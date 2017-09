Week end a Roma: gli eventi di sabato 9 e domenica 10 settembre

Week end a Roma tra mostre, concerti, eventi enogastronomici e intrattenimento. Il finesettimana della Capitale regala un ricco programma di appuntamenti: due giorni, quelli del week end a Roma 9 e 10 settembre, con un palinsesto in grado di soddisfare ogni esigenza.

Ecco dunque gli eventi del week end a Roma 9 e 10 settembre da non perdere



Musica e archeologia ai Mercati di Traiano

I suoni della musica jazz saranno protagonisti ai Mercati di Traiano. Durante l'apertura serale i visitatori avranno l’occasione di assistere a una doppia esibizione musicale che li accompagnerà durante il percorso della propria visita tra i reperti archeologici del Museo di via Quattro Novembre. Con il biglietto di un euro il pubblico potrà ammirare le bellezze dell’intera area, l’esposizione temporanea della mostra I Fori dopo i Fori. La vita quotidiana nell’area dei Fori Imperiali dopo l’antichità.

Bajocco Festival

In occasione del Bajocco Festival la città di Albano si trasforma in un animato e colorato teatro a cielo aperto dove si incontrano acrobati, giocolieri, musicisti, clown, sapienti e abili manipolatori di gesti senza tempo. Musica, grandi esibizioni circensi, strepitose evoluzioni acrobatiche, esilaranti spettacoli e raffinate performance, colori e passioni mescolati dalla magia dell’arte di strada. Al Bjocco Festival anche Birre di Strada.

Sapori di Mare

La manifestazione dedicata al pesce azzurro arriva alla sua 14esima edizione in una veste rinnovata. Focus sulla produzione ittica locale e nazionale, con degustazioni e percorsi enogastronomici incastonati in una cornice espositiva con le migliori aziende del settore. “Sapori di Mare” rappresenta un momento speciale per chi ricerca enogastronomia, eccellenze ittiche ed agroalimentari locali, e cultura del mare.

All'Ombra del Colosseo

Appuntamenti imperdibili, tra importanti conferme e attesi ritorni, per All'Ombra del Colosseo: la rassegna romana dedicata alla comicità, in scena nella location del Parco del Colle Oppio. Questo il week end di risate e intrattenimento All'Ombra del Colosseo con biglietti scontati per i lettori di RomaToday.

Sagra del Ciammellocco

Sagra del ciammellocco: la deliziosa ciambella protagonista a Cretone in un week end di puro gusto. Uova, farina, anice, limone e olio d'oliva della Sabina sono gli ingredienti semplici e genuini con i quali si prepara questa deliziosa combinazione di sapori, che rappresenta un ritorno alle solide tradizioni del passato e agli antichi valori da recuperare.

Tutti giù in cantina a Velletri

A Velletri tre giorni di eventi dedicati all’enogastronomia nella storica “Cantina Sperimentale” con ospite d’onore la Grecia con i suoi prodotti tipici. Con oltre 150 etichette in degustazione ai banchi d’assaggio, 6 reading enoletterari, 4 degustazioni guidate, 2 show-cooking e 1 asta di beneficenza la terza edizione del “Festival della Cultura del Vino - Tutti giù in Cantina” si presenta come la più ricca mai pensata.

Open Day del Mercato di Testaccio

Torna l'Open Day del Mercato di Testaccio. Ancora una volta un’occasione unica per vivere a pieno il rione e la sua principale agorà dedicando la giornata al buon cibo, ad attività per grandi e piccoli e alla musica live, dalla mattina fino a mezzanotte.

Levante in concerto a Roma

Levante in concerto a Roma. Un'estate nel caos con Levante sul palco del Viteculture Festival. Levante, nome d’arte di Claudia Lagona, è una cantautrice e scrittrice di origini siciliane ma di stanza a Torino. Dall’esordio esplosivo con il singolo Alfonso (2013), che ha scalato le classifiche, non si è più fermata. I suoi spettacoli live sono strepitosi e sempre affollati di persone felici e in adorazione per la sua voce, l’energia, il dominio del palcoscenico e l’empatia, doti in una parola stupefacenti…

Cinecittà World Cosplay Award

Torna a Cinecittà World l'evento più amato da tutti gli appassionati di film, fumetti e videogames, il Cinecittà World Cosplay Award. Al parco divertimenti del Cinema e della Tv di Roma si potranno incontrare i personaggi fantasy più famosi che si sfideranno in un contest unico, tra un giro sulle montagne russe e una passeggiata nel Far West.

Primavalle...mica l'ultima!

Primavalle...mica l’ultima! è la festa D.O.C. del quartiere, promossa dall’associazione “Vengo da Primavalle”, associazione nata da un gruppo di cittadini uniti dalla voglia di mostrare il volto migliore di Primavalle. Nel parco programmazione live tra spettacoli, concerti, danza e tanto altro. Ecco il programma del week end.

La magia di Harry Potter

La magia di Harry Potter prende vita nel bosco del Parco Cinque Sensi a piedi scalzi con protagonisti molto speciali: i bambini e i ragazzi ospiti del parco. La giornata si dipana tra percorsi a piedi scalzi e sentieri nel bosco alla ricerca degli "ingredienti" utili alla preparazione delle pozioni, impasto e cottura e cottura del pane magico, mini torneo di Quidditch e tante altre sorprendenti attività, accompagnati dagli "Artigiani dei Sensi", le preziose guide del bosco.

T-Rex lab

T-Rex lab allo Stadio di Domiziano porta i bambini alla scoperta dei dinosauri. Il laboratorio ha inizio con una presentazione generale sulla storia dei dinosauri e sulle ultime scoperte. Segue lo scavo di un “Simulatore di Sito Paleontologico” alla ricerca dei resti dei giganti della Preistoria.