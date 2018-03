Week end a Roma: gli eventi di sabato 17 e domenica 18 marzo

Spettacoli imperdibili, mostre sensazionali e mercatini nei quali immergersi alla ricerca dell'affare: il week end a Roma si preannuncia ricco di eventi e di appuntamenti in grado di soddisfare gli interessi di tutti.

Week end a Roma: gli eventi

Nella giornata di sabato impossibile non imbattersi in una delle iniziative per la Festa di San Patrizio con il Colosseo a tingersi di verde (QUI TUTTI GLI EVENTI DEL ST. PATRICK'S DAY).

Per gli amanti dell'arte e degli spettacoli immersivi d'obbligo assistere a Giudizio Universale, lo show che svela i segreti della Cappella Sistina. A Officine Farneto c'è Urban Bazar, l'esposizione dei designer emergenti. Per i più piccoli spettacoli teatrali e visite ludiche nel centro della città.

Ecco dunque che fare nel week end a Roma 17 e 18 marzo

Giudizio Universale

L’arte incontra lo spettacolo. Un viaggio straordinario che permette allo spettatore di immergersi completamente nelle meraviglie della Cappella Sistina, scoprirne la storia e i segreti e vivere un’esperienza senza precedenti, grazie all’innovativa modalità di fruizione. “Giudizio Universale. Michelangelo and the secrets of the Sistine Chapel” è il primo show di Artainment che mette in connessione il fascino e la bellezza delle più grandi opere d’arte con i codici emozionali e coinvolgenti dello spettacolo: proiezioni immersive a 270°, performer dal vivo, musiche originali di grande impatto e spettacolari effetti scenici. Un impianto teatrale e tecnologico unico al mondo restituisce la potenza del capolavoro di Michelangelo in un racconto che lascia il pubblico senza fiato.

Terry O’Neill. Icons in mostra al Vittoriano

Il Complesso del Vittoriano accoglie un’eccezionale retrospettiva dedicata al grande fotografo Terry O’Neill: una panoramica di ritratti che raccontano attraverso i volti dei miti del cinema, della musica, della moda, della politica e dello sport, la carriera artistica del grande fotografo britannico che ha immortalato “i volti della celebrità”.

Libri Come

Torna Libri Come: la manifestazione che porta a Roma libri, autori, editori, lettori, in una grande Festa del Libro e della Lettura che per quattro giorni invade gli spazi e le sale dell’Auditorium Parco della Musica. Il tema di quest’anno sarà Felicità, parola bella e ingombrante, ricca di significati e di contraddizioni, di possibilità e promesse, individuali e collettive. Come ogni anno gli appassionati dei libri potranno “sfogliare” il tema che sarà al centro di lezioni, presentazioni, dialoghi, reading, e come sempre trovare le novità, i libri più attesi, e quelli che già fanno parlare lettori e addetti ai lavori. Non mancheranno gli incontri per le scuole, le mostre, gli spettacoli.

Enotica 2018: Festival del Vino e della Sensualità

Al Forte Prenestino tornaEnotica 2018: Festival del vino e della sensualità. Odori, sapori ed effusioni da un altro mondo possibile. Tre giorni ad alto tasso afrodisiaco interamente dedicati all’immortale connubio fra Vino ed Eros. Degustazioni di vini e cibi biologici/biodinamici provenienti da tutta Italia.Cinema. Concerti. Presentazioni. Mostre. Dj set. Performance.

Dado "l'impertinente" al Teatro Tirso del Molina

L’attore mette in scena una delle qualità più represse dell’individuo della società moderna: l’impertinenza. Il motivo per il quale quando un bambino parla tutti noi gli riconosciamo una spontaneità irresistibile è proprio perché è privo di sovrastrutture formali che lo rendono finto come la maggior parte delle persone che incontriamo. Lo spettacolo è una ricerca da parte di un comico del linguaggio più puro è più libero possibile per raccontare con ironia quasi fanciullesca il suo punto di vista sul mondo! Purtroppo dovrà fare i conti con un’educazione troppo cattolica, con le consuetudini piccolo borghesi della sua famiglia e con la paura del giudizio della suocera…del sud!



Urban Bazar

Officine Farneto ospiterà per tutto il weekend Urban Bazar, un nuovo concept ideato da Titti Barra e Letizia Moroni che vedrà più di 40 designer emergenti esporre le proprie creazioni: abbigliamento, gioielleria e arte sono le parole chiave di un una nuova forma, più moderna e “cool” della classica “fiera dell’artigianato”. I 1000 metri quadri dell’ex-fabbrica dal carattere urban prendono vita grazie alla fusione con i colori degli abiti e degli oggetti in una due giorni dedicata a tutti gli appassionati dell’inedito. L’idea è quella di ricreare la tipica atmosfera del bazar ma in un contesto metropolitano.

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi

Ancora un'edizione romana per il mercato de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi, da sempre sinonimo di genuinità e qualità artigianale garantita. Il Consorzio che ne porta il nome è nato nel 2002 per volere di alcuni tra gli ambulanti della cittadina versiliana con lo scopo di rendere itinerante lo spettacolo dello storico mercato del Forte. Occasioni e affari imperdibili dalla Versilia a Roma.

Vintage Market

Il Vintage Market torna con tutta la formazione al completo in una nuovissima location: LARGO, ex spazio industriale riqualificato attraverso il verde ed eventi culturali a due passi dal parco delle energie. Una palazzina, un giardino, un capannone, una terrazza: qui vi attendono oltre 60 espositori selezionati di vintage, handmade, vinili e libri, illustrazioni, gioielli artigianali, abbigliamento per bambini.



QuattroZampeinFiera

Trofei sportivi, sfilate col proprio gatto o cane di razza e non, giochi a 6 zampe, salute e bellezza, prodotti e servizi, spettacoli e shopping. A Roma torna QuattrozampeinFiera, la più importante manifestazione del settore pet. In gara anche i cani da soccorso.

Robin Hood al Teatro Kopò

Lucidate gli archi, incoccate le frecce e preparatevi a difendere la foresta di Sherwood insieme a Robin Hood e Lady Marian! L'allegra brigata del nobile ladro è sempre disposta ad arruolare giovani amici coraggiosi pronti a dare filo da torcere all'usurpatore re Giovanni e al suo fedele scagnozzo, il malvagio sceriffo di Nottingham! Come? Rubando ai ricchi per dare ai poveri, naturalmente! Ma fate attenzione! Tutto è lecito per un fuorilegge come Robin Hood e, quando meno ve l'aspettate, potrebbe rubarvi... una bella risata!

L'Area Archeologica del Circo Massimo

La visita guidata nell'area archeologica permetterà ai bambini con le loro famiglie di scoprire com'era fatto il Circo Massimo e cosa succedeva al suo interno, il tutto accompagnato da un'esclusiva e originale attività didattica che renderà questa esperienza unica.

Gli strumenti di pietra nella preistoria

Ma nella Preistoria funzionavano veramente gli strumenti di pietra?! Come si utilizzavano? Chi li costruiva? Un laboratorio per scoprirlo dove imparare quali e quanti tipi di strumenti venivano usati dai nostri antenati, e sarete voi stessi a provarli con varie tecniche e materiali.