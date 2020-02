Weekend a Roma: gli eventi di sabato 22 e domenica 23 febbraio

Dai numerosi eventi dedicati al Carnevale alle mostre, passando per mercatini e sagre: il week end a Roma è alle porte e non bisogna far altro che organizzare la propria agenda. Tanti gli eventi in programma a Roma nel week end 22 e 23 febbraio. Ricordiamo che domenica è ecologica ed è previsto il blocco del traffico a Roma.

Che fare nel week end Roma 22 e 23 febbraio

Canova. Eterna bellezza è l’imperdibile mostra a Palazzo Braschi, per chi invece preferisce stare all’aria aperta e respirare tanta romanità alla Garbatella si festeggiano i 100 anni di storia. Spazio poi agli acquisti di seconda mano con il car boot market. Gli amanti della vita notturna troveranno Michel Cleis in consolle al Room26, non prima però di essersi ricaricati con un bel trancio di pizza bianca romana in una festa tutta dedicata. Non mancano poi gli eventi dedicati ai bambini: feste di Carnevale e visite ludico didattiche.

Ecco dunque gli eventi da non perdere nel week end a Roma 22 e 23 febbraio.

Canova. Eterna Bellezza

Canova. Eterna bellezza: una mostra-evento dedicata a Canova e al suo legame con la città di Roma che, fra Sette e Ottocento, diventò la fucina del suo genio e inesauribile fonte di ispirazione. Un rapporto, quello tra lo scultore e la città, che emerge in una miriade di aspetti, unici e irripetibili. Incorniciate all’interno di un allestimento di grande impatto visivo, oltre 170 opere di Canova e di alcuni artisti a lui coevi animano le sale del Museo di Roma in Palazzo Braschi.

C'era una volta Sergio Leone

La mostra C’era una volta Sergio Leone è un omaggio speciale con cui la Capitale sceglie di celebrare i 30 anni dalla morte e i 90 anni dalla nascita di uno dei più grandi miti del cinema italiano. Grazie ai preziosi materiali d’archivio della famiglia Leone e di Unidis Jolly Film i visitatori entreranno nello studio di Sergio, dove nascevano le idee per il suo cinema, con i suoi cimeli personali e la sua libreria, per poi immergersi nei suoi film attraverso modellini, scenografie, bozzetti, costumi, oggetti di scena, sequenze indimenticabili e una costellazione di magnifiche fotografie, quelle di un maestro del set come Angelo Novi, che ha seguito tutto il lavoro di Sergio Leone a partire da C’era una volta il West.

Garbatella compie 100 anni

La Garbatella compie 100 anni per festeggiare al meglio omaggia la città con una lunga serie di eventi: cortei di Carnevale, spettacoli, mostre, musica e attività per bambini. Qui tutto il programma. Tra sabato 22 febbraio e domenica 23 la Notte Bianca della Garbatella.

Car boot market: mercatino dell'usato

A Roma arriva il Car Boot Market che porta nella Capitale lo spirito inglese del car boot sale, ossia la “vendita dal cofano della macchina”. A Testaccio l’atmosfera di convivialità, di ricerca dell’affare, di riciclo e riuso degli oggetti del Car Boot Market inglese, un mercato estemporaneo fatto esclusivamente da privati a chi passa di là in cerca di un affare o semplicemente di compagnia. Un modo ecologico per disfarsi del superfluo. Un modo simpatico per fare pochi euro divertendosi. Perché lo scopo di chi vende o scambia in un Car Boot Market è semplicemente quello di liberare casa, soffitta e cantina da ciò che viene conservato perché “ancora buono” ma che non viene usato magari da vent’anni (e probabilmente non verrà usato mai…)

Festa della Pizza Bianca Romana

Pizza Bianca Romana Fest a Roma. La tradizione della pizza Romana nell'Urbe ha più di duemila anni, da quando i fornai della Roma Antica usavano saggiare la temperatura del forno mettendo a diretto contatto con la superficie un po’ di impasto del pane schiacciato alla buona con le mani. Allo Tsunami Pub hanno voluto portare avanti questa tradizione farcendo la pizza bianca a modo loro, con condimenti selezionati e abbinamenti tutti da apprezzare.

