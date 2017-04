Week end a Roma: gli eventi di sabato 8 e domenica 9 aprile

Il fine settimana bussa alle porte ed è tempo di organizzare al meglio il proprio week end a Roma. Tanti gli eventi che la Capitale offre nei giorni di sabato 8 aprile e domenica 9: mostre, visite guidate ma soprattutto appuntamenti enogastronomici durante i quali immergersi in gusto, tradizione e novità. Molte anche le proposte per i bambini chiamati a divertirsi tra laboratori didattici ed escursioni.

Ecco dunque gli eventi del week end a Roma 8 e 9 aprile

Real Bodies, scopri il corpo umano. "Real Bodies, scopri il corpo umano”, è il colossale evento culturale che porterà a Roma la più imponente esposizione anatomica mai realizzata al mondo, con 350 fra veri organi e corpi interi umani plastinati su un'area espositiva di 2000 metri quadrati della Capitale. I corpi dei campioni di tutti gli sport saranno per la prima volta visibili direttamente sotto la pelle nei dieci corpi reali di atleti rigorosamente plastinati, procedimento che porta alla completa sostituzione dei fluidi corporei con dei polimeri bloccando per sempre la decomposizione della salma.

Vivian Maier. Una fotografa ritrovata. Arriva a Roma l’attesissima mostra retrospettiva che ricostruisce il lavoro fotografico della grande e sconosciuta autrice: Vivian Maier. La vita e l’opera di Vivian Maier sono circondate da un alone di mistero che ha contribuito ad accrescerne il fascino. Tata di mestiere, fotografa per vocazione, non abbandonava mai la macchina fotografica, scattando compulsivamente con la sua Rolleiflex. Figura imponente ma discreta, decisa e intransigente nei modi, Vivian Maier ritraeva le città dove aveva vissuto - New York e Chicago - con uno sguardo curioso, attratto da piccoli dettagli, dai particolari, dalle imperfezioni ma anche dai bambini, dagli anziani, dalla vita che le scorreva davanti agli occhi per strada, dalla città e i suoi abitanti in un momento di fervido cambiamento sociale e culturale. Immagini potenti, di una folgorante bellezza che rivelano una grande fotografa.

Romics 2017. Torna Romics, la grande rassegna internazionale sul fumetto, l’animazione, i games, il cinema e l’entertainment che si tiene due volte l’anno presso la Fiera di Roma. Quattro Giorni di kermesse ininterrotta con eventi, incontri e spettacoli: un programma ricchissimo che si tiene in numerose sale in contemporanea, con oltre 200.000 visitatori ad ogni edizione. Visitando i numerosissimi stand all’interno dei padiglioni della Fiera, si potranno trovare tutte le novità, le grandi case editrici, le fumetterie, i collezionisti, i videogiochi, i gadget e incontrare moltissimi autori ed editori.

Spartaco. Schiavi e padroni a Roma. Il più grande sistema schiavistico che la storia abbia mai conosciuto è quello di Roma antica. Un’intera economia era basata sullo sfruttamento di una “merce” cara e redditizia quanto deperibile: l’essere umano. L’esposizione restituisce la complessità del mondo degli schiavi nell’antica Roma a partire dall’ultima grande rivolta guidata da Spartaco tra il 73 e il 71 a.C.

Open Day Enjoy Castelli Romani. Una grande giornata di festa con apertura gratuita di ville, palazzi, biblioteche, musei, siti archeologici, e in cui assistere ad eventi per tutti. Questo sarà l’Open Day ai Castelli Romani. Un assaggio dell’offerta di eventi, escursioni, laboratori e visite guidate in arrivo col nuovo calendario Enjoy Castelli Romani 2017.

OstiaChocolate. Un mare di cioccolato sta per ricoprire il litorale romano. Arriva infatti la prima edizione di OstiaChocolate, la festa del cioccolato della spiaggia di Roma. I maestri cioccolatieri provenienti da ogni parte d’Italia faranno degustare tonnellate di cioccolato preparato nei modi più svariati. Tra le tante prelibatezze: creme alla gianduia dalle molteplici fragranze, montagne di cioccolatini e praline semplici e ripiene, e tanti altri prodotti realizzati con finissimo cacao.

