Weekend a Roma: gli eventi di sabato 18 e domenica 19 luglio

Luglio inoltrato in una Roma diversa da tutte le altre estati. Pochi turisti e tanti romani che approfittano di una Capitale più tranquilla per andare alla scoperta di angoli nascosti, monumenti mai visitati e vivere il più intensamente possibile la città, dal centro alla periferia.

La Roma post-Covid è tutt'altro che spenta, più vuota, questo sì, ma anche più vivibile e ricca di eventi da vivere nel weekend. Dai concerti, al teatro, dalle arene all'aperto ai drive-in che stanno sempre più conquistando la città, dal centro alla periferia. I romani vogliono stare all'aperto, sentirsi sicuri, e Roma li accontenta con tanti appuntamenti imperdibili sotto il cielo stellato.

Escursioni, passeggiate, mercatini, eventi divertenti e "acquatici" per tutta la famiglia.

Weekend a Roma: cosa fare sabato 18 e domenica 19 luglio

Proseguono gli appuntamenti di Romarama, con iniziative multimediali e arene all'aperto. Si accendono tanti schermi in città per vedere film del passato o delle ultime stagioni cinematografiche sdraiati su un prato, in una piazza o in auto, con gli amici, con il partner, con la famiglia. Inaugura, ad esempio, l'arena del Cinema in piazza al Porto Turistico di Roma, il Drive In nel parcheggio di Cinecittà World, iniziano le notti di cinema a Tor Bella Monaca, entra nel vivo l'arena Broadway a Tor Sapienza.

Al via anche gli spettacoli di Orion Comedy Park, la kermesse "Alla luce dell'estate" agli Studi di Cinecittà, tornano le visite multimediali e immersive al Circo Massimo. All'Auditorium Parco della Musica canta Alex Britti, a Santa Severa Niccolò Fabi.

Ecco i principali appuntamenti da non perdere nel weekend del 18 e 19 luglio a Roma e dintorni:

Alex Britti all'Auditorium Parco della Musica

Alex Britti torna a suonare live. La prima data del suo tour sarà nella sua Roma, alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica, sabato 18 luglio, con inizio alle ore 21.00. Un tour che va a ridare luce alla grande musica dal vivo e che rispetterà le normative vigenti. Alex Britti proporrà una scaletta completa che andrà dai suoi più grandi successi fino agli ultimi singoli, spaziando tra atmosfere che conservano il sapore blues e jazz che hanno sempre contraddistinto l’artista. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Riccardo Rossi a Orione Comedy Park

Riccardo Rossi apre Orione Comedy Park, la rassegna teatrale estiva che si terrà nel cuore di Roma, venerdì 17 e sabato 18 luglio. Rossi impagina in un unico spettacolo vent’anni di carriera, portando sul palco i suoi innumerevoli ritratti di persone e situazioni analizzate nel suo modo assolutamente visionario e dissacrante. Nel suo spettacolo, Rossi esagera ma non troppo, Rossi giudica ma non troppo, Rossi dipinge un quadro della quotidianità che se visto con i suoi occhi diventa grottesco ma non innaturale, perché in fondo è veramente un po’ così. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Splash Zone Luneur Park

Inaugura il più grande parco giochi acquatico di Roma a Luneur Park. Una distesa d’acqua di oltre 2100 mq attende famiglie e bambini per giocare e spassarsela allegramente con il giusto distanziamento interpersonale. Al centro della vasca spicca il coloratissimo Castello di Acquaria e, poi, acquascivoli per cimentarsi tra curve, spirali e giochi d’acqua o anche solo restare a mollo e sguazzare nell’acqua limpida, profonda al massimo 60 cm. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Cinema in piazza al Porto Turistico di Ostia

Il Cinema in piazza presenta il programma completo e inaugura il grande schermo di Ostia al Porto Turistico sabato 18 luglio. Davide Petrosino presenta Il ricordo di domani. Protagonista della serata anche Marco Risi che, insieme a Claudio Amendola, Aurelio Grimaldi, Sandro Petraglia, Mauro Marchetti e Massimo Spano presenta "Mery per sempre" e "Ragazzi fuori". [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Circo Massimo Experience

Dal 14 luglio al 13 agosto riapre al pubblico in orario serale Circo Maximo Experience, l’emozionante visita immersiva in realtà aumentata e virtuale del più grande edificio per lo spettacolo dell’antichità e uno dei più grandi di tutti i tempi, il Circo Massimo. La visita, della durata di circa 40 minuti, è itinerante e si sviluppa all’interno dell’area archeologica su un percorso di 8 punti di osservazione (tappe) utilizzando specifici visori. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Stefano Bollani, il maestro del jazz ad Auditorium Reloaded

Nel cinquantesimo anniversario dell’album originale, la versione inedita di Stefano Bollani del capolavoro di Lloyd Webber e Rice “#JesusChristSuperstar” arriva all'Auditorium Parco della Musica e in un'estate diversa da tutte le altre. “Piano Variations on Jesus Christ Superstar” è una versione totalmente inedita e interamente strumentale per pianoforte solo, ma che custodisce come un tesoro l’originale. Appuntamento in Cavea, il prossimo 19 luglio alle 21. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Vintage Summer Edition"

