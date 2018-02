Week end a Roma: gli eventi di sabato 10 e domenica 11 febbraio

Week end a Roma da trascorrere tra arte, spettacoli e tanto divertimento: mostre imperdibili, serate in cui scatenarsi e gli immancabili appuntamenti con il gusto.

All'Ara Pacis c'è Magnum Manifesto, la mostra che celebra i 70 anni della più grande agenzia fotogiornalistica del Mondo: la Magnum Photos.

Da non perdere l'appuntamento con le esibizioni del Caput Mundi International Burlesque Award e quello con il Festival delle Fettuccine all'Alfredo. Il Carnevale per i più grandi si festeggia tra dj e street food. Per i bambini teatro, laboratori e feste in maschera.

Ecco dunque gli eventi del week end a Roma 10 e 11 febbraio da non perdere

Magnum Manifesto

L’intento di Magnum Manifesto è quello di celebrare il settantesimo anniversario della più grande agenzia fotogiornalistica del mondo, Magnum Photos, creata da Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, George Rodger e David Seymour nell’aprile del 1947. Da quel giorno, la Magnum Photos è diventata un riferimento nel tempo sempre più importante per la documentazione e per il fotogiornalismo. Gli autori di Magnum hanno documentato guerre, testimoniato le tensioni sociali, interpretato il nostro tempo, ritratto tanto le persone comuni quanto i grandi della terra, preconizzato i nuovi drammi del futuro.

Caput Mundi International Burlesque Award

La manifestazione porta in Italia e nel cuore di Roma, il meglio delle performer che il panorama burlesque ha da offrire, con ospiti di rilievo mondiale come Mosh e Medianoche, entrambe simbolo di quell'eleganza iconica che caratterizza quest'arte. Saranno proprio le due dive, insieme al mecenate del burlesque Made in Italy Virgil DeNice, gli esimi giurati del concorso che vedrà l'elezione della Papessa del Burlesque 2018, tra cinque nuove leve (dette newcomers), accuratamente selezionate tra oltre 200 candidature raccolte nel mondo.

Festival delle Fettuccine all'Alfredo

"Il vero Alfredo" a Piazza Augusto Imperatore, 30 festeggerà con un vero e proprio Festival delle Fettuccine all'Alfredo il compleanno centenario delle mitiche "bionde" al “doppio burro”, ormai famose in tutto il mondo come piatto simbolo del Made in Italy. Gli ospiti del ristorante, in occasione dei 110 anni delle Fettuccine all'Alfredo, potranno degustare un menù storico con tutti i piatti tipici, inventati da Alfredo nel corso degli anni, a partire dal 1908, nonché partecipare agli eventi speciali che costelleranno il Festival.

Carnevale di Roma

Giostre, saltimbanchi e trampolieri animeranno la serata, catapultandovi in un’atmosfera unica e surrealista. Un party in maschera, per coloro che vogliono uscire fuori dagli schemi classici del club, cercando situazioni alternative e diventando protagonisti dell’evento stesso. Protagonista indiscussa dell' evento sarà la musica, d'altissima qualità, proposta in due sale grazie ad un'accurata selezione di alcuni tra i migliori party romani in circolazione e una guest internazionale.

Arturo Brachetti è "Solo" al Teatro Sistina

Arriva al Teatro Sistina il nuovo atteso One Man Show di Arturo Brachetti: “SOLO - the Master of quick change”. Un vero e proprio assolo del grande artista che torna sui palcoscenici come unico protagonista dopo il trionfo dei suoi spettacoli applauditi da milioni di spettatori in tutto il mondo. Un ritorno alle origini per Brachetti che aprirà le porte della sua casa fatta di ricordi e di fantasie; una casa senza luogo e senza tempo, in cui il sopra diventa il sotto e le scale si scendono per salire.

Ladyvette al Teatro della Cometa

Tutto inizia in un freddo appartamento della Torino di metà anni' 30. Tre giovani sorelle sono impegnate ad imparare il napoletano per entrare nelle grazie della musica melodica italiana e raggiungere finalmente la celebrità. Cosa bisogna fare per diventare il trio più famoso d'Italia? Le tre ragazze si troveranno ad affrontare incontri difficili e situazioni surreali. In un'atmosfera a tratti esaltante e a tratti malinconica lo spettacolo attraverserà continui colpi di scena fino a scardinare completamente tutti i presupposti iniziali, passando dalla drammaticità, all'ironia, alla comicità.

Street Food Carnival

Quest'anno il Carnevale a Roma è ricco di gusto: nella Capitale arriva lo Street Food Carnival, l'appuntamento con le migliori cucine su ruote. I trucker di Food Truck Festival saranno in Piazza Re di Roma fino all'11 febbraio per proporre lo street food della tradizione italiana, ma anche estera. Un vero e proprio villaggio dello street food di Carnevale tra colori, sapori prelibati e piatti da leccarsi i baffi.

San Lorenzo 90210: a Carnevale c'è Fargetta

In occasione di La Città Invisibile, il grande evento di Carnevale, Ex Dogana ospiterà Mr.Fargetta nella consolle del Main Stage dello spazio industriale più suggestivo di Roma. Mario "Get Far" Fargetta è lo storico Dj del Deejay Time il programma cult-dance di Radio DEEJAY che ha spopolato fino a qualche anno fa con record di ascolti. Uun altro nome storico della dance italiana ad animare la notte di Roma.

Supereroi e Principesse contro i cattivi

Allo stadio di Domiziano a Piazza Navona una festa di Carnevale ispirata al tema dei Supereroi e delle Principesse con uno spettacolo dedicato a tutta la famiglia ricco di emozioni e di risate: i supereroi più amati dai bambini (Spiderman, Iron Man e Hulk), le principesse più amate di sempre (Elsa e Bella), per la prima volta contro i cattivi più cattivi delle favole e dei cartoni (Malefica e Venom) per salvare la bambina rapita ... scegliete voi da che parte stare.

Carnevale al Bioparco

Attività per bambini e promozioni speciali per il Carnevale al Bioparco di Roma. Fino al 13 febbraio tutti i bambini mascherati fino a 12 anni avranno diritto all’ingresso gratuito. Il Carnevale al Bioparco culminerà domenica 11 febbraio con una giornata di festa in cui saranno organizzate varie attività, da spettacoli, a visite guidate, al face painting e gli incontri ravvicinati con gli animali a tema mimetismo.

A Romaest il Carnevale dei bambini

Quest'anno il Carnevale dei bambini è a Romaest. Presso il secondo piano del Centro Commerciale Romaest fremono i preparativi per i festeggiamenti: sarà un grande divertimento tra maschere, coriandoli e stelle filanti. Truccabimbi e giochi..poi la grande sfilata in maschera.