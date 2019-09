Weekend di metà settembre. Weekend che a Roma e dintorni è già denso di appuntamenti che profumano di autunno, di vendemmia, ma che, con tanta musica, tanto cinema e numerosi spettacoli all'aperto fa vivere ancora un'entusiasmante, divertente e culturale atmosfera di estate romana.

Il cartellone del weekend del 14 e 15 settembre, infatti, è ricco di festival culturali e di manifestazioni pronte ad animare la Capitale dal centro alla periferia. Spazio al teatro, al cinema (direttamente dalla 76esima Mostra del Cinema di Venezia), alla musica, a installazioni e performance artistiche di vario genere. Non manca lo sport. E, tranquilli: si mangia anche, con diverse sagre buonissime nei dintorni di Roma.

Weekend a Roma: gli eventi di sabato 14 e domenica 15 settembre

C'è aria di festa all'Eur con Circustenibile 2019, evento che dà spazio al riciclo creativo ad attività green ed educational. A Spinaceto, sabato 14 settembre, si chiude Officina Estate, la rassegna organizzata dall'associazione Officina delle Culture per promuovere la convivenza pacifica. Riflettori accesi su 11 sale cinematografiche romane con l'arrivo della rassegna "Da Venezia a Roma" che permetterà di vedere ben 40 film provenienti direttamente dalla 76esima Mostra del Cinema di Venezia. Al Porto di Ostia arrivano gli sport rotellistici e da Tivoli a Lariano, sono diversi gli appuntamenti enogastronomici da segnare in agenda.

Ecco gli eventi da non perdere nel weekend del 14 e 15 settembre a Roma:

Da Venezia a Roma, rassegna cinematografica

All’interno del progetto Il cinema attraverso i Grandi Festival, dall'11 al 24 settembre, torna la rassegna Da Venezia a Roma, appuntamento conclusivo nonché il più atteso tra quelli organizzati da ANEC Lazio, iniziati a giugno con “Le vie del Cinema – Da Cannes a Roma” e proseguiti a settembre con “Locarno a Roma”. Oltre 40 titoli - provenienti direttamente dalla 76esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia - nelle 11 sale coinvolte. [TUTTO SULL'EVENTO]

Circustenibile 2019

Da giovedì 12 a giovedì 26 settembre, tante iniziative saranno protagoniste di Circustenibile, evento itinerante, dedicato ai concetti di sviluppo sostenibile, tra laboratori creativi e giochi, concerti e attività di artigianato del riciclo, contest artistici e show cooking. Gli appuntamenti si svolgeranno dal 12 al 15 settembre presso il Centro Commerciale Euroma 2, dal 15 al 18 presso il Parco degli Scipioni, dal 20 al 22 presso il Laghetto dell'Eur. [TUTTO SULL'EVENTO]

Festa della porchetta da Eataly

Da Eataly Roma, sta per iniziare un weekend davvero gustoso: da venerdì 13 a domenica 15 settembre, ospiti del grande mercato di Ostiense saranno i migliori produttori italiani, pronti a far scoprire uno dei cibi più gustosi e popolari della tradizione gastronomica italiana: sua maestà la porchetta. Sarà un bel percorso culinario tra le regioni del Centro Italia con grandi vini in abbinamento e musica popolare. [TUTTO SULL'EVENTO]

Anomalie 2019

In periferia torna Anomalie 2019, dieci giorni di spettacoli di teatro sperimentale, nuovo circo, musica, opere multimediali e workshop al Parco delle Canapiglie di Torre Maura. Domenica 15 settembre l'appuntamento è con lo spettacolo di clownery e nuovo circo di Les Puces. [TUTTO SULL'EVENTO]

Officina Estate 2019

Proprio questo sabato si chiude il sipario di Officina Estate, che ha portato spettacoli dal vivo, installazioni urbane e arti performative a Spinaceto. Sabato 14 settembre, l'appuntamento è con lo spettacolo teatrale Dialogo tra Prometheus e Sisifou. Intorno al fegato con le cipolle. Un divertente e innovativo spettacolo di commedia dell’arte, di Gianluca Riggi, tratto dalla mitologia greca e con Riccardo Cannaniello, Gianluca Riggi e Lorenzo Affronti. [TUTTO SU OFFICINA ESTATE 2019]

Japan Festival

Torna il tanto amato Mercatino Giapponese a Largo Venue domenica 15 settembre. Dalle 10,30 alle 20,30, in via Biordo Michelotti 2 (Prenestino) l'appuntamento è con il consueto grande festival dedicato al Giappone. Un evento a Roma che gli amanti del Sol Levante non potranno perdere. [TUTTO SULL'EVENTO]

