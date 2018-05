Week end a Roma: gli eventi di sabato 26 e domenica 27 maggio

Visite guidate in scenari mozzafiato, degustazioni, musica e feste: il week end a Roma del 26 e 27 maggio è uno di quelli da non perdere. Tanti gli appuntamenti in programma nella Capitale e appena fuori.

Week end a Roma: gli eventi in programma

Impossibile non approfittare di Cortili Aperti con i palazzi storici e solitamente inaccessibili al pubblico ad aprire le loro porte. Per i più golosi c'è il Festival della Pasticceria, mentre per chi vuole tuffarsi negli anni '70 ecco il Festival Hippy a Calcata. Cantine aperte in tutto il Lazio. Come di consueto spettacoli teatrali e attività per i più piccoli.

Ecco dunque gli eventi del week end a Roma 26 e 27 maggio da non perdere.

Cortili Aperti

Ingresso gratuito nelle dimore storiche di Roma con Cortili Aperti. Un week end che offre dunque l’opportunità non soltanto di visitare i cortili delle più significative dimore storiche private romane, ma anche di assistere e partecipare, sempre gratuitamente, a una serie di eventi culturali. Inoltre alcuni cortili ospiteranno artigiani e restauratori per sottolineare lo stretto legame che unisce i palazzi e l’artigianato. Qui l'elenco dei cortili aperti di Roma.

Giudizio Universale

Un viaggio straordinario che permette al pubblico di immergersi completamente nelle meraviglie della Cappella Sistina, scoprirne la storia e i segreti e vivere un’esperienza senza precedenti, grazie all’innovativa modalità di fruizione: proiezioni immersive a 270°, performer dal vivo, musiche originali di grande impatto e spettacolari effetti scenici. Un impianto teatrale e tecnologico unico al mondo restituisce la potenza di un capolavoro della Storia dell’Arte e dell’umanità in un racconto che lascia il pubblico senza fiato.

Festival della Pasticceria

Il Festival della Pasticceria è una manifestazione dedicata ai golosi ed agli appassionati del dolce, dei suoi sapori e dei suoi colori. Un percorso degustativo tra Pasticcerie selezionate, dove, al fianco di professionisti del settore, si possono osservare ed imparare le loro ricette. Show cooking dedicati al Cake Design, alla pasticceria moderna e tradizionale si susseguiranno durante tutto l’arco delle due giornate. Il percorso del dolce, un viaggio attraverso gli stand delle pasticcerie selezionate, ciascuna con uno spazio dedicato, dove degustare ed acquistare il meglio: preparati per dolci, cioccolata, biscotteria e tanto altro. Un Festival dedicato a tutti coloro che amano le mille sfumature della pasticceria, i suoi colori ed i suoi profumi.

Esquisito celebra l'Esquilino

Torna, giunto alla sua seconda edizione, Esquisito: la manifestazione attraverso la quale le migliori realtà gastronomiche del rione celebrano l'Esquilino. Verranno realizzati cinque gusti ispirati alle specialità proposte dai locali dell’Esquilino ed offerti in degustazione gratuita ai partecipanti: si partirà dalle pizzette croccanti che saranno servite con gelato ai fichi per continuare con un gusto di pecorino al pepe. Un sorbetto di caffè realizzato con miscela mono origine sarà degustato insieme al gusto fatto con latte di mandorla, in modalità leccese e, per finire, si chiuderà con la trasformazione di un cocktail in gelato alcolico.

Festival Hippie

Calcata per due giorni si trasformerà nella Woodstock italiana, si respirerà la magia degli anni 70, della rivoluzione dell'amore e del rock'n'roll. In tutto il paese dal mattino ci saranno concerti, esibizioni, mostre e forme di intrattenimento per tutte le età.

Arctic Monkeys al Roma Summer Fest

All'Auditorium si apre il Roma Summer Fest: sul palco gli Arctic Monkeys. La storica band, a quattro anni di distanza dall’ultimo tour, tornerà a suonare in Europa aprendo il tour proprio nella cavea dell’Auditorium che per la prima volta avrà un parterre con soli posti in piedi.

Country Fest

Si rinnova l'appuntamento con il mercatino di artigiani e produttori agricoli, food trucks, punto bar e birra artigianale da Serra Madre. Al Country Fest buon cibo, con selezione di street food di pasta, pesce, hamburger e vegan. Live music e attività per bambini.

Cantine Aperte

Cantine Aperte è l’evento enoturistico più importante in Italia. Dal 1993, l’ultima domenica di maggio, le cantine socie del Movimento Turismo del Vino aprono le loro porte al pubblico, favorendo un contatto diretto con gli appassionati di vino. Una filosofia, uno stile di viaggio e di scoperta dei territori del vino italiano, che vede, di anno in anno, sempre più turisti, curiosi ed enoappassionati avvicinarsi alle cantine, desiderosi di fare un’esperienza diversa dal comune. Oltre alla possibilità di assaggiare i vini e di acquistarli direttamente in azienda, è possibile entrare nelle cantine per scoprire i segreti della vinificazione e dell'affinamento.

Erotic Lunch

Un morso d’arte e un morso di eros, in un luogo carico di storia e fascino. Tra arte ed eros, un appuntamento speciale che abbinerà il piacere alla scoperta. Di sé, degli altri e del nostro passato, attraverso un percorso itinerante in cui guide speciali saranno desiderio e stupore. Un evento artistico-performativo che accompagnerà il pubblico sottoterra, tra mura del I secolo d.C., pozzi misteriosi, scale cieche, opere d'arte pulsanti, sculture in movimento e luci misteriose. Le gallerie sotterranee saranno popolate dalle “affascinanti creature” che prenderanno per mano gli ospiti, in un vortice di teatro, danza, musica, body painting e performance art, sempre sul filo del piacere e dell’eros.

Tecnovita

Impara¬re nuovi linguaggi di programma¬zione, costruire robot o realizzare anima¬zioni digitali. Bambini e ragazzi potranno sperimentare questo e molto altro ancora grazie a Tecnovita: la tecnologia che nutre il talento, un evento speciale a ingresso gratuito (con prenotazione obbligatoria) realizzato da Focus Junior, magazine del Gruppo Mondadori dedicato ai ragazzi dagli 8 ai 12 anni e Technotown.

Il pesciolino d'oro al Teatro Testaccio

La fiaba narra di come un pesciolino d’oro, al quale un vecchio pescatore salva la vita, esaudisca uno dopo l’altro, i desideri sempre più esigenti della sua bisbetica moglie, fino a perdere la pazienza e a punirla come merita. Con la rappresentazione di questa fiaba, si intende dare importanza a tematiche semplici e fondamentali e ad esaltare i buoni sentimenti quali: umiltà, amicizia, fiducia e buon senso.