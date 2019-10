Weekend di Tutti i Santi: gli eventi dal 1 al 3 novembre

Le vacanze estive sono ormai un lontano ricordo, per quelle natalizie c'è ancora molto da attendere ma, per fortuna, ci pensa il ponte di tutti i Santi a farci riprendere un po' di fiato. Un bel weekend lungo, per chi potrà permettersi di staccare la spina da lavoro e quotidianità, una buona occasione per una piacevole gita fuori porta, ma anche per vivere con un po' di calma la nostra grande e bella città.

Cosa fare a Roma per il ponte dei Santi? Il lungo weekend di Ognissanti, che si attacca anche ad Halloween (con i numerosi eventi sparsi per la città), è ricco di appuntamenti culturali, sportivi, enogastronomici da non perdere.

Weekend a Roma: gli eventi dal 1 al 3 novembre

Il primo invito ci arriva dalla cultura, poiché il 3 novembre - prima domenica del mese - l'appuntamento è con le aperture gratuite dei principali musei romani. Vale per i Musei Civici e per quelli statali. Continuano, per tutto il weekend, le spaventose atmosfere di Halloween, con eventi da brividi nei principali parchi divertimento. Da non perdere gli appuntamenti al cinema con comicità e magia, le manifestazioni dedicate alla casa e alle nuove tendenze dell'arredamento e i diversi appuntamenti enogastronomici - in questo weekend tutti degni di nota - con protagonista assoluta la castagna.

Entriamo nel vivo del ponte di tutti i Santi, suggerendovi gli eventi da non perdere a Roma e dintorni:

Musei statali gratis

Appuntamento con la cultura in questo weekend, come accennato sopra, perché domenica 3 novembre torna l'iniziativa #DomenicalMuseo, dal Pantheon al Colosseo ingresso gratuito nei monumenti e musei statali di Roma. Non è tutto, però, perché domenica si entra gratis anche nei Musei Civici: nei Musei Capitolini, nell'Ara Pacis e in tanti altri poli culturali della capitale, ingresso gratuito per i residenti a Roma e nella Città Metropolitana.

Weekend al cinema, Romatoday consiglia: Il giorno più bello del mondo

Alessandro Siani porta al cinema il suo nuovo film "Il giorno più bello del mondo", che unisce comicità e magia.

"Arturo Meraviglia, un impresario teatrale in difficoltà, deve improvvisamente prendersi cura di Gioele e Rebecca, due bambini ricevuti "in eredità" da un vecchio zio. Quando si accorge che Gioele è dotato di superpoteri, Arturo intuisce come potrebbe rivelarsi la sua carta vincente per evitare un imminente tracollo. Il talento del piccolo illusionista non sfugge però a un team di loschi scienziati che vogliono scoprire cosa si cela dietro queste grandi doti. Con l'aiuto di buffi e sconclusionati amici e di una bella ricercatrice, tra colpi di scena e avventurose situazioni, Arturo farà di tutto per proteggere Gioele e per rimettere in piedi il suo teatro e vivere così il giorno più bello del mondo". [TUTTO SUL FILM]

Apertura straordinaria del Roseto Comunale

Apertura straordinaria per il Roseto comunale ai piedi dell'Aventino. Dopo il grande successo nel periodo autunnale, infatti, il parco - che doveva chiudere il 28 ottobre - rimarrà visitabile anche il prossimo weekend, fino a domenica 3 novembre. [TUTTE LE INFO]

Moacasa 2019, ultimo weekend alla Fiera di Roma

Fino a domenica 3 novembre, MoaCasa 2019 presenta le novità e le tendenze del settore arredo con le proposte di espositori e mobilieri delle diverse regioni d’Italia: per la 45a edizione della manifestazioneorganizzata da MOA Società Cooperativa, sono oltre 250 le aziende presenti nei tre padiglioni della Fiera di Roma con idee di alta qualità per tutti i gusti e per tutti gli ambienti della casa, dal bagno alla cucina, dalla zona giorno alla zona notte.Tanti anche gli appuntamenti e le iniziative dedicate ai visitatori, come l’area consulenza in cui il pubblico potrà confrontarsi con architetti, studi di progettazione e interior design e trovare soluzioni su misura per l’ambiente abitativo. [TUTTO SULL'EVENTO]

Regno di Babbo Natale, ingresso gratuito

Il Regno di Babbo Natale, il Magico Negozio di Vetralla che ogni anno accoglie entusiasti del Natale da ogni parte d'Europa, fa una bella sorpresa ai visitatori. Nel ponte di tutti i Santi - da venerdì 1 a domenica 3 novembre - sarà possibile entrare gratuitamente negli oltre 3500 metrui quadrati dedicati alle più belle decorazioni da tutto il mondo, luci, presepi, villaggi LEMAX, idee regalo e da collezione. [TUTTO SULL'EVENTO]