Grappoli d'uva e calici di vino

Domenica 15 settembre a Tivoli, alle 15,30, l'appuntamento è con Grappoli d’uva e calici di vino, una visita speciale incentrata sull’uva Pizzutello, varietà caratteristica che cresceva, succosa e croccante, anche nella forra dell’Aniene, sottostante il parco del FAI. Nel corso del pomeriggio, gli ospiti scopriranno le qualità di questa vite e dei vini legati alla tradizione della città e alla sua storia. Per concludere, una degustazione di vini e uve autoctoni a cura dell’Onav - Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino. [TUTTO SULL'EVENTO]

Notte evento ScuolaZoo a Rainbow Magicland

Prima di tornare sui libri spazio al puro divertimento, sabato 14 settembre, Rainbow MagicLand vi dà appuntamento con l’esclusivo party targato ScuolaZoo, la community di studenti più grande d'Italia. A partire dalle ore 22,30 e fino alle ore 00,30 per 120 minuti dj e vocalist supporteranno in consolle il resto dello staff che si esibirà in vari tormentoni del momento con una mega festa all’insegna del divertimento. Avrete a disposizione: attrazioni originali, animazione, un dj set con le migliori hit dell’estate e tantissimi studenti da tutta Italia che vi aspettano per un viaggio sorprendente. [TUTTO SULL'EVENTO]

Incontri con la natura al Bioparco

"Come fa la giraffa a vivere a sei metri da terra? Com’erano fatti gli animali del passato? Perché gli escrementi sono di forma, colore e consistenza diversa e perché le blatte soffiano?", a queste ed altre domande risponderanno gli Incontri di Natura, in programma anche domenica 15 settembre, al Bioparco di Roma. Nel parco saranno dislocate otto postazioni con crani, modelli tridimensionali, escrementi, e animali vivi: un’occasione per ricevere curiosità su molte specie animali e partecipare a giochi e attività in compagnia degli operatori del Bioparco. [TUTTO SULL'EVENTO]

Ginnika 2019

Per gli amanti dell'urban style, dell'abbigliamento sportivo, delle sneakers, sabato 14 e domenica 15 settembre torna Ginnika e, per l'edizione 2019, si sposta al Ragusa Off. Una manifestazione dedicata alla cultura e alla moda urbana. Con ospiti internazionali, live show, DJ set, workshop, marketplace con le migliori sneaker e streetwear esclusivo, tornei sportivi, street food e birra fresca Ginnika quest’anno mette in contatto Roma con il mondo, attraverso quella cultura urbana capace di unire e superare le divisioni. [TUTTO SULL'EVENTO]

Un'onda di rotelle, gli sport rotellistici al Porto di Roma

Sabato 14 e domenica 15 settembre la Firs (Federazione Italiana Sport Rotellistici) torna al Porto Turistico di Roma (Ostia) per prendere parte alla manifestazione "Un mare di sport 2019". A “Un’Onda di Rotelle” scenderanno in campo gli straordinari campioni Francesca Lollobrigida (16 titoli mondiali pattinaggio Corsa), Chiara Censori (3 titoli mondiali pattinaggio Artistico inline), Daniele Di Stefano (campione mondiale pattinaggio Corsa) e molti altri atleti azzurri FISR per promuovere gli Sport Rotellistici. [TUTTO SULL'EVENTO]

Sagra degli gnocchi

Dal 13 al 15 settembre torna, a Castelnuovo di Porto, l'undicesima edizione della Sagra degli gnocchi. Si tratta di un appuntamento molto atteso che, ogni anno, si radica sempre più nel territorio e riscuote sempre un buon successo. L'evento sarà allietato da musica, spettacoli e visite guidate. [TUTTO SULL'EVENTO]

Sagra del fungo porcino Lariano

Quello in arrivo è anche il primo weekend della 29esima Sagra del Fungo Porcino a Lariano, che proseguirà fino al 22 settembre. La sagra storica, appuntamento tra i più attesi dell'autunno in provincia di Roma, sarà allestita - come da tradizione - presso piazzale Martiri della Libertà. Protagonosti assoluti i funghi porcini, presenti in vari piatti del menù, più altri piatti della gastronomia locale e, ad animare la sagra, non mancheranno spettacoli e musica da vivo, eventi sportivi e convegni. [TUTTO SULL'EVENTO]

Sagra del fungo porcino Oriolo Romano

Funghi porcini protagonisti anche ad Oriolo Romano 13-14-15 e 20-21-22 settembre. In zuppa, in crema o ad accompagnare le bruschette, le fettuccine e le carni: i funghi porcini saranno serviti in tantissime varianti per due fine settimana consecutivi. [TUTTO SULL'EVENTO]

