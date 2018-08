Week end a Roma: gli eventi di sabato 1 e domenica 2 settembre

Divertimento, natura, tradizioni e soprattutto tanto gusto: il week end a Roma del 1 e 2 settembre offre un calendario ricco e variegato.

Week end a Roma: gi eventi del 1 e 2 settembre

A farla da padrona le sagre con quella della porchetta di Ariccia e degli spaghetti all'amatriciana a spiccare tra tutte. Ma non solo viaggi enogastronomici, ancora pochi giorni per immergersi nelle bancarelle di Lungo il Tevere Roma 2018 e per godere dell'intrattenimento offerto dal Castello di Santa Severa che ospita Lillo e Greg. Per i bambini laboratori e itinerari archeologici. In occasione della prima domenica del mese monumenti e musei ad ingresso gratuito (QUI L'ELENCO COMPLETO)

Sagra della Porchetta di Ariccia

Torna la Sagra della Porchetta di Ariccia, tra le manifestazioni enogastronomiche più attese dell'estate. Teatro dell'evento la storica e centralissima Piazza di Corte ad Ariccia, nel cuore del parco Nazionale dei Castelli Romani. Un appuntamento da non perdere con il meglio dell’enogastronomia dei Castelli Romani, quintali di Porchetta e l’atteso lancio dei panini.

Sagra degli Spaghetti all’Amatriciana

Spaghetti, guanciale, pecorino, pomodoro: sono i semplici ingredienti di una ricetta storica, famosa in tutto il mondo. È la ricetta di Amatrice che in questa Edizione 2018 della Sagra degli Spaghetti all’Amatriciana a perpetuare una antica tradizione. Qui tutte le info su menù e date.

Artist in Rome Experience 2018 al Ponte della Musica

Artist in Rome Experience si sviluppa in spazi non convenzionali, dedicandosi alla commistione fra musica, arte e cultura contemporanea. Un “festival boutique” per tutto il giorno sino a sera, con al centro la musica e tutto quel movimento culturale che le ruota attorno, dalle visual-art alle performance teatrali, dalle installazioni espositive ed artistiche, anche site specific, alla fotografia, all’intrattenimento con diverse forme d'arte e tecnologie innovative. A.R.E. sarà un museo all’aperto oltre che un palcoscenico per tanti artisti, scultori, fotografi, attori, registi, djs e performer tout court.

Il tempo di uno scatto: in mostra le foto di Marcello Geppetti

Una mostra fotografica che ripercorre due decenni di storia italiana attraverso gli occhi e i racconti di chi c’era e ne ha vissuto in prima persona i cambiamenti, i tumulti, le svolte storiche.

Lillo&Greg Best of

Lillo&Greg Best of mette in scena un frizzante “varietà” che ripropone molti cavalli di battaglia della famosa coppia comica tratti dal loro repertorio teatrale, televisivo e radiofonico. Una miscela esclusiva ed esilarante rappresentata da tutto il meglio di Lillo&Greg. Uno show di puro intrattenimento, questo lo sfavillante, arguto e irresistibile repertorio firmato Lillo&Greg.

Quasi: la festa "pressappochista"

Quasi Summer Closing: il party di chiusura della festa pressappochista. Una serata tra schiuma party e vecchi ricordi: guest star dell'evento Sonia di Super3 che parteciperà per incontrare i fan e cantare con loro la canzone della Buonanotte.

Sagra della Tellina

Gli spaghetti con le telline rappresentano uno dei piatti tipici della cucina capitolina e un vanto per quella ostiense. Una ricetta semplice, con pochi ingredienti, compreso il prelibato mollusco che sulle tavole della Sagra fa la parte del leone. Uno dei piatti più amati dai romani e dai turisti in vacanza sul mare di Roma. Così la sagra della tellina a Ostia è una ghiotta occasione per migliaia di visitatori.

Lungo il Tevere Roma

Lungo il Tevere Roma è la manifestazione che offre a bordo fiume un ricco programma culturale e di intrattenimento per arricchire l’estate della Città Eterna. Anche quest’anno, all’ombra del biondo Tevere, sarà possibile vivere un ricco palinsesto di appuntamenti interessanti tra incontri, degustazioni, perfomance teatrali e musicali, happening solidali e perfino spirituali.

Bambini alla scoperta delle Terme di Caracalla

Le grandi terme imperiali dove i romani giocavano a palla e facevano molto altro! Come funzionavano le terme? Perché erano cosi grandi? Chi ci andava? Con l'esclusiva e originale attività didattica di Cicero in Rome, tutta la famiglia rivivrà l'esperienza delle terme antiche e proverà quanto fosse piacevole la pulizia del corpo attraverso una simulazione.

Esplorando il Foro Romano

La vera piazza principale di Roma è proprio il Foro Romano che regala fortuna di poter ammirare l'incredibile città antica, con i suoi palazzi, le statue, le strade, i templi e, grazie ai resti archeologici, oggi possiamo immaginarci come fosse una giornata al mercato del Foro. Tra gli archi di trionfo, templi per divinità speciali e feste molto simili alle nostre, pietre misteriose e palazzi imperiali, Cicero in Rome porterà i bambini e i loro genitori a spasso nell'emozione della storia, attraverso un'attività didattica unica e originale.