Sagra della Polenta Rencocciata

La sagra della polenta rencocciata è la manifestazione enogastronomica, più unica che rara, rende protagonista proprio la polenta. Tutti conoscono questa pietanza date le sue antiche origini ma sono tante, e differenti, le varietà da sperimentare: avete mai provato, ad esempio, quella “rencocciata”? Il motivo del suo curioso nome? Questo piatto, data la sua particolare consistenza, rimanda a una tipica espressione romana “èsse de coccio” che significa essere duro di comprendonio. La polenta viene infatti lasciata raffermare per un giorno intero per poi essere tagliata a pezzi e, arrostita sulla griglia, consumata a mò di pane. Secondo la tradizione, generalmente viene accompagnata da carne di cinghiale ma, in realtà, sono tante le pietanze a cui è possibile abbinarla.

Enrico Brignano in "Un'ora sola vi vorrei"

A spasso nel suo passato, tra ricordi e nuove proposte che rappresentano un ponte gettato sul futuro, Enrico Brignano passeggia sulla linea tratteggiata del nostro presente, saltella tra i minuti, prova a racchiudere il fiume di parole che ha in serbo per il suo pubblico e a concentrarle il più possibile, in un’ora e mezza di spettacolo. Sì, un’ora e mezza. Ma il titolo dice “un’ora sola”. E la mezz’ora accademica non ce la mettiamo? E poi c’è il condizionale “vi vorrei”, che indica un desiderio non una realtà. O magari Brignano riuscirà magicamente, insieme al suo pubblico, a fermare anche il tempo?

The Full Monty, il musical

A vent’anni dalla Prima del Musical di Broadway, al Teatro Sistina il pubblico potrà lasciarsi contagiare dal grande entusiasmo di uno spettacolo imperdibile, in cui l’effetto sorpresa è assicurato, grazie a qualche ingrediente “hot”, ad un grande allestimento con orchestra dal vivo diretta dal Maestro Emanuele Friello e ad una storia che mantiene intatta la sua attualità.

Michel Cleis al Room26

Al Room 26 tornano i djset d'autore con l'arrivo in console di un grande ospite come Michel Cleis. L'autore della hit mondiale dal titolo La Mezcla che da anni è salda in classifica e risuona nei club più importanti del globo, è atteso come ospite di punta del consueto sabato house della capitale. Producer di successo, le cui hit non mancano mai nei suoi set e in quelli dei suoi colleghi, Michel Cleis sarà accolto come al solito dall'amico e padrone di casa Gianluca Neon, direttore artistico del club di punta dell'Eur.

Caccia al Tesoro al Coppedè

A Roma si nasconde un quartiere magico che si chiama Coppedè, come il nome dell'architetto che lo ha disegnato. Tra archi, palazzi, cancelli e torrette si nascondono fate, draghi, ranocchie e ragni...chi li troverà tutti? Una caccia al tesoro per tutta la famiglia in un mondo fatato, sospeso tra sogno e realtà, per scoprire un luogo unico della Città Eterna.

Le Fiabe al Castello

Il Castello di Santa Severa si trasforma in un castello magico e incantato, popolandosi di creature fantastiche che racconteranno storie adatte a grandi e piccini, ispirate alla tradizione favolistica popolare italiana, con lo spettacolo itinerante “Le fiabe del castello”, realizzato dalla Compagnia Le Chat Noir.

Le avventure del burattino senza fili

La classica e splendida storia di Pinocchio di Collodi, rivisitata e allegramente interpretata,viene portata in scena dalla folle e divertente compagnia del Teatro Pantegano. Scritto nel 1881 a Firenze, Le Avventure di Pinocchio è il celeberrimo romanzo di Collodi, conosciuto da giovani e adulti di tutto il mondo, che narra le avventure di un burattino di legno che, in un lungo e tormentato percorso di maturazione, tra incontri bizzarri e grotteschi, riesce infine a diventare un bambino vero.

Carnevale popolare al Tuscolano

Anche quest'anno si rinnova l'appuntamento della tradizionale festa di carnevale nel territorio del VII Municipio: sfilate e musica per attraversare tutti in maschera le strade del quartiere. Si comincia a Villa Fiorelli, con i ritmi afro-brasiliani suonati con strumenti a percussione del "Samba Precario"; si prosegue con il pranzo conviviale negli spazi di Scup, in via della Stazione Tuscolana, per poi sfilare tutti in maschera per le strade del quartiere.