Roma Champion Day all'Ippodromo Capannelle

Domenica 3 novembre 2019 l’Ippodromo Capannelle torna al centro dell’attenzione di tutto il mondo ippico, tanto in Italia quanto in Europa, con il Roma Champions Day, l’autentica festa del turf italiano. Ulungo pomeriggio di gare in cui spettacolo, emozioni, qualità, valenza tecnica e strategica saranno concentrati in un’unica appassionante giornata. [TUTTO SULL'EVENTO]

Vino e Olio in Festa a Capannelle

A grande richiesta, dopo il successo delle edizioni precedenti arriva la 5a edizione di Vino e Olio in Festa, manifestazione organizzata dal Mercato Contadino Roma e Castelli. Oltre 80 produttori agricoli del nostro territorio, artigiani e tanti fruitori che continuano a scegliere di mangiare consapevolmente e frequentano il Mercato Contadino Roma e Castelli Romani tutti i sabati e tutte le domeniche sul piazzale esterno di Via Appia Nuova, angolo Via delle Capannelle. L'appuntamento è per domenica 3 novembre dalle 9,30. [TUTTO SULL'EVENTO]

Halloween da Rainbow Magicland continua ...

Da Rainbow MagicLand Halloween non finisce il 31 ottobre, ma continua fino a sabato 2 novembre con ScuolaZoo con Monster Night Scuolazoo. A partire dalle ore 22.00 e fino a mezzanotte, ci sarà l’esclusivo party targato ScuolaZoo, la community di studenti più grande d'Italia. Ci si potrà scatenare tra musica e tanto divertimento grazie a DJ e vocalist che si alterneranno in consolle, ed il resto dello staff che si esibirà in vari tormentoni, in una mega festa che vi farà ballare con i grandi successi del momento. [TUTTO SULL'EVENTO]

Un lungo Halloween anche a Cinecittà World

Continuano gli eventi terrificanti per tutto il weekend anche a Cinecittà World. Il parco divertimenti del cinema e della tv si trasforma fino a domenica 3 novembre in un paesaggio tetro di zucche e pannocchie, covoni di fieno e ragnatele con numerose novità e attività a tema. [TUTTO SULL'EVENTO]

XXXVI Festa della Castagna di Riofreddo

Appuntamento fisso di ogni autunno, la rinomata Sagra della castagna di Riofreddo è arrivata alla sua XXXVI edizione. Un percorso semplice ma suggestivo per le vie del Borgo con la possibilità di degustare, a partire dalle ore 12, un menu a base di polenta, arrosticini e - ovviamente - castagne a volontà. [TUTTO SULL'EVENTO]

Sagra del Marrone a Rocca di Cave

A Rocca di Cave, dal 1 al 3 novembre, torna l'appuntamento con la tradizionale "Sagra del Marrone" giunta alla sua 41a edizione. Per 3 giorni, dalla tarda mattinata a tarda sera, apriranno i vari ristori con degustazione di piatti della cucina tradizionale come la polenta, carni di pecora, accompagnati da vini della regione e da un buon formaggio locale e naturalmente non mancherà il gustosissimo e dolce Marrone tipico del territorio. [TUTTO SULL'EVENTO]

La Castagnata a Paganico Sabino

Castagne anche a Paganico Sabino domenica 3 novembre, perché, con l'ingresso della stagione autunnale la castagnata è d'obbligo e, quest'anno spegne le sue prime 20 candeline. Paganico Sabino tornerà a vestirsi a festa: nel borgo in provincia di Rieti circondato da castagneti secolari di rara bellezza, quella dedicata alla “ghianda di Giove” è uno degli eventi più attesi dell’anno. [TUTTO SULL'EVENTO]

Gli ultimi giorni di "Non fare il porcino"

Fino a domenica 3 novembre presso Osteria Fratelli Mori (zona Piramide Cestia) i riflettori sono accesi sui funghi con l'evento “Non fare il porcino”. Accanto al classico menu dell'Osteria, Alessandro e Francesco Mori – due fratelli e osti contemporanei che gestiscono il locale di famiglia insieme a mamma Giuliana – hanno messo a punto una proposta speciale, con dei piatti appositamente ideati per celebrare i funghi porcini in tante, diverse e gustose varianti. [TUTTO SULL'EVENTO]

