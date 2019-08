Superata la prima metà di agosto, archiviata la magica notte di San Lorenzo e la frizzante festa di Ferragosto, sono in molti a rientrare a Roma dalle ferie, perché il lavoro chiama anche se la testa è ancora in vacanza. Non disperate, però, perché riprendere la routine quotidiana non sarà così faticoso se nella Capitale si continuerà a respirare aria d'estate.

Weekend a Roma: gli eventi di sabato 17 e domenica 18 agosto

Tanti, ancora, nel weekend del 17 e 18 agosto, gli eventi all'aperto da non perdere in città e nei dintorni. Tra concerti, spettacoli teatrali e rassegne cinematografiche avrai solo l'imbarazzo della scelta.

Ecco i principali eventi da non perdere nel weekend del 17 e 18 agosto a Roma (e dintorni)

Fish & Wine 2019

Dai crudi alle ostriche, dalle tapas di sapore internazionale ai fritti croccanti fino agli spaghetti con telline e alle zuppe di pesce. Tutte proposte esclusive da abbinare alla selezione di bollicine, vini e birre pensata per l’occasione. E' Fish & Wine 2019 la festa che dall'8 agosto e ancora fino a giorno 25 animerà Eataly. Un grande successo sinora. E questo week end, certamente, non farà eccezione. [TUTTO SULL'EVENTO]

Sagra degli strozzapreti pizzicati

Domenica 18 agosto a Canterano, intorno al concetto di “pizzicare” ndrà in scena un gemellaggio ideale tra le tradizioni gastronomiche degli Appennini laziali e quelle musicali della Puglia: la “Sagra degli strozzapreti pizzicati” è diventata in poco tempo uno degli appuntamenti estivi più attesi della provincia di Roma, per il gusto irresistibile di un’antica ricetta e per l’effetto entusiasmante e “saltellante” della danza popolare. Prima si festeggerà in tavola con gli strozzapreti,e poi ci si scatenerà in piazza sulle note della pizzica salentina. [TUTTO SULL'EVENTO]

Museo di Zoologia: Dalla Terra all'Universo

Vari gli appuntamenti del fine settimana al Museo di Zoologia: venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 agosto (ore 11.00, 12.00, 16.30) propone una proiezione nel planetario mobile per giovani e adulti, un percorso attraverso la storia delle osservazioni astronomiche, dagli antichi calendari ai potenti telescopi spaziali fino alle conoscenze attuali sulla vita delle stelle, sulla natura dei pianeti e sull’espansione dell’universo.

Horror Night Camp, maratona horror a Zoomarine

Tredici ore da paura. Una lunga notte horror, in tenda, alla scoperta del lato più “oscuro” del Parco by night. Una maratona di film dell’orrore, la cena a tema, le sfide e l’animazione per una lunga serata da brividi. [TUTTO SULL'EVENTO]

Shakespeare horror Story

Prende voce il teatro d’autore fino al 25 agosto a Roma nella sede del Museo Canonica di Villa Borghese, con le rappresentazioni di Shakespeare Horror Story, rassegna teatrale “itinerante” del regista messinese Daniele Gonciaruk, che, assieme agli allievi delle scuole capitoline Fondamenta Teatro, Accademia Bordeaux e Accademia Internazionale di Teatro, accompagnerà lo spettatore in un viaggio ideale e fisico attraverso i vari ambienti del museo, resi palcoscenico delle pagine più famose di Macbeth, Otello, Re Lear, Romeo e Giulietta, Riccardo III, Amleto. [TUTTO SULL'EVENTO]

Il museo MAXXI a Ferragosto rimane aperto per ferie

Vacanze romane al MAXXI che, nel mese di agosto, offre al suo pubblico un ricco programma con ben 10 mostre, focus e progetti speciali d’arte, architettura, fotografia. Apertura straordinaria fino alle 22.00 domenica 4 agosto (ultimo ingresso ore 21:00), con accesso gratuito alla Collezione. [TUTTO SULL'EVENTO]



Cine Village Arena Talenti

Continua il ricco palinsesto del Cine Village Arena Talenti con la sua offerta cinematografica sempre affiancata e sostenuta da numerose altre forme di intrattenimento tra cui spettacoli live (esibizioni musicali, danza, stand-up comedy, street-art ); spazi dedicati alle attività ricreative (per bambini e anziani); incontri culturali a tutto tondo (con scrittori, autori cinematografici, personalità del mondo scientifico). Prevista anche una zona fitness e un’area dedicata al Barefoot, nuova tendenza che prevede una camminata a piedi scalzi per entrare in sintonia con se stessi e con la natura.

Al Castello Miramare

Il Castello Miramare è un complesso balneare d’avanguardia situato a 20 chilometri dal centro di Roma, sul litorale romano. La terrazza, è un salotto panoramico in stile mediterraneo, per godersi una cornice unica sotto le stelle ed ammirare il sole al tramonto che colora l’orizzonte dei toni del rosa e del viola. Nella piscina di acqua dolce si specchiano il Ristorante esterno ed il Privè piscina, dove esclusività, riservatezza ed attenzione al particolare e ai servizi saranno sempre garantiti. Di sera, nello splendido complesso, si organizzano eventi in piscina, grandi feste in spiaggia, e imperdibili party estivi con luci e musica da ballare. [TUTTO SUL CASTELLO MIRAMARE] - INGRESSI A PREZZI SCONTATI

Raoul Bova e Rocio Morales in "Love Letters"

Raoul Bova e Rocìo Munoz Morales portano in scena sabato 17 agosto alle ore 21,30 al Castello di Santa Severa, Love Letters, una commedia densa di emozioni, divertimento e grande umanità, costruita su un intenso rapporto epistolare tra un uomo e una donna. La vicenda ruota attorno alla vita di Andy e Melina che si scrivono per tutta la vita rincorrendosi, amandosi, detestandosi, sfuggendosi, perdendosi di vista ma sempre avendo bisogno l’uno dell’altro.

Clementino a Montorio Romano

Dopo il Tarantelle Tour Europa, dove ha registrato tutti sold out nelle città di Amsterdam, Parigi, Londra, Dublino, Lisbona, Madrid, Barcellona Valencia, Clementino torna a casa domanica 18 agosto, in una delle pochissime date estive, a Montorio Romano (provincia di Roma) con il suo Tarantelle Tour che prende nome dall'album omonimo, un nuovo progetto discografico che rappresenta il lavoro della maturità e della svolta.

Week end nelle arene del cinema all'aperto