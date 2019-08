Gli eventi di sabato 10 e domenica 11 agosto: cosa fare a Roma nel week end di San Lorenzo

Il prossimo weekend sarà il più magico dell'estate, quello che anticipa il Ferragosto ma, prima ancora, quello della romantica Notte di San Lorenzo, che tanti passeranno il naso all'insù a guardare le stelle, sperando di vederne almeno una cadente per esprimere un desiderio speciale. Quest'anno, infatti, il 10 agosto cade di sabato: quale occasione migliore per vivere il meglio delle iniziative in programma a Roma per la notte delle stelle cadenti?

Weekend a Roma: gli eventi di sabato 10 e domenica 11 agosto

Diversi gli appuntamenti previsti per ammirare le stelle, dagli eventi in centro alle fiaccolate sul lago, fino agli appuntamenti romantici sul litorale. Ma, nel weekend del 10 e 11 agosto a Roma e dintorni non mancheranno i party musicali, gli spettacoli con i grandi artisti del teatro italiano e tante altre vivaci iniziative. Prosegue il Cine Village, Arena Parco Talenti con eventi cinematografici e non solo. Sempre attivo Rainbow Magicland che, in questo fine settimana estivo presenterà un party anni '90. Al Castello di Santa Severa c'è Massimo Ranieri

Ecco di seguito una selezione dei migliori eventi in programma sabato 10 e domenica 11 agosto:

Tra "Luci e stelle"

Osservazioni astronomiche nei planetari e nei parchi regionali, a bordo di un pedalò o dalla torre di un castello, spettacoli e cene a lume di candela, passeggiate archeologiche ed escursioni sotto le stelle. Sono solo alcuni degli oltre 60 appuntamenti che rientrano nel terzo evento tematico de “L’Estate delle Meraviglie” della Regione Lazio, “Tra Luci&Stelle” in programma sabato 10 agosto per la notte di San Lorenzo.

Gli eventi in programma sono realizzati grazie alla collaborazione delle amministrazioni comunali, dei parchi e delle aree protette della Regione Lazio e con il coinvolgimento di gruppi e associazioni di astrofili selezionati attraverso un avviso pubblico indetto da LAZIOcrea. QUI IL PROGRAMMA COMPLETO

San Lorenzo Night ... a piedi nudi sulla sabbia

Torna anche quest’anno l'appuntamento LikeMeGroup nella splendida location del Castello Miramare di Maccarese: San Lorenzo Night, la notte più romantica dell'estate ...a piedi nudi sulla sabbia. Il tema della serata è "LA MERAVIGLIA" Cosa ti meraviglia nella vita? TUTTO SULL'EVENTO

Voglio tornare negli anni '90, lo show a Rainbow Magicland

Sabato 10 agosto Rainbow Magicland e la band Voglio tornare negli anni '90 sono pronti a far tornare tutti i partecipanti all'evento indietro nel tempo. Al parco divertimenti di Valmontone, infatti, la festa continua con il format rivelazione del 2019. "Voglio tornare negli anni '90" si preannuncia come uno show unico, incredibile, emozionante. Un progetto che già sta spopolando in tutta Italia. Da Gigi d'Agostino a Gabry Ponte, dagli 883 agli Eiffel 65. Tutti gli artisti che ci hanno fatto ballare negli anni 90 ritorneranno in un'unica grande notte.

Magica fiaccolata a Nemi

Domenica 11 agosto tutto è pronto per intraprendere una passegggiata davvero suggestiva a lume di fiaccola. Si tratta della Magica Fiaccolata 2019 tra lago, cielo e stelle cadenti: da Nemi al lago, fino a Genzano, con arrivo al bellissimo Colle Pardo (Ariccia), passando per il lago e la sua bellissima dorsale, sotto le stelle cadenti.

Massimo Ranieri in "Sogno e son desto 500 volte"

Massimo Ranieri sarà uno dei protagonisti dell'estate a Santa Severa. Il cantante e attore, infatti, si esibirà il prossimo 10 agosto nello spettacolo Sogno e Son Desto. L'evento, promosso dalla Seven Sounds Group, rientra nel ricco palinsesto di "Sere d'estate" la kermesse estiva al Castello di Santa Severa che vedrà esibirsi, nel corso di tutta l'estate, comici, cantanti, show man italiani.

Cine Village Arena Talenti

Continua il ricco palinsesto del Cine Village Arena Talenti con la sua offerta cinematografica sempre affiancata e sostenuta da numerose altre forme di intrattenimento tra cui spettacoli live (esibizioni musicali, danza, stand-up comedy, street-art ); spazi dedicati alle attività ricreative (per bambini e anziani); incontri culturali a tutto tondo (con scrittori, autori cinematografici, personalità del mondo scientifico). Prevista anche una zona fitness e un’area dedicata al Barefoot, nuova tendenza che prevede una camminata a piedi scalzi per entrare in sintonia con se stessi e con la natura.

Festa di San Lorenzo a Cave

Torna dal 9 all'11 agosto l'appuntamento con la Festa di San Lorenzo a Cave (Roma). Quest'anno il palco dei festeggiamenti in onore del compatrono di Città di Cave, San Lorenzo, vedrà esibirsi grandi nomi. Una tre giorni di musica, spettacoli, mostre. E non mancheranno gli stand enogastronomici e le attività per i più piccoli. Di seguito il programma dettagliato della Festa di San Lorenzo a Cave.

Spaghettongola

Ultimo week end a Fiumicino (Parco Tommaso Forti, via Lorenzo Bezzi) per l’undicesima edizione di ‘Spaghettongola’ la festa che celebra un capolavoro della cucina laziale: gli spaghetti alle vongole lupino. TUTTO SULL'EVENTO