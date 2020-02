Weekend di metà febbraio, che arriva subito dopo i romantici festeggiamenti di San Valentino e in cui si respira sempre più l'atmosfera del Carnevale. Sabato 15 e domenica 16 febbraio, insomma, Roma si accende, si colora, si anima con eventi per coppie, gruppi, famiglie. Per amanti della natura, della musica, dei mercatini, del cibo.

Un fine settimana vivace e romantico è in arrivo nella Capitale, con tanti appuntamenti da non perdere in città e nei dintorni.

Weekend a Roma: gli eventi di sabato 15 e domenica 16 febbraio

Dalle sfilate ai mercatini di Carnevale, dalle visite guidate "amorose" ai concerti e agli appuntamenti gastronomici, ce n'è davvero per tutti.

Entra nel vivo il Carnevale di Frascati e anche quello Fantamagico di Monte Porzio Catone. Weekend di BBQ Party da Eataly e di Hippie Market - Carnival Edition al Circolo degli Illuminati. A L'Asino che Vola ci sono gli Statale 66, mentre all'Auditorium Parco della Musica Colle der Fomento e Il Muro del Canto raccontano Roma.

L'atmosfera romantica di San Valentino prosegue nel weekend, con cuori accesi al centro di Roma, visite guidate alla scoperta degli amori negli animali e tante iniziative per un regalo speciale da fare al partner.

Ecco quali sono gli eventi di sabato 15 e domenica 16 da non perdere nel weekend.

BBQ Party da Eataly

È tempo di barbecue da Eataly Roma: in arrivo il BBQ Party - Winter Edition dal 14 al 16 febbraio. Nel mercato a Ostiense si torna, dunque, a celebrare la cultura del barbecue. Il 3° piano del più grande Eataly del mondo si trasformerà nella casa del barbecue dove scoprire tutte le curiosità sull’arte della griglia e del BBQ tra stili, tecniche, affumicature e ricette della più antica e universale tecnica di cottura. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Cavalli a Roma

Roma si apre un nuovo capitolo nella storia delle manifestazioni equestri: fino al 16 febbraio ritorna Cavalli a Roma con un’edizione completamente rinnovata e organizzata per la prima volta da Veronafiere. Quattro giornate con un calendario di eventi in grado di riunire tutti i diversi ambiti legati al mondo del cavallo, con iniziative pensate per un pubblico di appassionati, sportivi,allevatori, equituristi e addetti ai lavori. E al primo posto, sempre l’attenzione al benessere animale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festival Hippie Carnival Edition

Domenica 16 febbraio al Circolo degli Illuminati prende vita il Carnevale più estroso della Capitale, con oltre 300 artisti da tutta Italia, tra artigiani, stilisti, pittori, astrologi e cartomanti, giocolieri, musicisti, artisti di strada, danzatrici. I Festival Hippie sono organizzati mensilmente nel cuore di Garbatella e sono un evento d’intrattenimento per famiglie e giovani, oltre a essere un paradiso per lo shopping e per gli appassionati di moda e design. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Carnevale di Frascati

Il 16 febbraio è la data che inaugura il Carnevale 2020 di Frascati. La cittadina dei Castelli Romani torna a colorarsi di maschere, sfilate, eventi e folklore, con protagonisti assoluti - come ad ogni edizione che si rispetti - i Pulcinella. Quest'anno, a curare la manifestazione sarà l'associazione di promozione sociale Arte Passione. Carri allegorici e il carro del Re del Carnevale non mancheranno e quest'atmosfera di festa continuerà fino al martedì grasso, il 25 febbraio. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Un Carnevale Fantamagico a Monte Porzio Catone

Arriva il Carnevale Fantamagico a Monte Porzio Catone. Si parte sabato 15 febbraio con l'anteprima del Carnevale "Bimbi in festa". Giochi, animazione, musica e merenda per tutti i bambini. Il Carnevale Monteporziano 2020 entrerà ufficialmente nel vivo domenica 16 febbraio con consegna delle chiavi della città da parte del sindaco a Lollilò. A seguire la sfilata dei carri allegorici, con gruppi mascherati, bande musicali e ritmiche, per chiudere la giornata con dj set disco dance '70-'80. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Gran Caciara Vicovarese

