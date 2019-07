Sono ancora molti i romani che non hanno lasciato la Capitale e che hanno proprio voglia di staccare la spina nel weekend per sentirsi anche loro, almeno un po', in vacanza.

Roma, per fortuna non delude, perché nella sua estate frizzante e ricca di eventi propone alternative per tutti i gusti e per tutte le età. Dai party in piscina, agli appuntamenti enogastronomici all'aperto, dai concerti alle feste immerse nel verde. Nel weekend del 13 e 14 luglio davvero potrete fare di tutto in città. Tutto tranne stare sdraiati in casa, sul divano, con l'aria condizionata sparata addosso.

Weekend a Roma: gli eventi di sabato 13 e domenica 14 luglio

Isola del Cinema, Cine Village Arena Parco Talenti, Cinema in piazza: continua il ricco palinsesto cinematografico dell'estate romana e basta accedere ad ogni sito dedicato per scoprire la programmazione completa e selezionare le pellicole e gli appuntamenti di maggior gradimento.

Per chi ha voglia di concedersi uno sgarro, nel weekend in arrivo, da Eataly va in scena il tanto atteso BBQ party, mentre uscendo dai confini capitolini, a Bracciano l'appuntamento è con lo street food. Largo anche ai concerti, che vanno in scena negli auditorium più belli, nelle ville e persino negli outlet e nei centri commerciali. E, ancora, a tutta festa con pool party, spettacoli teatrali sotto il cielo stellato e altro ancora.

Ecco cosa non dovete perdervi il weekend del 13 e 14 luglio a Roma:

Pablo & Pedro a Le Terrazze Teatro Festival

Divertimento puro, invece, a Le Terrazze del Palazzo dei Congressi, dove venerdì 12 e sabato 13 luglio arrivano Pablo e Pedro con lo spettacolo “Se Io Vuole”, nel quale portano in scena “il Signore e l’Arcangelo”. E proprio in quelle date il cielo si rende protagonista di spettacolari congiunzioni astrali, con la piena visibilità di Giove e Saturno e l’inizio della pioggia di meteore delle Pegasidi. Un disegno che arriva dall’alto? E’ solo una delle numerose domande che attendono il pubblico. I BIGLIETTI A PREZZI SCONTATISSIMI

Tutti in piscina (con il grande cinema) a Cinecittà World

Protagonista dell'estate romana e del weekend in arrivo è, sicuramente, la Cinepiscina di Cinecittà World. Tutti in costume, pronti per la festa, per rinfrescarsi, giocare e divertirsi nel grande specchio d'acqua di 1700 metri quadrati con annessa spiaggia di sabbia, cannoni e giochi d'acqua. In Piscina si può vedere anche il grande Cinema: un imponente maxi-schermo fa infatti da cornice alla vasca per proiettare film, spettacoli e programmi da gustare al fresco nell’acqua. La Cinepiscina è circondata da centinaia di ombrelloni e lettini a completa disposizione degli ospiti, insieme a spogliatoi, docce, bagni e armadietti dedicati. E, come tutti in weekend, alle 17 scatta il Pool Party Holy Color Fest.

Porta di Roma Live 2019

Prosegue il programma dei concerti e degli spettacoli in programma alla Galleria Commerciale Porta di Roma per tutta l'estate. Sabato 13 luglio l'appuntamento è con THE BRIAN MCKNIGHT 4, in arrivo direttamente dagli stati Uniti, con i suoi ritmi irresistibilmente coinvolgenti. Domenica 14 luglio, invece, spazio alla comicità con il poliedrico Dario Cassini porterà in scena tutti la simpatia dei suoi personaggi che lo hanno fatto conoscere e apprezzare dal grande pubblico televisivo. (Qui il programma completo di Porta di Roma Live 2019).

BBQ Party Eataly

Quattro giorni di barbecue, birra artigianale e musica dal vivo sotto le stelle, da giovedì 11 a domenica 14 luglio. E poi: area kids, showcoking didattici, degustazioni, incontri e, per i più audaci grill lovers, la possibilità di mettersi alla prova con il fuoco e vivere in prima persona un’esperienza da autentico Pit Master! In uno spazio di quasi 3.000 metri quadri proprio di fronte a Eataly Roma che diventa, per l’occasione, un festival all’aperto per tutti gli amanti del barbecue e della birra.

Dona il sangue - l'evento a Rainbow MagicLand

La capitale del divertimento ospita un evento di vitale importanza. In estate il bisogno di sangue aumenta: per incrementare le donazioni Rainbow MagicLand in collaborazione con Ema – Roma dedica un intero weekend a tutti i donatori di sangue, invitando anche chi non lo è ancora a compiere un gesto piccolo eppure grande come la vita stessa. Nelle giornate di sabato 13 e/o domenica 14 luglio, basta presentare la propria tessera Ema-Roma e un documento di riconoscimento alle casse del Parco per acquistare fino a un massimo di 4 biglietti di ingresso alla tariffa speciale di 15€. Qui maggiori informazioni sull'iniziativa.

Boomdabash a Valmontone

Continuano anche gli appuntamenti in musica al Valmontone Outlet, e dopo il successo riscosso da Anastacia e da Deejay Time, è tempo di Boomdabash. La band porterà il suo "Per un milione tour" in uno dei centri commerciali a cielo aperto più belli nei dintorni della Capitale.

Neri Marcorè alla Casa del Jazz

In molti lo hanno atteso con trepidazione e, finalmente, domenica 14 luglio Neri Marcorè arriverà alla Casa del Jazz nell'ambito di Summertime 2019.. L'eclettico attore marchigiano, salirà sul palco della Casa del Jazz, il prossimo 14 luglio, nell'ambito de I Concerti nel Parco 2019. Un ensemble musicale d’eccezione per condurre il pubblico in un viaggio tra parole e note, che presenta per la prima volta a Roma, in cui racconta e interpreta le più belle canzoni di due maestri della musica cantautorale italiana, Fabrizio De Andrè e Giorgio Gaber.

Woodstock a Tragliata

Domenica 14 luglio sarà anche l'occasione per tornare indietro nel tempo e rivivere le atmosfere di Woodstock. Dove? Al Borgo di Tragliata. A 50 anni dal festival di Woodstock il rock ha ancora qualcosa da dire? Per scoprirlo, una serata di pace, amore e musica con 4 band che risveglieranno lo spirito del rock psichedelico, ma anche il blues, il beat e il R’n’R anni 50 che lo hanno generato. Per chi l’ha visto e per chi non c’era.

Bracciano Street Festival

Terminiamo con un evento che farà gola agli amanti del cibo da strada. E' il Bracciano Street Festival in programma, a Bracciano appunto, dal 12 al 14 luglio. Il centro storico, per l'occasione, sarà trasformato in una isola totalmente pedonale, verrà allestito un vero e proprio villaggio dedicato allo Street Festival.

Scopri qui tutti gli altri eventi in programma nei prossimi giorni a Roma