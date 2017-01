Week end a Roma: tutti gli eventi del 7 e 8 gennaio

1 / 2

Con l'arrivo dell'Epifania terminano le festività natalizie ma non per questo Roma riduce la propria offerta culturale e di intrattenimento. Nel week end del 7 e 8 gennaio tanti gli appuntamenti per chi deciderà di trascorrere il finesettimana in città: concerti imperdibili, mostre incantevoli, manifestazioni in dirittura d'arrivo e tante iniziative dedicate ai più piccoli.

Ecco dunque gli eventi del week end 7 e 8 gennaio a Roma

Villaggio dei Popoli - Ultimo week end per godere del Villaggio dei Popoli, luogo di incontro per famiglie e giovani. Un polo unico dove - con truck food, stand espositivi, eventi, aree bambini e presentazioni - sarà possibile fare “il giro del mondo”, grazie a un originale gran bazar internazionale dove acquistare prodotti espressione della cultura dei vari popoli, provare nuove esperienze personali e culturali o trovare nuove idee per regali particolari.

City Lego. La più grande città al mondo costruita con i Lego - 7 milioni dei famosi mattoncini LEGO® riproducono una città unica al mondo con tutti i suoi dettagli, irripetibile nel suo genere e per la prima volta presentata nella sua versione integrale a Roma. Un incredibile progetto che prende il nome di City Booming e che, con la meticolosa precisione nella realizzazione veritiera di ogni angolo di vita, racconta la magia scatenata dai mattoncini più famosi al mondo, riproducendo un’intera “città fantastica” in ogni minimo dettaglio.

Guerre Stellari. Play! - L'esposizione porta nella Capitale oltre 1200 modellini, gadget e stampe messi a disposizione da Fabrizio Modina, noto collezionista. Guerre Stellari Play, racconta attraverso un lungo percorso cronologico diviso in “5” capitoli, l’intera vicenda della Saga, riportando agli occhi dei visitatori momenti indimenticabili della storia del cinema. Un'occasione imperdibile dunque per gli amanti della Saga che, dalla prima pellicola del 1977, ha affascinato almeno tre generazioni.

100 Presepi - Ultimo fine settimana per visitare i 100 Presepi. I presepi, che si rinnovano completamente ogni anno, provengono da quasi tutte le regioni italiane e da circa 25 paesi esteri; sono opere di artisti e artigiani italiani e stranieri, collezionisti, amatori, studenti di scuole elementari e medie, rappresentanti di associazioni culturali e impegnate nel sociale, di Enti statali e locali e da musei nazionali ed esteri. Vari i materiali utilizzati dal corallo all’argento, alle porcellane, dal vetro al bronzo, dalla ceramica all’argilla, in ferro battuto, in legno, in cartapesta, in materiali di recupero; con la cioccolata, il pane, le pannocchie, il mais, tappi o bottoni, gusci di frutti di mare, paste alimentari, candele d’auto, matite e così via. Le dimensioni variano dal formato in miniatura a quelle ad altezza d’uomo.

Inverno incantato all'Auditorium Parco della Musica - Uno straordinario evento natalizio all’interno della Cavea e dei Giardini Pensili ideato per creare un’atmosfera che accompagni i visitatori in un percorso sensoriale raffinato, suggestivo e vivace. Luci calde, profumi, musica e suoni, immagini in movimento, volteggi sul ghiaccio, sfizi enogastronomici e uno shopping ricercato saranno i protagonisti di un viaggio emozionante completamente immerso nella cornice del Parco della Musica.

Giovanni Allevi e Orchestra Sinfonica Italiana - Giovanni Allevi festeggia con i fan i suoi 25 anni di attività live. L’Auditorium Parco della Musica, uno dei luoghi dove il pianista si è esibito più volte e fin dagli esordi, ospiterà nella Sala Santa Cecilia un concerto speciale in cui Giovanni Allevi si esibirà nel triplice ruolo di compositore, pianista e direttore d'orchestra insieme all’Orchestra Sinfonica Italiana. Sarà un’occasione unica per ripercorrere i suoi più grandi successi scritti per pianoforte e orchestra.



