Week end a Roma: gli eventi di sabato 12 e domenica 13 maggio

Manifestazioni culturali, mostre, visite guidate e appuntamenti con la tradizione gastronomica e il buon vino: il week end a Roma del 12 e 13 maggio regala un ricco palinsesto di eventi.

Week end a Roma: gli eventi del 12 e 13 maggio

L'Appia Day celebra la regina viarum, Nemi si trasforma in "Borgo DiVino", in piena città arrivano il Festival della Carbonara e gli ambulanti di Forte dei Marmi. Per i bambini attività ludico didattiche, visite guidate ed esilaranti spettacoli teatrali. Non mancano le iniziative dedicate alla Festa della Mamma (qui il programma completo)

Ecco dunque gli eventi del week end a Roma 12 e 13 maggio da non perdere

Hiroshige. Visioni dal Giappone

Utagawa Hiroshige, tra i più celebri artisti del Mondo Fluttuante (ukiyoe), fu un maestro capace di portare il paesaggio e la natura al centro della sua produzione, facendone i veri protagonisti. Deve la sua fama allo sguardo del tutto peculiare che lo contraddistingue, definibile “fotografico” perché in grado di restituire dinamismo grazie all’alternanza sapiente di pieni e vuoti e attraverso la costruzione di piani sovrapposti. Un senso di armonia e serenità pervadono le opere dell’artista, tanto da avere stregato i più grandi impressionisti e post-impressionisti europei, primo tra tutti Vincent Van Gogh che copiò ad olio il famoso Ponte di Ohashi sotto l'acquazzone del maestro giapponese.

"Canaletto 1697-1768

La mostra “Canaletto 1697-1768" celebra il 250° anniversario della morte del grande pittore veneziano presentando il più grande nucleo di opere di sua mano mai esposto in Italia: 42 dipinti, inclusi alcuni celebri capolavori, 9 disegni e 16 libri e documenti d’archivio. Canaletto è uno dei più noti artisti del Settecento europeo. Con il suo genio pittorico ha rivoluzionato il genere della veduta ‒ ritenuto fino ad allora secondario ‒ mettendolo alla pari con la pittura di storia e di figura, anzi, innalzandolo a emblema degli ideali scientifici e artistici dell’Illuminismo.

Appia Day

Torna l’Appia Day, il festival diffuso della regina viarum, con l’apertura straordinaria e gratuita dei monumenti tra Roma e Brindisi e tanti eventi – passeggiate, trekking, ciclotour, musica e spettacoli – per vivere l’archeologia e il territorio a piedi e in bici. Un’occasione per celebrare il fascino e l’incanto dell’Appia Antica, per scoprire quello storico e originale modello di collegamento viario capace di unire Roma e territori lontani e che oggi può diventare la via privilegiata per un’azione di trasformazione della città, per l’affermazione di una nuova idea di uso del territorio e dei beni comuni.

Borgo DiVino a Nemi

Il borgo di Nemi, nel cuore dei Castelli Romani, ospiterà la quarta edizione di Borgo DiVino. L’evento, nato come vetrina per la produzione enologica del territorio e non solo, si sta affermando come uno degli appuntamenti più amati, con un afflusso di pubblico e di cantine in costante crescita. L’appuntamento 2018 si preannuncia ricco di appuntamenti e novità, con una suddivisione in bensei aree tematiche: i vini dei Castelli Romani e del Lazio, che proporranno degustazioni fortemente legate al territorio di svolgimento dell’evento; i vini d’Italia, con una selezione di bottiglie provenienti da numerose regioni italiane (tra le quali Toscana, Sicilia, Sardegna, Campania, Molise); i vini naturali, ovvero tutte quelle produzioni che hanno scelto di non avvalersi di prodotti chimici, sia sul panorama nazionale che internazionale; gli spumanti metodo classico, le “bollicine” del Bel Paese per un brindisi tutto italiano; i vini francesi, una passeggiata alla scoperta delle vigne d’Oltralpe e delle terre del vino di Francia e infine, altra novità di Borgo DiVino 2018, i vini dal mondo, con una corposa rappresentanza delle migliori produzioni di California, Cile, Nuova Zelanda e Sudafrica.

