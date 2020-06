Weekend a Roma: gli eventi di sabato 13 e domenica 14 giugno

Dopo una settimana in cui sole e temperature miti si sono alternate a piogge e giornate ventose, il weekend dovrebbe essere clemente. Qualche nuvola, ma niente pioggia. Un motivo in più per uscire di casa, esplorare Roma, mangiare qualcosa all'aperto o andare alla scoperta dei suoi dintorni. Musei riaperti, escursioni organizzate, primi eventi musicali nei locali (sempre nel rispetto delle rigide regole anti-Covid).

Weekend a Roma: cosa fare sabato 13 e domenica 14 giugno

Quello del 13 e 14 giugno sarà l'ultimo weekend con cinema e teatri chiusi, ma comunque già con un numero maggiore di appuntamenti da non perdere, rispetto alle scorse settimane. Tante le opportunità per una cena o un'aperitivo all'aperto e non mancherà la buona musica. Altri musei apriranno le porte, mentre alcuni siti culturali le chiuderanno dando appuntamento ai romani alla prossima stagione. La Capitale torna ad animarsi, soprattutto all'aperto, con proposte per grandi e piccini.

Vediamo allora cosa fare a Roma e dintorni sabato 13 e domenica 14 giugno:

Una visita al Colosseo

Ripartire dal monumento simbolo di Roma potrebbe essere un'ottima idea. Il Colosseo ha riaperto lo scorso 1 giugno, con nuove regole, visite su prenotazione e ingressi contingentati. Ma l'emozione di immergersi nel mondo dell'Antica Roma è rimasta la stessa. Ecco come visitare il Colosseo nel post-Covid.

Il Roseto Comunale, ultimo weekend

Ultimo fine settimana per visitare il suggestivo Roseto Comunale. Il sito che ha aperto in ritardo, a causa dell'emergenza sanitaria, lo scorso 16 maggio, sarà infatti visitabile fino a domenica 14 giugno. La visita al prestigioso giardino sarà limitata alla sola zona collezioni dal martedì alla domenica. L’accesso sarà contingentato [TUTTE LE INFORMAZIONI].

La mostra su Raffaello alle Scuderie del Quirinale

Weekend all'insegna della cultura anche con "Raffaello 1520-1483". La mostra alle Scuderie del Quirinale è stata riaperta dopo il lockdown e la sua permanenza a Roma è stata prorogata fino al prossimo 30 agosto. Allo scopo di assicurare la tutela della salute dei visitatori e dei dipendenti, sono state applicate misure di sicurezza straordinarie. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Canova. Eterna Bellezza, la mostra a Palazzo Braschi

La mostra Canova. Eterna Bellezza a Palazzo Braschi ha riaperto lo scorso 19 maggio e resterà aperta al pubblico fino al 21 giugno. La mostra-evento incentrata sul legame tra Antonio Canova e la città di Roma, con oltre 170 opere e prestigiosi prestiti da importanti Musei e collezioni italiane e straniere è stata protagonista nella Capitale per tutto l'inverno e, a causa dell'emergenza Covid è stata prorogata fino alla prossima settimana. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Jim Dine, la mostra prorogata

Prorogata anche la mostra dedicata a Jim Dine, al Palazzo delle Esposizioni. Per visitarla, in questo caso, ci sarà più tempo: resterà aperta fino al 26 luglio, ma il weekend alle porte potrebbe essere una buona occasione per farlo. Oltre 80 opere, datate dal 1959 al 2018, provenienti da collezioni pubbliche e private, europee e americane. Un esaustivo apparato iconografico restituisce la memoria visiva dei celebri happening raccontati in mostra dalla voce dello stesso Jim Dine. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Ha aperto Floripark, 10mila metri quadri di sogni

FloriPark ha aperto le sue porte al pubblico lo scorso 10 giugno, inaugurando a Roma un parco speciale, una nuova casa, senza pareti, ma circondata da alberi. Un'area di 10.000mq per sognare all'aperto ma restando nella Capitale. FloriPark offrirà ogni 2 settimane una nuova installazione. Ogni giorno aperitivo, cena e dopocena immerso nel verde. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Cinecittà in famiglia, visite guidate all'aperto con bambini

Cinecittà si Mostra presenta per giugno un calendario di attività didattiche da svolgere in totale sicurezza all’aperto negli ampi spazi verdi del parco delle mostre, lungo i viali alberati degli studi e nei set esterni permanenti di Cinecittà. Quattro appuntamenti dedicati alle famiglie e ai bambini dai 6 agli 11 anni per scoprire la storia di famosi protagonisti di Cinecittà, conoscere i trucchi della finzione cinematografica e sperimentare i mestieri del cinema. Primi due appuntamenti sabato 13 e domenica 14 giugno. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Riapre il Museo del Saxofono

Sabato 13 giugno riapre il Museo del Saxofono, fino a questo momento l’unico nel panorama internazionale, dedicato a questo strumento. Nato dall’amore, esperienza e meticolosa raccolta compiuta in oltre 30 anni di attività dal musicista e docente Attilio Berni, il Museo ospita una collezione di centinaia preziosi esemplari per dar forma alla storia, ai sogni ed alle passioni da sempre “soffiate” nel più affascinante degli strumenti musicali. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Il lago di Nemi inaspettato", l'escursione

Un'escursione in programma domenica 14 giugno, che permetterà di immergersi all’interno dell’affascinante cono vulcanico che ospita il lago di Nemi. Si percorre il sentiero dell’Acquedotto, a mezza costa del crinale del lago, scoprendo un vero e proprio “passaggio segreto”, tra strettoie naturali, affacci mozzafiato da balconi naturali e scorci unici vista lago, fino ad arrivare a Nemi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

OraLiga live al Kill Joy

Gli OraLiga tornano su uno dei palchi più prestigiosi della Capitale per far ripercorrere a tutti i partecipanti i più bei successi del rocker emiliano: Luciano Ligabue. Oltre due ore di spettacolo per uno show senza precedenti andranno in scena, il prossimo 14 giugno, al Kill Joy di Roma. Un evento per tornare a "ballare sul mondo" e cantare in sicurezza. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Archeotrekking per famiglie a Villa Gregoriana

Una meravigliosa passeggiata tra boschi, sentieri e antichi resti di epoca romana. Villa Gregoriana a Tivoli offre panorami insoliti ed

una spettacolare cascata; realizzata nella prima metà dell’800, rappresenta un parco di tipo romantico che racchiude e racconta

natura, storia e archeologia. L'Archeotrekking è rivolto alle famiglie e consigliato a famiglie con bambini dagli 8 anni in su o comunque abituati a camminare. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Statale 66 live al Geronimo's Pub

Sabato 13 giugno, dopo una lunga pausa lontano dai palcoscenici, gli Statale 66 tornano in concerto al Geronimo’s Pub, portando in scena una selezione della loro discografia originale e delle cover più rappresentative. Sintetizzatori, fiati e chitarre verranno suonati da vari ospiti che si alterneranno sul palco per ricreare gli arrangiamenti articolati presenti nei dischi pubblicati. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Appuntamenti culturali su web e social per bambini e ragazzi

Proseguono anche gli appuntamenti culturali su web e social per ragazzi e bambini. Da #LaculturaincasaKids agli appuntamenti di Technotown e Casina di Raffaello, non ci si annoia neanche restando a casa