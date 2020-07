Weekend a Roma: gli eventi di sabato 11 e domenica 12 luglio

Weekend di metà luglio, caldo afoso, voglia di fuggire dalla Capitale ma anche tanti eventi e tante serate da non lasciarsi scappare in città. La Roma post-Covid sorprende sempre più e offre una proposta variegata ai romani, prendendo tutte le misure di sicurezza necessarie.

Weekend a Roma: cosa fare sabato 11 e domenica 12 luglio

Le temperature salgono e la Capitale torna a sfruttare - anche meglio delle scorse estati - i suoi spazi aperti. Teatri e cinema sotto le stelle, parchi che diventano cocktail bar, terrazze che regalano musica e spettacoli dal vivo, castelli che prendono vita. Non mancano le visite guidate, le gite fuori porta alla scoperta delle bellezze del Lazio.

Prosegue il cartellone di Romarama, con iniziative multimediali e arene all'aperto. Si accendono tanti schermi in città per vedere film del passato o delle ultime stagioni cinematografiche sdraiati su un prato, in una piazza o in auto, con gli amici, con il partner, con la famiglia. Si canta con le Vibrazioni all'Auditorium Parco della Musica, i gelati si pagano con un sorriso o si mangiano in ambientazioni piratesche in questo fine settimana.

Ci si immerge nella magica atmosfera di Sere d'estate al Castello di Santa Severa, si esplora la cultura del Sol Levante nella speciale "Japan Night". Ce n'è per tutti i gusti in questo weekend dell'11 e 12 luglio, per grandi e piccini, per coppie e single. Divertimento, relax e cultura sono assicurati.

Ecco i principali eventi selezionati da RomaToday da non perdere nel weekend alle porte:

Le Vibrazioni, concerto all'Auditorium Parco della Musica

Le Vibrazioni iniziano il loro “Summer Tour” da Roma. La prima tappa confermata è il 12 luglio alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. Il contesto è quello di Auditorium Reloaded, una delle prime stagioni di concerti e spettacoli in Italia a riprendere nel pieno rispetto delle attuali disposizioni vigenti anticovid. Un forte segnale di ripartenza voluto da Fondazione Musica per Roma dopo tre mesi di lockdown. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il Cinema in piazza: il regista tedesco Jan-Ole Gerster a San Cosimato

Domenica 12 luglio, l'arena trasteverina del Cinema in piazza dà il benvenuto ad un ospite internazionale. Grazie alla collaborazione tra l’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma e il Piccolo America, a San Cosimato arriva il regista tedesco Jan-Ole Gerster, che introdurrà il suo "OH BOY - Un caffè a Berlino", opera prima in bianco e nero che gli è valsa nel 2013 il premio "Miglior Rivelazione" agli EFA. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Un gelato per un sorriso... con gli occhi

Sabato 11 luglio il gelato si paga con un sorriso... con gli occhi. Appuntamento in tutte le gelaterie Grom di Roma per offrirti un cono o coppetta da un gusto. Un sorriso è prezioso, illumina gli occhi e rasserena gli animi, anche di chi lo riceve. Ma non solo: l’11 luglio diventerà l’unico accessorio da portare con sé per gustarsi un gelato tra le vie delle principali città italiane. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Viaggi nell'antica Roma, spettacolo multimediale nel Foro di Augusto

Nell'ambito della rassegna Romarama ripartono i Viaggi nell’antica Roma: lo spettacolo multimediale che fa rivivere la storia del Foro di Augusto grazie al racconto di Piero Angela. Mercoledì 8, giovedì 9 e domenica 12 diverse le visite guidate anche con la MIC card, sia ai Mercati di Traiano che alla Centrale Montemartini, Musei Capitolini, Museo di Roma e Galleria d’Arte Moderna. Sempre domenica 12 in programma due visite itineranti dal Museo Napoleonico e dai Musei Capitolini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Da Eataly Roma un’estate a tutto Fish&Wine

Piatti di pesce e abbinamenti con i vini del territorio sono protagonisti nei ristoranti di Eataly. Fino al 16 settembre si potranno provare speciali proposte dedicate al connubio Fish&Wine. La manifestazione vedrà abbinamenti sorprendenti e ospiti speciali. Si parte con i tanti piatti “extra”, che vanno ad aggiungersi ai menù dei ristoranti Pizza&Cucina, Terra e alla Birreria di Eataly: piatti di pesce crudi e cotti da abbinare ai migliori vini del territorio scelti dai sommelier di Eataly. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Inaugura Roma World

Sabato 11 luglio, alle 17, inaugura ufficialmente Roma World, il nuovo parco a tema realizzato da Cinecittà World Spa, pronto a catapultare i visitatori indietro nel tempo, a duemila anni fa, in un vero villaggio accampamento delle legioni romane. Non un museo, non un parco divertimenti, ma un parco esperienziale per vestire, mangiare e dormire come gli antichi Romani, diventare Gladiatore per un giorno, fare shopping tra le bancarelle dell’antico mercato, correre sulle Bighe di Ben Hur e tanto altro ancora. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Apre il drive-in di Ostia