FrankenBierFest. Un evento durante il quale verrà ricreato un angolo di Franconia, splendida regione della Germania, nell’esclusiva cornice della Limonaia di Villa Torlonia a Roma. Il Festival sarà l’occasione per approfondire la forte tradizione birraria della regione tedesca con la più alta concentrazione di birrifici al mondo, che ha nella città di Bamberga il suo cuore pulsante. La maggior parte dei produttori della Franconia vanta una tradizione secolare e le birre sono contraddistinte da assoluta qualità e unicità, talvolta prodotte in quantità limitata, legata quasi esclusivamente al territorio circostante e al consumo locale.

Sushi Festival. Arriva a Roma il Sushi Festival: 10 corner dove gli chef delle migliori realtà romane vi faranno degustare le loro eclettiche rivisitazioni dei piatti della cultura orientale. Una domenica, quella del Sushi festival a Roma, dedicata al Sol Levante con degustazioni, show cooking, workshop, academy, esposizioni e mostre che daranno la possibilità agli appassionati di imparare le tecniche, la storia e i segreti del fantastico mondo del Sushi.

Sagra del Carciofo Romanesco. Torna la Sagra del Carciofo Romanesco a Ladispoli, un appuntamento tradizionale e imperdibile giunto alla sua 67° edizione. Anche quest'anno la Sagra del Carciofo Romanesco de Ladispoli sarà una grande manifestazione enogastronomica a cui parteciperanno molte regioni d'Italia e dove sarà possibile degustare una varietà considerevole di prodotti tipici. Ovviamente il grande protagonista è il carciofo romanesco, un prodotto assai prelibato, ormai riconosciuto per le sue innumerevoli proprietà organolettiche e terapeutiche.

Hanami, festa del ciliegio in fiore. L’Hanami, o festa del ciliegi in fiore, è una delle più emozionanti feste orientali: l'arte di ammirare i ciliegi in fiore. Contemplazione, condivisione e leggenda per una grande festa che celebra la primavera. Quale migliore occasione di quella di visitare un parco scientifico e godere della guida di ricercatori attraverso una “via fructis”, tra le specie di melo, pero, pesco, albicocco, melograno e tante altre, fino al giardino dei ciliegi, per ammirare, sentire l’odore, vedere il colore della primavera?

Il viaggio avventuroso dell'anfora Olearia. Un laboratorio archeologico per tutta la famiglia. Nell'area ludico-didattica "Sottosopra", l'anfora Olearia racconta ai ragazzi il suo burrascoso viaggio dall'officina di un vasaio spagnolo al Porto Fluviale di Testaccio, ai tempi dell'imperatore Traiano. S'illustrano, così, luoghi, prodotti, contenitori, mezzi di trasporto, porti e magazzini con la fitta schiera dei lavoratori, commercianti e impresari portuali della Roma antica. Con i giochi didattici "La Ballata ingarbugliata" e "Ricomponi il mosaico" bambini e genitori si mettono alla prova sul tema del commercio al tempo dei Romani.

Lo sai che i papaveri...Visita guidata per bambini ed adulti curiosi per conoscere i miti e le leggende delle piante che vivono nel Parco Regionale dell'Appia Antica. Piante che oltre ad abbellire il sito archeologico, permettono di comprendere meglio i suoi usi passati e ciò che un tempo avveniva nel parco stesso.

Le avventure di Don Chisciotte al Giardino degli Aranci. Passeggiata fiabesca per bambini. Don Chisciotte de la Mancia, il Cavaliere errante senza macchia e senza paura, è sperduto nella Roma del 2016. Chi lo riporterà a casa? Si batte contro i Giganti, salva dame in difficoltà, è alla ricerca di un castello e di tante avventure! L'Aventino, colle ricco di misteri, sede del priorato dei Cavalieri di Malta, sarà il palcoscenico per uno dei personaggi più divertenti della storia della letteratura.

Bambini alla scoperta dell'armonia con GiocaJazz. Con Giocajazz all'Auditorium sperimenterete tutte le atmosfere che un'armonia differente può dare, sentirete l'effetto che fa e capirete quanto essa è importante per donare l'emozione giusta ad una bella melodia. Giocajazz è la musica, raccontata, vissuta e spiegata ai bambini dai 4 ai 12 anni, nei suoi elementi fondanti: forma, armonia, ritmo, melodia.

Il museo degli Strumenti Musicali. Lo sapevate che nel cuore di Roma c'è un vero e proprio tesoro? E' il Museo Nazionale degli Strumenti Musicali, un museo che raccoglie più di mille strumenti musicali, alcuni molti antichi e altri provenienti da molto lontano. Visitarlo è un'occasione unica per imparare a conoscere e riconoscere gli strumenti musicali, la loro evoluzione nel tempo e il ruolo che ricoprono in un'orchestra!