Costume, telo da mare, stereo "a palla": tutti in macchina. Direzione mare. Sì, è vero, è questo il weekend che noi romani attendevamo con trepidazione e che, nel prossimo fine settimana potremo certamente vivere, ma vogliamo dirvi che il terzo weekend di giugno, a Roma, è anche molto altro. Il 15 e il 16 giugno, infatti, sono davvero tanti gli appuntamenti da segnare in agenda.

Weekend a Roma: gli eventi di sabato 15 e domenica 16 giugno

Ce n'è per tutti, dagli amanti del cibo a quelli della birra, dagli appassionati di musica a quelli di shopping, fino a coloro che cercano solo relax e divertimento. Grande libertà in città con il ritorno dell'iniziativa #ViaLibera, ma tanti anche gli eventi da non perdere sul litorale romano e laziale. Spazio agli spettacoli in cielo con Air Show a Ladispoli, ad esempio, mentre a Fiumicino i riflettori si accendono sulla tanto attesa Sagra del Pesce e il "Fritto Show" invade il suggestivo Castello di Santa Severa.

A Roma sarà anche il fine settimana dell'International World Beer Show è il primo weekend dell'Isola del Cinema (e di altri cinema all'aperto). Un sabato e una domenica di festa e cultura in tutta la città e nei suoi dintorni.

Ecco gli appuntamenti da non perdere il prossimo weekend a Roma:

#ViaLibera

Domenica 16 giugno preparatevi a vivere Roma in bici o a piedi, perché torna #vialibera, l'iniziativa del Campidoglio per spingere i cittadini ad adottare soluzioni di mobilità più sostenibili, in particolare muovendosi a piedi o in bicicletta. Proprio per questo motivo è prevista la ciclopedonalizzazione di 15 chilometri di strade. Qui tutte le strade chiuse.

International World Beer - seconda edizione

Da venerdì 14 a domenica 16 giugno, Roma diventa la cornice dell'International World Beer Festival. Un importante circuito nazionale all’aperto, dove la protagonista a 360 gradi sarà la birra, un vero e proprio giro del mondo in un boccale, giunto alla seconda edizione dopo il grande successo del 2018 con oltre 3 milioni di persone presenti in tutte le piazze d’Italia in cui il tour è approdato. Birre importanti, produzioni che provengono da tutto il mondo, Irlanda, Inghilterra , Scozia, Argentina, Stati Uniti, Cecoslovacchia , Spagna , Germania , Giappone, Australia, Spagna, Germania, Giappone e Australia, verranno servite negli stand predisposti, allietando nelle tre giornate chi vorrà sorseggiare, all’aperto, i gusti più diversi delle birre presenti.

Sagra del Pesce di Fiumicino

Pronti 20 quintali di calamari, gamberi, pesce di paranza e 6 di cozze per esseri fritti nella Padella gigante, perché a Fiumicino torna la 49esima "Sagra del Pesce - Festa delle tradizioni marinare". La manifestazione organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune costiero, della Regione Lazio e dell’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia, va in scena dal 14 al 16 giugno a ridosso del Molo di Levante del porto canale, tra piazzale Molinari e piazzale Pozzoli, location abituale dell’appuntamento nato nel 1970 su idea di alcuni pescatori locali.

Air Show Ladispoli

Imperdibile appuntamento, domenica 16 giugno, a Ladispoli, per gli amanti di aerei ed elicotteri. Va in scena, infatti, Ladispoli Air Show 2019. A partire dalle 16 nei cieli si susseguiranno numerose esibizioni acrobatiche tra cui, quella più spettacolare, quella della P.A.N. Frecce Tricolori. Qui ulteriori dettagli sulla manifestazione.

Anastacia a Valmontone Outlet (+ Special Shopping Night)

Weekend di musica e di shopping a Valmontone Outlet, perché sabato 15 giugno si entra nel vivo del "Valmontone Outlet Summer Festival" e la prima artista ad esibirsi sarà Anastacia. Ma non è tutto, perché, ad anticipare il concerto della cantante di fama mondiale, sarà una serata a tutto shopping: i negozi dell'Outlet a due passi da Roma resteranno aperti fino alle 24 e, a partire dalle 19, ci saranno sconti del 30% su brand aderenti. Qui tutte le informazioni sulla Special Shopping Night.

Fritto Show al mare

Se avete voglia di fritto, sabato l'appuntamento da non perdere è al Castello di Santa Severa con "Fried Food Contest", il Fritto Show sul mare. Dalle 19 cinque giovani chef della frittura provenienti da tutto il territorio regionale si sfideranno a colpi di olio bollente in una gara all'ultimo fritto per convincere il pubblico votante di essere i migliori.

Pool Party - Schiuma Party a Cinecità World

Se desiderate vivere un "fresco" weekend all'insegna del divertimento e della spensieratezza, che non sia la classica giornata in spiaggia, da sabato 15 giugno, Cinecittà World presenta il suo Pool Party - Schiuma Party. Ogni sabato dalle 16, un Super Guest e molti altri DJ’s si esibiranno per 12 ore di musica non-stop al ritmo di Trap, Reggaeton e anni ’90, in 1700 metri quadri di piscina in esclusiva per i clienti del Pool Party, zone privée riservate con servizio al tavolo, 3 Aree Bar di cui una sulla spiaggia, oltre 200 lettini gratuiti, gonfiabili e Ledwall Show. E possibilità di cenare a bordo piscina.

Giugno in live a Porta di Roma

Domenica 16 giugno, la Galleria Commerciale Porta di Roma inaugura "Giugno in live 2019". Come ogni anno a giugnotanti giovani talenti si esibiranno dal vivo sul palco del centro commerciale. Domenica si inizia con il saggio di danza del Circolo Sportivo Italia. Qui trovate il programma completo degli eventi live a Porta di Roma fino al 29 giugno.

La spiaggia per bambini a GranRoma

Domenica 16 giugno è l'ultimo giorno per approfittare della spiaggia per bambini allestita alla Galleria Commerciale GranRoma. Secchiello e paletta alla mano, infradito ai piedi per rilassati sulle sdraio, immaginando di essere in riva al mare. Mentre i genitori fanno shopping, i più piccoli potranno divertirsi come in vacanza, grazie al servizio di Baby Parking gratuito.

Se, infine, volete approfittare del weekend per godervi una serata di cinema sotto le stelle, trovate qui tutti i cinema all'aperto dell'estate romana.