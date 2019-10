Weekend di metà ottobre: l'autunno si impone, con i suoi colori, con i suoi profumi, con gli eventi in città, le sagre fuori porta e il desiderio di riportare in vita quell'antica tradizione dell'ottobrata romana.

Un tempo, infatti, con questo termine, i romani indicavano le feste di fine raccolto, le gite fuori porta domenicali che le famiglie organizzavano per celebrare il termine di un duro lavoro. A distanza di anni, con abitudini e ritmi del tutto differenti, di quell'antica tradizione resta ancora la voglia di vivere le ultime giornate miti, di trascorrere una giornata all'aperto, di fare una gita nei dintorni della Capitale, di assaggiare i sapori della tradizione.

Weekend a Roma gli eventi di sabato 12 e domenica 13 ottobre

A questo proposito, sono davvero tanti gli eventi da non lasciarsi scappare in questo secondo weekend di ottobre a Roma e dintorni. Al Foro Italico torna la nona edizione di Tennis & Friends uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione in Italia. Da Eataly tutto è pronto per la Sagra del pesce fritto e baccalà. Riflettori accesi sulla cultura con l'inaugurazione della mostra Frida Kahlo - Il caos dentro e con le iniziative Domenica di Carta, XV Giornata del Contemporaneo e la Seconda Giornata delle Catacombe. Grande attesa per l'evento ShowRum, Italian Rum Festival in programma presso A.Roma - Lifestyle Hotel. E ancora sagre, treni storici, giornate dedicate al benessere.Un fitto cartellone dal quale abbiamo selezionato gli eventi migliori da non perdere il prossimo weekend a Roma.

Weekend al cinema, Romatoday consiglia: Brave Ragazze

"Qualche anno fa, lo sceneggiatore Alberto Manni mi presentò l’embrione di questa storia, ovvero un articolo di cronaca che raccontava in poche righe la vicenda – ambientata nella provincia francese degli anni 80 - di quattro donne disperate, senza arte né parte che, affogate in un mare di difficoltà e impossibilitate a (o forse incapaci di) risolverle, decidevano di dare una svolta alle loro vite impugnando le armi per rapinare la banca del paese travestite da uomini“. Nasce così il secondo lungometraggio di Michela Andreozzi al cinema dal 10 ottobre. [TUTTO SUL FILM]

Tennis & Friends

Sabato 12 e Domenica 13 Ottobre dalle 10 alle 18, torna la 9a edizione di TENNIS & FRIENDS – Salute e Sport … Sport è Salute, uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione in Italia. Un weekend interamente dedicato alla prevenzione, con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi precoce e permettere a tutti i cittadini di effettuare check up gratuiti e visite specialistiche. [TUTTO SULL'EVENTO]

La Sagra del pesce fritto e baccalà da Eataly

Eataly Roma dedica un intero weekend, da venerdì 11 ottobre a domenica 13 ottobre, alla frittura di pesce in tutte le sue golose declinazioni: dalle alici alla paranza, dai calamari ai gamberi fino all'immancabile filetto di baccalà. La Sagra del Pesce Fritto e del Baccalà di Eataly è l’appuntamento ideale per concedersi un caldo cartoccio di pesce misto o un filetto di baccalà alla romana, per scoprire panature originali e riscoprire il gusto delle pastelle più tradizionali. [TUTTO SULL'EVENTO]

Frida Kahlo - Il caos dentro

Inaugura sabato 12 ottobre a SET - Spazio Tirso, la mostra Frida Kahlo - Il caos dentro. Una mostra che dà modo di entrare nel mondo di Fida Kahlo attraverso percorsi tematici e focus dedicati alle singole opere. Una modalità nuova per approfondire la conoscenza dell’artista messicana grazie a contenuti originali che spaziano dal rapporto di Frida con il corpo, alle sue relazioni con la politica, fino al valore di una pittura che va ben oltre la leggenda pop. [TUTTO SULLA MOSTRA]

ShowRUM, Italian Rum Festival a Roma

Domenica 13 e lunedì 14 ottobre, presso il Centro Congressi dell’A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center, è in programma la settima edizione di ShowRUM - Italian Rum Festival, uno dei più importanti eventi al mondo e primo in Italia dedicato ai distillati di canna da zucchero. Oltre alla vasta area espositiva, saranno protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale, che permetteranno ai visitatori di compiere un affascinante viaggio nel variegato mondo del rum. [TUTTO SULL'EVENTO]

Seconda giornata delle Catacombe

La Pontificia Commissione di Archeologia Sacra invita a partecipare, il 12 ottobre 2019, alla 2a Giornata delle Catacombe. Un'occasione unica per conoscere luoghi inaspettati e densi di richezza spirituale e artistica. Le catacombe di S. Callisto, S. Sebastiano, Domitilla, Priscilla, S. Agnese e dei SS. Marcellino e Pietro saranno visitabili gratuitamente. E, per ampliare l'offerta, saranno visitabili, sempre gratuitamente, anche le catacombe di S. Pancrazio e di S. Lorenzo. [TUTTO SULL'EVENTO]