Si avvicina il Carnevale e torna, puntuale, l'evento più colorato e divertente dell'anno. Sabato 16 febbraio, piazza San Pietro a Vicovaro (in provincia di Roma) è pronta a far vivere a tutti i presenti una giornata di musica, festa e divertimento. Una Gran Caciara in puro stile Vicovarese. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

San Valentino, gli amori negli animali al Bioparco

Domenica 16 febbraio, in occasione di San Valentino, il Bioparco proporrà alle famiglie il percorso animato Gli amori negli animali, visita guidata alla scoperta del corteggiamento, della riproduzione e delle cure parentali in un coinvolgente giro del parco per conoscere i segreti più intimi degli animali. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Mercatino dell'artigianato e del collezionismo a Parco da Vinci

Immancabile a febbraio l’appuntamento con il Mercatino dell’Artigianato e del Collezionismo che il Parco Da Vinci ha voluto estendere per il 2020 all’intero weekend di ogni mese, il terzo, per rispondere alla grande richiesta da parte del pubblico e degli espositori. Appuntamento, dunque, sabato 15 e domenica 16 febbraio a partire dalle ore 10. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Market Contry Fest Serra Madre

Dopo la sosta di Gennaio riprende in grande stile con il festival dedicato a famiglie e artigiani: sabato 15 e domenica 16 febbraio, l'appuntamento è con il Market in Serra del Country Fest Serra Madre. Mercatino Artigiani e Produttori agricoli, prodotti enogastronomici di qualità, intrattenimento anche per i più piccoli. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

100 anni di Garbatella, arte e cultura

Alla vigilia del compimento del suo centesimo anno, la Garbatella, festeggia in modo speciale i primi 100 anni di quello che può, a tutti gli effetti, essere considerato una sorta di “paese incastonato all’interno di una grande città”. Domenica 16 febbraio 2020, “I Servitori dell’Arte”, in collaborazione con il Teatro Palladium di Piazza Bartolomeo Romano, hanno ideato e confezionato un pomeriggio all’insegna della cultura, con il chiaro intento di rendere omaggio all’unicità di questo quartiere romano. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Colle der Fomento e Il Muro del Canto all'Auditorium

Dopo un lungo tour che continua a portarli in giro per il paese, Il Muro del Canto annuncia una serata davvero impedibile in compagnia di un’altra colonna portante della scena musicale romana, i Colle der Fomento. Domenica 16 febbraio le due formazioni saranno insieme sul palco della Sala Santa Cecilia per raccontare la Capitale con Brutti Sporchi e Cattivi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Statale 66 live a L'Asino che vola

Sabato 15 febbraio presso l’Asino che Vola gli Statale 66 andranno in scena portando una selezione della loro discografia originale e delle cover più rappresentative. Sintetizzatori, fiati e chitarre verranno suonati da vari ospiti che si alterneranno sul palco per ricreare gli arrangiamenti articolati presenti nei dischi pubblicati. Sul palcoscenico ci sarà Giulia Meozzi alla batteria, membro fondatore del gruppo, essenziale per il sound della band rock romana. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi all'Eur

L'evento-mercato più famoso d’Italia dell’originale Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® ritorna a Roma. Lo spettacolo delle famosissime "boutique a cielo aperto" - con il meglio del Made in Italy artigianale, come pelletteria (borse e scarpe) di unica ed esclusiva fattura artigianale, la migliore produzione di cachemire, nuove collezioni moda, tessuti di arte fiorentina e tanta qualità garantita dal Consorzio al prezzo migliore - sarà, domenica 16 febbraio, nella “nuova” location di Via Duccio di Buoninsegna e Via Alessio Baldovinetti (VIII Municipio, EUR Ottavo Colle). [TUTTE LE INFORMAZIONI]