrivato all’ottava edizione, che anche quest’anno propone “un viaggio in musica attraverso i ricordi, i sogni e i desideri. Quest’anno l’atmosfera sarà ancora più intima con un live in versione acustica. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

A Christmas Carol a Spazio Rossellini

Sabato 21 e domenica 22 dicembre, alle ore 17, Spazio Rossellini, Argostudio in collaborazione con Argot Produzioni presentano A Christmas Carol, spettacolo liberamente ispirato a “A Christmas Carol” di Charles Dickens, con traduzione e adattamento teatrale di Tiziano Panici e Alice Spisa e con Emanuele Avallone, Beatrice Fedi, Eugenio Di Vito, Daniele Spadaro. Domenica 22 dicembre, ore 11, previsto anche un laboratorio per i più piccoli, ad ingresso gratuito. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Natale in Conservatorio: la storia di Peter Pan e l'omaggio al Maestro Gazzelloni

Natale è alle porte e il Conservatorio di Musica Santa Cecilia di Roma vuole festeggiarlo proponendo due concerti d’eccezione. Venerdì 20 dicembre 2019 alle ore 18,30 presso la Sala Accademica del Conservatorio di Musica Santa Cecilia sarà la volta della magica fiaba di Peter Pan raccontata da Giorgio Gobbi. Sabato 21 dicembre 2019 alle ore 19, invece, il Maestro Franz Albanese con la sua Orchestra di Flauti del Conservatorio Santa Cecilia renderà omaggio al Maestro Severino Gazzelloni. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Giocattolando a Cinecittàdue

Ultimo weekend per partecipare a Giocattolando, la grande festa dei giocattoli al Centro Commerciale CinecittàDue. Un grande evento ludico e sociale, il cui obiettivo è sensibilizzare i clienti del centro commerciale, soprattutto i più piccoli, ad aiutare i bambini meno fortunati. Un vero mercatino all’insegna del baratto e della solidarietà. Tutti i bambini potranno portare dei giocattoli, nuovi o usati purché funzionanti e in buono stato e riceveranno in cambio delle "giocomonete". [TUTTE LE INFORMAZIONI]

“Un Natale da Favola” al Nuovo Teatro Orione

Torna in scena per il terzo anno consecutivo sul palco del Teatro di Via Tortona a Roma l’appuntamento natalizio dedicato alle famiglie: Un Natale da favola! Un format vincente, ormai consolidato, che porta in sala un pubblico di tutte le età. Gli ingredienti restano invariati: grandi interpreti del musical italiano e le canzoni intramontabili dei grandi classici dei cartoni animati, con musica dal vivo! Ciò che cambia è la storia: nuova, inedita e adatta anche ai più piccoli. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

RUDE Centocelle festeggia il primo compleanno

RUDE Centocelle compie un anno. Era il 20 dicembre 2018 quando la serranda dello streetbar in via dei Castani 228 si alzava per la prima volta. E, a 365 giorni dall'inaugurazione, il cocktail bar molto amato dai giovani di zona e non solo, vuole festeggiare proprio con loro un anno di attività. Drink e musica dal pomeriggio a tarda notte. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