Aeham Ahmad, il pianista di Yarmuk a Roma - Classe ’89, Pianista. Lavora nel negozio di strumenti musicali di suo padre, violinista non vedente. Porta il suo pianoforte in strada con un carretto e canta per la gente stremata dall’assedio delle truppe di Assad, dai jihaidisti, dai bombardamenti e dalla fame. Aeham Ahmad diventa "il pianista di Yarmuk", campo profughi palestinesi alle porte di Damasco. I video che lo ritraggono suonare sui cumuli di macerie fanno il giro del mondo e tutto il mondo conosce la sua storia. Ma il giorno del suo compleanno arrivano i miliziani dell’ISIS e bruciano il suo pianoforte, in quanto non “haram”. A quel punto Aeham decide che è giunta l’ora di partire e percorre le migliaia di chilometri....

Valerio Mastandrea in Migliore - La metamorfosi di un uomo che da paranoico, insicuro e debole si tramuta in un essere spietato che si guadagna la stima e il consenso di chi volontariamente o involontariamente lo circonda. Valerio Mastandrea diventa così Migliore.

Mercatino di Natale a Luneur Park - Non ci può essere atmosfera natalizia più suggestiva di quella del Mercatino di Natale di Luneur Park. Affiancato da un Villaggio di Natale e immerso in un Giardino delle Meraviglie pieno di elfi, il Mercatino rappresenta appieno la magia del Natale. Tra i vialetti, i giochi, le giostre, si ergono le Casette in Legno innevate e illuminate che espongono l'antica tradizione del presepe, tanto cara ai romani, ma anche le candele artigianali e gli addobbi più curati, la bigiotteria creativa e tutti gli accessori più originali, unici perché fuori dal concetto industriale di omologazione. Per il cibo regna il prodotto tipico regionale di qualità e quello artigianale.

Karaoke Live Band - Al Lanificio 159 arriva il Karaoke con l'accompagnamento acustico rigorosamente dal vivo: Marco Troni (voce); Marco De Simoni (chitarra acustica ed elettrica); Nicola D'Amati (basso e voce); Lucio Castagna (batteria); Valerio Roscioni (tastiere e voce). Non mancheranno rifornimento gastronomico, riscaldamento alcolico e analcolico.

Pinocchio a Cinecittà: Natale nel paese dei Balocchi - Con le sue rocambolesche avventure ha ispirato registi, scrittori, musicisti e artisti di tutto il mondo, confermandosi ancora oggi una fonte di ispirazione inesauribile e inserendosi a pieno titolo nel nostro immaginario collettivo. Cinecittà si Mostra dedica uno speciale evento natalizio a Pinocchio, il burattino più celebre della storia della letteratura e del cinema, che permetterà a grandi e piccini di immergersi in un’atmosfera poetica e onirica.

I bambini diventano piccoli aiutanti di Babbo Natale - Nell'ambito di Natale nei Musei c'è Piccoli aiutanti di Babbo Natale. Laboratorio di disegno sulle tracce di Giovanni Prini. I bambini verranno coinvolti in un laboratorio di disegno dove realizzare la loro idea del ‘gioco che fa felice ogni bambino’, quel gioco perfetto, che non può proprio mancare sulla slitta di Babbo Natale.

Laboratori Epifania al Museo dei Bambini - Explora festeggia l'Epifania con l'inizio del nuovo anno in un viaggio tra scienza, arte e fisica coordinati alla metodologia didattica del learning by doing, che individua nell'esperienza giocata, l'apprendimento informale.

Bambini nei panni dei Legionari - Laboratorio alla scoperta della vita quotidiana dei soldati e delle tecniche offensive e difensive dell’esercito romano.

Costruttori e ri-costruttori ai Mercati di Traiano - I ragazzi verranno guidati alla scoperta delle tecniche costruttive dei vari periodi di vita del monumento e all’individuazione degli interventi di restauro messi in atto dagli stessi Imperatori e/o dai loro successori, durante il Medioevo, fino ad arrivare alle demolizioni e ai restauri dell’epoca moderna e contemporanea.

