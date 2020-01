Un weekend carico di eventi sta per animare la Capitale. Archiviato il mese di gennaio, infatti, il primo fine settimana di febbraio è pronto a coinvolgere i romani con iniziative per tutti. Appuntamenti enogastronomici, mercatini vintage ed eco-friendly, fiere dedicate a bellezza ed estetica, eventi per golosi e tanto spazio alla cultura. Ce n'è davvero per tutti, esperti e amatori, grandi e bambini, l'1 e il 2 febbraio a Roma.

Weekend a Roma: gli eventi di sabato 1 e domenica 2 febbraio

Torna puntuale l'appuntamento con i musei gratis nella prima domenica del mese di febbraio: tante le mostre da non perdere, nei poli museali statali e civici. La Fiera di Roma apre le porte a Roma International Estetica 2020, presentando tutte le novità beauty in un grande salone aperto a tutti, esperti del settore in primis.

A Città dell'Altra Economia arriva per la prima volta VinoKilo, mercato di abbigliamento vintage venduto al chilo per combattere l'inquinamento. E, a proposito, di prime volte, nella Capitale arriva anche Beviamoci Sud, primo festival dei grandi vini rossi del sud Italia. Ma lasciate spazio anche alla golosità, perhé da Eataly c'è La Festa del Tiramisù e da Bakery House va in scena il Cheesecake weekend.

Ecco i principali eventi da non perdere a Roma 1 e 2 febbraio:

Musei statali gratis

Forti del successo riscontrato in apertura del 2020, torna - domenica 2 febbraio - l'iniziativa #DomenicaInMuseo promossa dal Ministero dei Beni Culturali. Musei e monumenti statali gratis per la prima domenica del mese. Una giornata in cui musei, siti archeologici e monumenti accoglieranno liberamente cittadini e turisti per una giornata dedicata alla scoperta del patrimonio culturale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Musei civici gratis

Il 2 febbraio ingresso gratuito per tutti anche nei Musei Civici di Roma. Torna puntuale, infatti, l’appuntamento mensile con l’offerta culturale gratuita, riservato in precedenza solo ai residenti a Roma e nella Città Metropolitana, è esteso infatti a tutti i visitatori, che potranno visitare gratuitamente le collezioni dei Musei Civici, i complessi archeologici e partecipare alle attività in programma nei Musei. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Roma International Estetica 2020

Dall’1 al 3 febbraio, arriva Roma International Estetica alla Fiera di Roma. La manifestazione mette in mostra l’intero mondo dell’estetica professionale – come nail care, nuovi beauty trend e approcci wellness - nell’ottica di una nuova visione Olistica e Naturale del benessere, coinvolgendo tutti i visitatori anche con dimostrazioni, eventi e sfilate che cattureranno l’attenzione del grande pubblico, interessato a scoprire le ultime novità. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Beviamoci Sud

Per la prima a volta arriva a Roma il primo festival dei vini rossi del Sud Italia. L'appuntamento per operatori ed appassionati è per sabato 1 febbraio, dalle 14 alle 20, e domenica 2 febbraio 2020, dalle 11 alle 19 all’interno delle sale del Radisson Blu Hotel di Roma dove, attraverso banchi di assaggio e seminari tematici, operatori e appassionati di tutto il mondo potranno scoprire e degustare oltre 200 vini rossi provenienti da Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e anche se, per omaggiare la nostra Regione di appartenenza una piccola delegazione di vignaioli del sud del Lazio. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festa del Tiramisù da Eataly

Torna la grande Festa del Tiramisù da Eataly. Da venerdì 31 gennaio a domenica 2 febbraio, il dolce italiano sarà protagonista di un lungo e goloso weekend. Il tiramisù è il dolce italiano per eccellenza, per questo, Eataly ospiterà tante pasticcerie che permetteranno di assaggiare il dessert in tante varianti. Classico, al limone, al pistacchio, con caramello, ai frutti di bosco, all'amaretto, con la crema, alla nocciola, alle fragole, al cioccolato e in altre decine di modi. Espresso o da portare via. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Cheesecake weekend

Da venerdì 31 gennaio a domenica 2 febbraio in tutti gli stores Bakery House ci sarà un dolcissimo fine settimana in collaborazione con Philadelphia Italia, dedicato al dolce americano per eccellenza: la Cheesecake! Durante il weekend sarà possibile provare delle nuovissime varianti di Cheesecake, create solo per questa occasione. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Carnevale di Tivoli

Ancora il Carnevale 2020 non è ufficialmente entrato nel vivo, ma a Tivoli già si respira un'atmosfera di festa. Domenica 2 febbraio, infatti, si dà inizio al Carnevale di Tivoli a partire dalle. Una banda composta da ​trentacinque membri tra maestri e allievi del Polo “Formativo Musicale di Tivoli” e della “Orchestra Giovanile Città di Tivoli della medesima associazione. [TUTTE LE INFORMAZIONI]