Da giovedì 9 luglio si alza il sipario del 'drive-in Cinema Paolo Ferrari' nel parcheggio del Cineland di Ostia. Una ricca programmazione che andrà avanti fino al 15 settembre. Un tuffo negli anni '60 nel drive-in più grande d’Europa, realizzato su di un'area di circa 60 mila mq. Sabato 11 luglio in programma Joker, domenica 12 luglio in programma Il primo Natale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sere d'estate al Castello di Santa Severa

Nuovi appuntamenti al Castello di Santa Severa nell'ambito del Festival Sere d'estate: sabato 11 luglio all'interno del Caffeina Festival "Sere d'estate"al Castello di Santa Severa, Paolo Crepet presenta “Libertà”, domenica 12 luglio l'appuntamento è invece con “A Sud del sud dei Santi” Concerto spettacolo di Peppe Servillo e Mario Incudine. Due serate tra cultura e musica, a due passi dal mare, in una location fiabesca. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Palazzo del Freddo: una special dinner "ispirata ai pirati"

Sabato 11 luglio alle ore 20 nella sala Giuseppina del Palazzo Del Freddo - la storica gelateria artigianale di Roma dal 1880 - verrà realizzata una cena a tema piratesco ispirato a Long John Silver, il terribile pirata con una gamba sola dell' "Isola del Tesoro" di Robert Louis Stevenson ma anche a Salgari e alle donne pirata. Insieme ad Andrea Fassi una grande ciurma pronta a conquistare il pubblico presente a colpi di lettura e ricette uniche a base di gelato. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Japan Night

Il Mercatino Giapponese presenta Japan Night domenica 12 luglio. Torna un'edizione serale ricca di contenuti e suggestioni, ma in sicurezza. Il giardino di Largo venue sarà carico di quella speciale atmosfera tipica delle notti giapponesi. Un vero e proprio Night market che vi farà perdere tra lo shopping, i profumi, le luci e i sapori del Sol Levante. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Caleidoscopio, cinema all'aperto a Villa Borghese

Nell'ambito della rassegna Romarama, torna Caleidoscopio, l’estate sotto le stelle di Casa del Cinema al teatro all’aperto Ettore Scola. Sabato 11 in programma il documentario Crazy for football, domenica 12 luglio CSC Social Club: gli ex allievi del Centro Sperimentale raccontano il cinema italiano, Gianni Vezzosi parlerà di montaggio cinematografico, prima del film Viaggio in Italia di Rossellini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Serata Mucca Assassina a Snodo Mandrione

Snodo Mandrione entra nel vivo della sua programmazione offrendo quotidianamente una finestra sulla cultura e sulle tendenze contemporanee spaziando dal teatro alla musica, dalle mostre al cinema, dal dj set all’intrattenimento, alla solidarietà. sabato 11 luglio arriva la storica serata Mucca Assassina, longevo punto di riferimento LGBT che dal 1991 chiama a raccolta generazioni di appassionati senza limiti di genere, tendenze e gusti: una serata inclusiva, aperta e sempre festosa. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Nelle fresche gole del Farfa

Ai piedi di Castelnuovo di Farfa, il cui nome è strettamente legato alle limpide acque del fiume decantato da Ovidio ne “Le metamorfosi”, si trovano delle gole davvero suggestive. In programma, domenica 12 luglio, una visita in questo luogo, dichiarato Monumento Naturale già nel 2007, dove si respira un’atmosfera magica, tra i resti delle mole presenti lungo il corso d’acqua, gli antichi ponti ed un inusuale boschetto di “alberi barbuti”. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Pablo & Pedro al Mytohs di Villa Borghese

Domenica 12 luglio al Mythos di Villa Borghese, si riparte con la comicità targata Tirso de Molina. In programma la prima delle cene spettacolo con la verve comica del duo Pablo e Pedro. Comicità, ottimo cibo, cocktail e una location strepitosa. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Ocean Lab per bambini a Valmontone Outlet

Un weekend all’insegna della fantasia quello che Valmontone Outlet organizzerà 11 e 12 luglio (e anche nel weekend successivo) per tutti i piccoli visitatori appassionati di disegno e di creature marine. La piazza centrale del villaggio dedicato allo shopping gestito da Promos in provincia di Roma si trasformerà infatti in un grande acquario con a “Ocean Lab”, un vero e proprio laboratorio interattivo dedicato al mare e ai suoi abitanti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Aquarium, nuovo spettacolo serale di Magicland

Da venerdì 10 luglio - fino alla fine di agosto – MagicLand si arricchisce di un nuovo evento: “Aquarium”, uno spettacolo unico in Italia, che utilizzando le più avanzate tecnologie olografiche, esplosioni di luci, suoni e colori, ogni sera trasformerà il lago, simbolo del Parco Divertimenti, in un immenso acquario popolato da delfini, squali e balene che nuoteranno sospesi nella notte di MagicLand. [TUTTE LE INFORMAZIONI]