Domenica 19 luglio torna l'edizione serale del Vintage Market nei locali di Largo Venue. Un giardino e la main Room dove perdersi tra gli espositori e le loro nuove produzioni e selezione di second hand. Un market in piena sicurezza per tornare a vivere le l'atmosfera del Vintage Market. Mercatino, garden area relax, cocktail bar e tanto altro ...[TUTTE LE INFORMAZIONI]

Da Eataly Roma un’estate a tutto Fish&Wine

Piatti di pesce e abbinamenti con i vini del territorio sono protagonisti nei ristoranti di Eataly. Fino al 16 settembre si potranno provare speciali proposte dedicate al connubio Fish&Wine. La manifestazione vedrà abbinamenti sorprendenti e ospiti speciali. Si parte con i tanti piatti “extra”, che vanno ad aggiungersi ai menù dei ristoranti Pizza&Cucina, Terra e alla Birreria di Eataly: piatti di pesce crudi e cotti da abbinare ai migliori vini del territorio scelti dai sommelier di Eataly. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Alla Luce dell'estate: eventi estivi a Cinecittà

Per tutto il mese di luglio, weekend compresi, Istituto Luce Cinecittà propone “Alla luce dell’estate”, una rassegna estiva per conoscere la storia e i protagonisti del cinema, vivendo Cinecittà all’aria aperta. In calendario visite speciali che includono quelle tematizzate sul patrimonio cinematografico di Cinecittà si Mostra e del MIAC, il nuovo Museo Italiano dell’Audiovisivo e del Cinema, attività didattiche per bambini e famiglie anche in LIS – Lingua dei Segni Italiana e tour guidati in francese e in inglese sui set permanenti di Roma antica, Firenze del ‘400 e il Tempio di Gerusalemme. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Niccolò Fabi, parole e musica al Castello

Sabato 18 luglio, in una sera di metà estate, Niccolò Fabi sarà protagonista al Castello di Santa Severa, in occasione del festival "Sere d'estate". Alle 21 avrà inizio"Niccolò Fabi, parole e musica al Castello", un incontro con il cantautore romano, che come tutti musicisti sta affrontando la lenta ripartenza dei concerti dal vivo dopo il blocco causato dal lockdown. Oltre alle sue parole e riflessioni, Fabi presenterà alcuni pezzi del suo vastissimo e originale repertorio. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

R-Estate a Torbella, notti di cinema in piazza

Torna a Piazza Castano, R-Estate a Torbella – Notti di cinema in piazza, l’arena cinematografica all’aperto promossa dall’Osservatorio per la Legalità e la Sicurezza e dall’Assessorato alle Pari Opportunità della Regione Lazio, Alice nella città che cura la direzione artistica, Libera, Tor Più Bella, Every Child is My Child onlus, Zalib, Emergency ,con il patrocinio del Municipio VI di Roma Capitale ed il supporto di Mibact e Miur.. Domenica 19 luglio, per la ricorrenza dell’anniversario della morte di Paolo Borsellino, il regista Marco Amenta presenterà il film "La Siciliana Ribelle" sulla vita di Rita Atria. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Arena Broadway, film sotto le stelle a Tor Sapienza

Il Cinema Broadway si sposta all'aperto e, sotto il cielo stellato della periferia di Roma, in zona Tor Sapienza, presenta "Per Aspera ad Astra", l'arena estiva che accompagnerà i romani per tutta l'estate, con un programmazione sviluppata ogni 15 giorni. L'arena è molto capiente e - con le misure anti-Covid - può ospitare fino a 199 persone. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Drive-in a Cinecittà World

Da venerdì 17 luglio arriva il Drive In, per riassaporare le atmosfere del passato e per soddisfare il desiderio di Cinema di appassionati e non in un momento in cui molte sale sono rimaste chiuse. Nel parcheggio del Parco divertimenti del Cinema e della Tv di Roma è stato allestito un maxi schermo 18 metri x 11, comodamente visibile da ogni parte dell’area, dove ogni sera fino al 6 settembre, si potrà parcheggiare la propria autovettura, rilassarsi e vivere l’esperienza nuova di vedere un film in macchina, regolando l’audio attraverso la propria autoradio. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Roaring the Twenties, Red Pellini 4et al Museo del Saxofono

Quarta settimana di programmazione al Museo del Saxofono di Fiumicino della rassegna dei concerti "Fai bei suoni", alla riconquista della bellezza delle arti vivendo in prima persona, dal vivo, le emozioni sprigionate dalla potenza della musica. Sabato 18 luglio, alle ore 21:30 è di scena il Red Pellini quartet con Roaring the Twenties, un progetto improntato al jazz puramente tradizionale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Apericlean a Torre Astura

Un evento speciale è in programma domenica 19 luglio, a Torre Astura (Nettuno), per pulire le spiagge dai rifiuti. Sarà un pomeriggio dedicato alla cura del mare e dell’ambiente, ma ci sarà anche spazio per il buon vino e la poesia. Al termine dell’evento è, infatti, previsto un aperitivo in spiaggia offerto da Sons of The Ocean e da Vincanto (tutto rigorosamente Plastic-free!), mentre i poeti si esibiranno in performance di letture dal vivo sul mare e sull’ambiente e con l’occasione presenteranno il secondo numero della rivista poetica HPO. [TUTTE LE INFORMAZIONI]