Altro weekend di luglio, altro weekend per vivere a pieno l'Estate Romana. Estate vivace, dove noia e monotonia non sono di casa. Estate strapiena di eventi culturali, musicali, enogastronomici e di un ricco calendario di feste, appuntamenti, escursioni ed esperienze per tutta la famiglia.

Le temperature accorrono in nostro aiuto e il clima, in questi giorni, è quello ideale per uscire da casa e vivere il meglio del meglio dell'estate capitolina.

Weekend a Roma: gli eventi di sabato 20 e domenica 21 luglio

Nel weekend del 20 e 21 luglio, in particolare, diversi sono gli appuntamenti da segnare in agenda: numerosi gli eventi organizzati per celebrare il 50esimo anniversario dell'allunaggio, ad esempio. E poi ci sono le entusiasmanti tappe di "Tra Musica & Magia" il secondo weekend dell'Estate delle Meraviglie organizzata dalla Regione Lazio. E, ancora, concerti di band e artisti di fama internazionale, spettacoli esilaranti di comici romani sotto il cielo della Capitale, iniziative per gli amici a 4 zampe, feste coinvolgenti e ricorrenze che hanno un valore profondo per Roma. Senza dimenticare che continuano le proiezioni e gli incontri nelle tante arene cinematografiche a cielo aperto in giro per la città.

Pronti a vivere un weekend travolgente nella Capitale e nei suoi dintorni? Ecco gli appuntamenti da non perdere nel weekend del 20 e 21 luglio:

L'Estate delle Meraviglie "Tra Musica e Magia"

Torna, con il secondo appuntamento, "L'Estate delle Meraviglie" della Regione Lazio: dal 19 al 21 luglio concerti, rassegne di cinema all'aperto e spettacoli dal vivo per vivere e apprezzare le tante bellezze del territorio laziale. Nelle 5 province saranno in programma una serie di appuntamenti gratuiti promossi dalla Regione Lazio e a cura di ATCL (Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio). Qui la programmazione completa.

La Festa de Noantri

Sono iniziate lunedì 15 luglio le celebrazioni de La Festa de Noantri ma culmineranno proprio nel weekend. Sabato 20 la messa Pontificale nella Basilica di S.Crisogono e la tradizionale processione per le vie di Trastevere, accompagnata dalla Banda Musicale della Polizia Locale di Roma Capitale. Domenica 21 luglio la processione notturna di rientro. Qui il calendario degli appuntamenti in programma in occasione della Festa de Noantri 2019.

Enzo Salvi e il soccorso cinofilo a Le Terrazze

Le Terrazze Teatro Festival, l’evento estivo al Palazzo dei Congressi, scende nuovamente in campo in aiuto degli amici a quattrozampe con un’ iniziativa importante. Sul palco, sabato 20 luglio, arriva l’attore romano Enzo Salvi insieme agli istruttori di BAU (Animal Urgency), l’attività di primo soccorso cinofilo per educare gli umani a gestire le emergenze in attesa del veterinario. I BIGLIETTI A PREZZI SCONTATISSIMI.

Federica Carta, concerto gratuito a Roma

Sabato 20 luglio alle 21,30, alla Galleria Commerciale Porta di Roma arriverà Federica Carta, per regalare al pubblico romano un concerto gratuito. Dopo aver domato il palco del Festival di Sanremo 2019 in coppia con Shade, con cui ha presentato il brano “Senza farlo apposta”, contenuto nel suo ultimo album “Popcorn”, Federica Carta si ferma a Roma, sabato 20 luglio, per l'unica data laziale del suo tour. Sul palco estivo, la cantante, ex di Amici, porterà i suoi più conosciuti successi. Il concerto è ad ingresso gratuito, accesso libero fino ad esaurimento disponibilità.

Muccassassina Splendido Summer Festival

Ancora sabato, a Rainbow Magicland, arriva la festa più famosa ed irriverente d’Italia: il Muccassassina Splendido Summer Festival. Undici ore di musica DAY & NIGHT, spettacoli dal vivo, i migliori Djset e performers internazionali, la meravigliosa animazione di MUCCASSASSINA che vi guiderà in una lussureggiante Jungle edition, insieme a tutte le spettacolari attrazioni del parco Rainbow Magicland. Quest’anno arricchito da imperdibili novità.

Raduno di Alessandra Amoroso a Cinecittà World

Il 20 luglio è anche il giorno del mega raduno dei fan di Alessandra Amoroso a Cinecittà World per festeggiare i 10 anni di carriera. In questa data il parco sarà chiuso al pubblico e riservato ai fans dell’artista. Pertanto nessun biglietto ordinario della stagione 2019 darà diritto all’accesso al parco. Ecco cosa serve per partecipare al raduno.

La notte della Luna al MAXXI

Al MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma si celebra in modo speciale il 50esimo anniversario dell'allunaggio con "La notte della luna". Un pomeriggio e una serata nella quale sarà possibile seguire in diretta il lancio di Parmitano e celebrare lo sbarco lunare. ASI, MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo e Regione Lazio organizzano un triplice evento che prevede la diretta del lancio di Parmitano alle 18,28 ora italiana. Dopo il decollo della capsula Soyuz, alle 20,00 il pubblico potrà assistere all’inaugurazione della mostra Lunar City.

Il museo Explora porta "sulla luna" i bambini

L'anniversario dell'allunaggio si può celebrare anche con i bambini da Explora. A distanza di 50 anni dalla passeggiata di Neil Armstrong sulla Luna, dal 16 al 21 luglio 2019, il museo organizza attività su misura per i più piccoli e anche per i loro genitori. E attraverso un plastico realizzato dal Museo si potranno conoscere meglio le diverse fasi lunari e osservare il diverso aspetto della Luna vista dalla Terra, in relazione all’orientamento rispetto al Sole.

Surf Expo a Santa Severa

Da giovedì 18 a domenica 21 luglio torna, sulla spiaggia limitrofa al Castello di Santa Severa, il Surf Expo. Un’edizione che si tinge di rosa con le donne che reciteranno il ruolo da protagoniste, rappresentate dalla special guest Justine Dupont, surfista francese vincitrice del Women's Performance Award e dei WSL Women’s XXL Big Wave Awards 2019.