Festival della Carbonara

A Roma arriva il Festival della Carbonara. Una tre giorni dedicata ad uno dei piatti preferiti dei romani ma non solo. Il Festival della Carbonara si terrà dall’11 al 13 maggio a Piazza Mastai dove 14 Food Truck prepareranno tutti i gusti della Carbonara. Tuttavia, per chi vorrà onorare la tradizione, non mancherà la versione rigorosa e originale. Ci sarà poi largo spazio a rivisitazioni e omaggi.

Sagra degli sparaci

Sagra degli sparaci a Percile. Domenica 13 maggio 2018, l'Associazione Pro Loco darà il via a Percile, grazioso borgo posto a pochi km da Roma, alla XIII^ edizione della Sagra degli "Sparaci". Una giornata dedicata all'enogastronomia con al centro il piatto tipico di pasta condito dagli ottimi asparagi selvatici Percilesi. Ma non solo il primo: a seguire la squisita frittata insieme alle genuine salsicce. Vino a volontà.

Civita di Bagnoregio

Situato in una vallata di calanchi e adagiato in un equilibrio precario sopra un atollo di terra, Civita di Bagnoregio è un piccolo borgo destinato a sparire nei prossimi anni e per questo motivo conosciuto anche come "la città che muore". Storia, leggende e panorami mozzafiato sono solo alcuni dei motivi per perdersi tra i vicoli e le rovine di questo posto da favola.

Voodoo Bar

C’è un tempo per rigenerarsi e un tempo per rinascere, ora l‘inverno è finito e la profezia annuncia : "La Magia è tornata”. Riapre il Voodoo Bar. Si aprono i portali di un luogo segreto dove la luna è sempre piena e non esiste confine tra sogno e realtà. Tra riti, fuochi, musiche ancestrali e danze antiche lo sciamano sprigiona il potere del Voodoo.

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi

Le esclusive boutiques a cielo aperto dell’originale Consorzio Gli Ambulanti di Forte dei Marmi tornano a Roma per una nuova imperdibile giornata di shopping. Il mercato de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi è da sempre sinonimo di genuinità e qualità artigianale garantita. Tante idee per i primi acquisti della stagione estiva 2018 attendono le fashion addict romane.

Animals: a Romaest

144 esemplari dai 5 continenti per stupire il pubblico e raccontare la bellezza del mondo animale. Con una caratteristica fondamentale: non si tratta di animali veri, ma di peluche a grandezza naturale. Sono loro i protagonisti di Animals, conoscere gli animali rispettandoli: l’iniziativa, organizzata in collaborazione con WWF Italia e giunta al suo secondo appuntamento, ha l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico al rispetto e alla salvaguardia del regno animale preservando, allo stesso tempo, l’habitat naturale in cui ciascuna specie vive.

Il paese dei colori in scena al Teatro Verde

C’erano una volta 5 paesi diversi, ognuno governato da un Re. Nel regno Bianco tutto era sempre in ordine, nel Rosso erano sempre su di giri, nel Nero regnava la paura, nel Blu la prudenza e nel Giallo. Tra un paese e l’altro, qualcuno aveva innalzato dei muri altissimi che non lasciavano intravedere nulla di ciò che accadeva nell’altro reame.

Il Quartiere delle Fate. Caccia al Tesoro a Coppedè

A Roma si nasconde un quartiere magico che si chiama Coppedè, come il nome dell'architetto che lo ha disegnato! Tra archi, palazzi, cancelli e torrette si nascondono fate, draghi, ranocchie e ragni...chi li troverà tutti? Una caccia al tesoro per tutta la famiglia in un mondo fatato, sospeso tra sogno e realtà, per scoprire un luogo unico della Città Eterna.