Week end a Roma: gli eventi di sabato 5 e domenica 6 maggio

Il week end bussa alle porte e la Capitale è pronta ad accoglierlo con una lunga serie di eventi davvero imperdibili. Il week end a Roma del 5 e 6 maggio sarà l'occasione per visitare musei e monumenti gratis (QUI L'ELENCO COMPLETO), ma anche per immergersi tra musica, gusto e arte.

Week end a Roma: gli eventi 5 e 6 maggio

Al Palazzo dei Congressi torna l'International Tattoo Expo di Roma: l'appuntamento con i migliori tatuatori del mondo pronti a rendere la vostra pelle unica. Nanni Moretti è all'Auditorium per leggere Natalia Ginzburg e Prise, mentre al Museo di Roma in Trastevere la mostra Dreamers dedicata al 1968. A Palazzo Braschi e opere di Canaletto. Per i bambini laboratori, incontri e spettacoli teatrali.

Ecco dunque gli eventi del week end a Roma 5 e 6 maggio

“Canaletto 1697-1768

La mostra “Canaletto 1697-1768" celebra il 250° anniversario della morte del grande pittore veneziano presentando il più grande nucleo di opere di sua mano mai esposto in Italia: 42 dipinti, inclusi alcuni celebri capolavori, 9 disegni e 16 libri e documenti d’archivio. Canaletto è uno dei più noti artisti del Settecento europeo. Con il suo genio pittorico ha rivoluzionato il genere della veduta ‒ ritenuto fino ad allora secondario ‒ mettendolo alla pari con la pittura di storia e di figura, anzi, innalzandolo a emblema degli ideali scientifici e artistici dell’Illuminismo.

International Tattoo Expo Roma 2018

Le leggende del mondo del tatuaggio, ma anche i migliori nuovi talenti, si riuniranno nella Capitale da per la diciannovesima edizione dell'International Tattoo Expo. Oltre 400 tatuatori pronti a rendere la vostra pelle unica, intorno una ricca serie di eventi collaterali con party e incontri live. Biglietti scontati con RomaToday

Dreamers.1968: come eravamo, come saremo

In occasione del 50° anniversario del 1968, AGI Agenzia Italia ricostruisce l’archivio storico di quell’anno, recuperando il patrimonio di tutte le storiche agenzie italiane e internazionali, organizzando questa affascinante mostra fotografica e multimediale. La mostra Dreamers. 1968: come eravamo, come saremo delinea un vero e proprio percorso nell’Italia del periodo: un racconto per immagini e video del Paese di quegli anni per rivivere, ricordare e ristudiare quella storia.

Dirty Dancing

Arriva a Roma lo spettacolo campione d’incassi. Per il pubblico la versione teatrale è oramai, come succede per il film, un classico da vedere e rivedere per vivere ogni volta tutte le emozioni e la magia di una storia senza tempo. “Dirty Dancing, the Classic Story on Stage” ha la capacità di conquistare e coinvolgere non solo gli habitué del genere, ma di avvicinare al teatro tutta una nuova ed eterogenea parte di pubblico, impaziente di assistere “dal vivo” alla storia d’amore tra Johnny e Baby raccontata da musiche e coreografie indimenticabili, fedelmente riprese dalla versione cinematografica.

Nanni Moretti legge Natalia Ginzburg e Parise

Nanni Moretti torna all'Auditorium Parco della Musica con un doppio appuntamento dal titolo “Moretti legge Ginzburg e Parise”. Il regista, attore, sceneggiatore e produttore, vincitore di numerosi premi italiani e internazionali leggerà alcuni estratti tratti dai "Sillabari" di Goffredo Parise e da "Caro Michele" di Natalia Ginzburg.

La città fantasma di Galeria Antica

Visita alla città fantasma di Galeria Antica. Una vera avventura alla scoperta di un antico borgo abbandonato da oltre duecento anni. Un campanile, un antico mulino, diverse abitazioni e qualcuno dice anche fantasmi: questo e molto e altro è Galeria Antica, una delle città fantasma più famose del Centro Italia.

Gazometro Market Bio: vintage and handmade

Per tutti gli amanti del vintage, dell’hand made e del biologico, un mercatino unico nel suo genere. Al Gazometro Market la spesa Bio incontra la moda vintage e la creatività hand made.

Festival dello street food a Garbatella

Ventiquattro Street Chef a bordo dei loro Truck e ApeCar posizionati tra Piazza Santa Eurosia e via delle Sette Chiese orchestreranno padelle e fornelli creando gustose ricette gourmet. Non solo street food, nei quattro giorni la compagnia del Circus Village, capitanata dall’agenzia Raggi di Luna, con i suoi artisti di strada e circensi vi stupiranno con tanti spettacoli e performance. Ali fatate, spettacoli di magia e bolle di sapone, giocoleria & clownerie, fachirismo, equilibrismo, trampolieri e danze tribal.

Animals a Romaest

44 esemplari dai 5 continenti per stupire il pubblico e raccontare la bellezza del mondo animale. Con una caratteristica fondamentale: non si tratta di animali veri, ma di peluche a grandezza naturale. Sono loro i protagonisti di Animals, conoscere gli animali rispettandoli, in programma al Centro Commerciale Romaest. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con WWF Italia e giunta al suo secondo appuntamento, ha l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico al rispetto e alla salvaguardia del regno animale preservando, allo stesso tempo, l’habitat naturale in cui ciascuna specie vive. Per farlo Romaest e WWF hanno simulato un “parco sostenibile”: i peluche sono realizzati con una imbottitura al 100% di Pet riciclato, 9 aree tematiche, 1 ranger che guiderà i partecipanti ad esplorare l’ambientazione e sentieri che si intrecciano come in un vero giardino zoologico.

Nausicaa Valzer: il teatro spiega le migrazioni

A Explora va in scena Nausicaa Valzer, un progetto dedicato alla comprensione della questione delle migrazioni forzate attraverso lo strumento del teatro, realizzato da Artestudio con il contributo di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori. Lo spettacolo, frutto di un laboratorio teatrale condotto in tre centri della capitale che si occupano di accoglienza e servizi ai migranti.

Leonardo Da Vinci, inventore!

Chi era veramente Leonardo Da Vinci? Scopritelo diventando inventori con un'sclusiva attività didattica che coinvolgerà i bambini con le loro famiglie in un percorso unico e originale attraverso le ricostruzioni in scala reale delle invenzioni interattive e funzionanti presenti alla mostra Leonardo Da Vinci. Una giornata alla scoperta delle incredibili visioni di uno degli uomini più straordinari della nostra storia, un genio che ha immaginato il futuro e che ha inventato tante macchine incredibili.