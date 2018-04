Week end a Roma: gli eventi di sabato 14 e domenica 15 aprile

Spettacoli teatrali suggestivi e imperdibili, mostre straordinarie e appuntamenti con gusto e tradizione: il week end a Roma del 14 e 15 aprile regala un ricco palinsesto di eventi ai quali non mancare.

Week end a Roma: gli eventi 14 e 15 aprile

Ancora in scena Giudizio Universale, l'esperienza immersiva che narra i segreti della Cappella Sistina. In mostra alle Scuderie del Quirinale le opere di Hiroshige, mentre per i più golosi l'appuntamento è appena fuori Roma con le sagre dell'asparago e del carciofo. Bambini chiamati a misurarsi con laboratori didattici e spettacoli.

Ecco dunque gli eventi del week end a Roma 14 e 15 aprile

Hiroshige. Visioni dal Giappone

Utagawa Hiroshige, tra i più celebri artisti del Mondo Fluttuante (ukiyoe), fu un maestro capace di portare il paesaggio e la natura al centro della sua produzione, facendone i veri protagonisti. La mostra, con una selezione di circa 230 opere appartenenti a prestigiose collezioni che provengono da Italia, Giappone e Stati Uniti, permette di ammirare il tema della natura declinato dallo stile affascinante e raffinato di Hiroshige: dalle più note serie di vedute quali Cento vedute della Capitale di Edo e Cinquantatre Stazioni di posta del Tokaido, alle silografie policrome di fiori insetti e animali tra le più ammirate, fino ai disegni originali ancora intatti.

Magnum Manifesto

L’intento della mostra è quello di celebrare il settantesimo anniversario della più grande agenzia fotogiornalistica del mondo, Magnum Photos, creata da Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, George Rodger e David Seymour nell’aprile del 1947. Gli autori di Magnum hanno documentato guerre, testimoniato le tensioni sociali, interpretato il nostro tempo, ritratto tanto le persone comuni quanto i grandi della terra, preconizzato i nuovi drammi del futuro. La mostra raccoglie parte del lavoro realizzato in tutti questi anni e getta uno sguardo nuovo e approfondito sulla storia e sull’archivio dell’Agenzia. Le immagini celebri e i grandi reportage dei suoi autori permettono di comprendere in che modo e per quale motivo Magnum sia diventata diversa, unica e leggendaria.

Klimt Experience

Klimt Experience è un'occasione imperdibile per entrare letteralmente nelle opere del grande artista austriaco. Klimt Experience ripercorre la vita, l'epoca storica, i paesaggi, le figure e le ossessioni del grande artista austriaco, attraverso una rappresentazione multimediale affascinante e totalmente immersiva.

Giudizio Universale

Con Giudizio Universale l’arte incontra lo spettacolo. Un viaggio straordinario che permette allo spettatore di immergersi completamente nelle meraviglie della Cappella Sistina, scoprirne la storia e i segreti e vivere un’esperienza senza precedenti, grazie all’innovativa modalità di fruizione.

Billy Elliot il Musical

Leggero come una piuma e luminoso come un diamante, deciso a spiccare il volo verso il suo sogno straordinario: sarà ancora una volta un imperdibile ‘concentrato’ di tenacia, sorrisi e lacrime l’appassionante storia di “Billy Elliot il Musical”, lo spettacolo diretto e adattato in italiano da Massimo Romeo Piparo, torna ad emozionare gli spettatori. Dopo l’enorme successo di pubblico e critica delle precedenti stagioni, la commedia musicale si presenta con ancora maggiore entusiasmo e con un cast rinnovato. Appuntamento al Sistina con la storia del celebre ballerino che, nell’austera e bigotta Inghilterra della Thatcher, non vuole rinunciare alla danza.

Sagra del Carciofo a Ladispoli

Torna la Sagra del Carciofo Romanesco a Ladispoli, un appuntamento tradizionale e imperdibile giunto alla sua 68° edizione. Anche quest'anno la Sagra del Carciofo Romanesco de Ladispoli sarà una grande manifestazione enogastronomica a cui parteciperanno molte regioni d'Italia e dove sarà possibile degustare una varietà considerevole di prodotti tipici. Qui tutto il programma.

Sagra dell'Asparago

Cuochi e ristoratori alle prese con i delicati germogli verdi per un menù invitante e gustoso. La sagra dell'Asparago sarà un'opportunità per gustare non solo piatti a base di asparagi ma anche prodotti stagionali, biologici e di qualità, coltivati e trasformati dalle nostre aziende agricole selezionate e cucinati sul posto, a Parco Egeria.

Il Pifferaio Magico al Teatro di Documenti

Un flagello si abbatte su una città: una terribile invasione di topi. Non c‘è rimedio, né scampo, soltanto un anonimo pifferaio riuscirà inaspettatamente a riportare la normalità. Ma la ricompensa che gli spetta, verrà rifiutata dal borgomastro. Indispensabile l‘aiuto dei bambini trasformati in provetti pifferai.

Capitan Calamaio e la Regina Katrame

Le avventure dell’eroe più amato dai bambini tornano al Teatro Sistina, c'è Capitan Calamaio e la Regina Katrame. La Stratempesta fa approdare la ciurma di Capitan Calamaio in un’isola misteriosa che sembra assomigliare molto all’Isola del Sapere...In realtà la nave Pergamena ha varcato la porta di un mondo parallelo, soffocato dall'inquinamento e dominato dalla Regina Katrame, perfida tiranna che odia i colori e la purezza della natura. Saranno il coraggio e la generosità del Capitano e dei suoi compagni ad ostacolare i malvagi piani della regina, preservando il mondo dai suoi progetti di abbrutimento e distruzione.

I Cavalieri della Favola Gioconda

Un drago terrorizza da anni la città di Camelot. Toccherà al giovane Artù, eroe suo malgrado, affrontare e risolvere questo problema. Per amore di una Ginevra un po’ bisbetica, con l’aiuto di Mago Merlino, Artù affronta una serie di avventure e conquista i poteri leggendari dei Cavalieri della Favola Gioconda: curiosità, coraggio e tolleranza. Tra lampade magiche, alberi parlanti, regni musicali ed altri strani personaggi i bambini saranno condotti verso un finale a sorpresa.