Domenica di carta

Domenica 13 ottobre 2019, torna la Domenica di Carta, iniziativa che prevede l'apertura straordinaria di Biblioteche e gli Archivi statali, promossa dal Ministero per i beni e le attività culturali per valorizzare non solo i musei e le aree archeologiche, ma anche i monumenti di carta, patrimonio altrettanto imponente e ricco, conservato e valorizzato in splendidi luoghi della cultura. Una giornata, regolata da orari e modalità differenti, interamente dedicata alle bellezze letterarie. [TUTTO SULL'EVENTO]

XV Giornata del Contemporaneo

Dopo il successo delle passate edizioni, anche quest’anno AMACI organizza la Giornata del Contemporaneo, iniziativa per la promozione del complesso e vivace mondo dell'arte contemporanea. Per questa quindicesima edizione, sabato 12 ottobre 2019, apriranno gratuitamente le porte i 24 musei AMACI e un migliaio di realtà in Italia e all'estero con un programma multiforme che di anno in anno ha saputo regalare al vasto pubblico una importante occasione per visitare musei, gallerie, fondazioni, associazioni, accademie, studi d'artista, spazi espositivi, luoghi d'arte pubblici e privati, che liberamente decidono di aderire. [TUTTO SULL'EVENTO]

Via Japan

L'11, 12 e 13 Ottobre 2019 torna a Roma Via Japan ancora più grande dello scorso anno il primo festival italiano dedicato al vero street food giapponese e quest’anno! Anche quest’anno torna il vero festival giapponese a Roma. Per 3 giorni le Officine Farneto si trasformeranno in una affollata via di Tokyo, con 15 veri izakaya giapponesi e un ricco staff di chef che arriveranno da ogni parte del Giappone, ognuno porterà la sua specialità, ognuno porterà la sua storia. [TUTTO SULL'EVENTO]

Treno storico di Manziana

Torna, in occasione della Sagra della castagna di Manziana, l'opportunità di vivere un viaggio in "Treno storico", organizzato dall'associazione culturale Terra Tua. L'evento è in programma per il prossimo 13 ottobre 2019. Partenza da Roma Tiburtina, per vivere un viaggio tra storie e tradizioni, ammirando la campagna romana, il lago di Bracciano, a suon di musica d'epoca. [TUTTO SULL'EVENTO]

Il meglio di Millenium, mostra scambio di auto e moto d'epoca

Il Meglio di MillenniuM, la mostra scambio di auto e moto d’epoca più attesa del Centro Sud, torna ad animare la sua storica location, l’Ippodromo delle Capannelle, con l’appuntamento autunnale e arriva alla 36esima edizione, rinnovando l’offerta per appassionati di motori vintage e per semplici curiosi. Le date da segnare in agenda sono quelle del weekend di sabato 12 e domenica 13 ottobre 2019: un evento imperdibile vista la programmazione ancora più ricca, che promette divertimento per tutti i gusti. [TUTTO SULL'EVENTO]

Sagra della seppia di Ostia

Dall'11 al 13 ottobre va in scena la seconda edizione della Sagra della seppia di Ostia che si terrà all'interno del Camping Park Roma Capitol di Ostia Antica. Tra gli obiettivi dell’evento - organizzato dall’associazione Ostia Ristora – c’è la volontà di far conoscere meglio le tipicità del mare di Ostia e di rilanciare il territorio lidense con una manifestazione che abbini la buona cucina alla musica e allo sport. [TUTTO SULL'EVENTO]

Cioccolato a Palazzo

Iniziativa davvero golosa, oltre che interessante, questo weekend da Fassi. Sabato 12 ottobre, dalle 17, infatti, si svolgerà l'evento Cioccolato a Palazzo, l’iniziativa realizzata in collaborazione con Domori e Agrimontana e finalizzata a presentare e degustare le eccellenze del Made in Italy nella produzione di gelato. [TUTTO SULL'EVENTO]

Ottobrata Testaccina al Mercato Testaccio

Il Mercato Testaccio celebra il clima mite del primo mese d'autunno con una bella "ottobrata", così come si faceva una volta. L'Open Day del Mercato di Testaccio è l'appuntamento più atteso del XX Rione, che, per una giornata intera, si riversa festoso nella sua agorà. Un'occasione per mettere al centro la socialità e la cultura con attività per grandi e piccoli, visite agli scavi archeologici, shopping, street food e musica dalla mattina fino a tarda sera. [TUTTO SULL'EVENTO]

Sagra delle Sagne e' Farre

Torna, nel borgo di Licenza la tradizionale Sagra delle "Sagne e' farre". Un appuntamento in programma il 12 e il 13 ottobre, organizzato dalla Pro Loco, per promuovere sapori e cultura del piccolo centro in provincia di Roma. Le Sagne e' farre sono il piatto tipico di Licenza, una fettuccina di farina di farro servita con pomodoro fresco e sugo al peperoncino. Una leccornia che appassione sempre tutti i visitatori. [TUTTO SULL'EVENTO]

