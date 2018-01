Week end a Roma: gli eventi di sabato 27 e domenica 28 gennaio

Mostre, spettacoli teatrali, appuntamenti enogastronomici e feste nelle quali scatenarsi: il week end a Roma del 27 e 28 gennaio promette divertimento assicurato.

Da non perdere The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains, il viaggio nei 50 anni di carriera di uno dei più leggendari gruppi rock di sempre. Per gli appassionati di danza c'è Les Etoiles mentre per chi ama scatenarsi ecco la festa per i vent'anni di Zero e 90 Special con tributo agli 883. Per bambini appuntamento a teatro o in un mare di avventure con laboratori e attività pratiche.

Ecco dunque gli eventi del week end a Roma 27 e 28 gennaio

Arcimboldo: bizzarrie e "pitture ridicole" in mostra

Per la prima volta nella capitale sarà possibile ammirare una ventina di capolavori autografi, disegni e dipinti di Arcimboldo che, grazie alle sue “bizzarrie” e alle sue “pitture ridicole”, è stato uno dei protagonisti della cultura manierista internazionale, considerato il più importante antesignano del Dadaismo e del Surrealismo.

Twin Peaks Group Show

"Twin Peaks Group Show” è la mostra realizzata in omaggio a Twin Peaks, la celebre serie televisiva che ha rivoluzionato la storia e il linguaggio della serialità mondiale. La mostra toccherà tutte le corde dell'arte iper contemporanea, dalle sfumature più leggere del pop alle profondità inquietanti del dark, e l'intero ambiente, per l'occasione, sarà allestito ad hoc in chiave Twin Peaks, come a restituire il senso dell'universo mistico e simbolico di David Lynch.

Les Etoiles

Torna a Roma Les Etoiles, scintillante gala di danza internazionale e attesissimo appuntamento annuale della capitale. Nella nuova e prestigiosa sede della Sala Santa Cecilia dell'Auditorium Parco della Musica, pioveranno dai cieli della grande danza stelle di varie nazionalità, provenienti da importanti compagnie del mondo, tutte unite sotto la bandiera di Tersicore

#IFeelRoma: festa per i venti anni di Zero

Una maratona di 12 ore insieme ai protagonisti del clubbing e del bere bene a Roma: al Quirinetta arriva la festa itinerante che celebra il ventennale del magazine ZERO, il punto di riferimento per chi ogni giorno vuole sapere dove andare e cosa fare in città. Nella festa della Capitale si alterneranno 30 dj scelti tra i più significativi della scena romana, sia per le loro produzioni sia per il loro impegno nell’organizzazione di serate e, contemporaneamente, 40 bartender . Una staffetta dove ogni ora ci sarà un nuovo remix da ballare e un nuovo cocktail da degustare, praticamente dodici serate in una.

Mercatino Giapponese

Il Mercatino Giapponese torna al Caffè Letterario. Una domenica da trascorrere tra market, laboratori e cibo della tradizione. Gli espositori del Mercatino Giapponese, come di consueto, offriranno una selezionata panoramica sulla cultura giapponese e le sue molteplici sfumature dal classico dei Kimono e Ukyoe alla cultura Manga e Cosplay, giapponeserie varie , kokeshi, fumetteria e collezionismo. Immancabile il sushi bar, a disposizione anche una nuova sala per relax e proiezioni. Sarà possibile poi partecipare ad una serie di laboratori e corsi.

The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains

The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains è un viaggio audiovisivo nei 50 anni di carriera di uno dei più leggendari gruppi rock di sempre e offre una visione inedita ed esclusiva del mondo dei Pink Floyd. Il percorso espositivo che guida il visitatore seguendo un ordine cronologico, è sempre accompagnato dalla musica e dalle voci dei membri passati e presenti dei Pink Floyd, tra cui Syd Barrett, Roger Waters, Richard Wright, Nick Mason e David Gilmour. Il momento culminante è la Performance Zone, in cui i visitatori entrano in uno spazio audiovisivo immersivo, che comprende la ricreazione dell’ultimo concerto dei quattro membri della band.

Truffle week

Come ogni anno Mavi, per una settimana, propone dei fuori menu e una degustazione creativa a base di tartufo. C'è infatti la Truffle Week. Fino al 27 gennaio potrete gustare piatti prelibati a base di tartufo. Qui per scoprire le proposte.

90 Special: tributo agli 883 Ex Magazzini

Agli Ex Magazzini è la volta di 90 Special. "Stessa storia, stesso posto, stesso bar" - speciale tributo agli 883, si canta con i Jolly blu - 883 Tribute Band. Dalle ore 00:30 scarpe comode che si ballerà a colpi di 90s con TJ Unicorno e i 90 Special resident djs.

L'antica Monterano: la città fantasma

Partendo dalla cascata Diosilla si segue un bel sentiero nel bosco fino ad una polla di acqua sulfurea. Da qui si risale la collina fino ai resti dell'antica Monterano. I ruderi degli edifici rimasti fanno di Monterano una città fantasma, un luogo che affascina ragazzi ed adulti.

Un mare di avventure. Nodi e vele a Explora

A Explora “Un Mare di Avventure”, il ciclo di laboratori dedicato ai segreti del mare e degli oceani, realizzato in collaborazione con Capitan Findus, progettato per bambini dai 6 agli 11 anni. Il secondo appuntamento è con “Nodi e vele”: un divertente approfondimento su nodi marinari e vele, in cui tradizione e cultura marinaresca si fondono alle antiche tecniche di realizzazione di supporti adatti alla vita nel mare.

Nonna ho perso la maschera

Vi è mai capitato che vostra nonna abbia buttato, per sbaglio, il vostro bel costume di carnevale da indossare l’indomani alla festa in maschera della scuola? A Clementina, la piccola protagonista della commedia “Nonna ho perso la maschera!” sì. Fortunatamente, durante la notte, le vengono in soccorso le maschere più caratteristiche e folcloristiche della nostra tradizione carnevalesca, raccontandole - ciascuna - la propria storia ed invitandola ad indossare una di loro...

I Tre Porcellini al Teatro Kopò

Un pomeriggio per i bambini con il teatrino dei burattini. La storia che si narrerà è quella dei tre porcellini, una fiaba che affronta il tema della crescita. I bambini aiuteranno il narratore a portare a termine la storia, ora interpretando gli uccellini, ora soffiando a più non posso per distruggere le case dei porcellini.