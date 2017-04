Week end a Roma: gli eventi del 22 e 23 aprile

Pasqua alle spalle e un nuovo week end a Roma da vivere tra le numerose proposte del fitto calendario di appuntamenti che la Capitale propone a romani e turisti. Un finesettimana, quello del 22 e 23 aprile, davvero per tutti i gusti: mostre, festival, enogastronomia e imperdibili iniziative per chi ha il pollice verde. Ampio e variegato anche il palinsesto dedicato ai bambini tra archeologia, teatro e show strabilianti.

Ecco dunque gli eventi del week end a Roma 22 e 23 aprile

Da Caravaggio a Bernini. Capolavori del Seicento italiano nelle Collezioni Reali di Spagna. Attraverso una straordinaria selezione di dipinti e sculture, la mostra Da Caravaggio a Bernini. Capolavori del Seicento italiano nelle Collezioni Reali di Spagna riflette gli strettissimi legami politici e le strategie culturali stabilite tra la corte spagnola e gli stati italiani nel corso del XVII secolo. Sessanta i capolavori esposti: un eccezionale gruppo di opere confluite nelle Collezioni Reali spagnole, che testimoniano le intense relazioni politico-culturali intrecciate dai due Paesi. Che fossero frutto di doni diplomatici dei governanti italiani alla corte asburgica – come nel caso di Lot e le figlie di Guercino e La conversione di Saulo di Guido Reni - o del collezionismo illuminato di ambasciatori e viceré spagnoli – come la Salomè con la testa del Battista di Caravaggio, esaltata da un recente restauro – quel che è certo è che questi straordinari capolavori hanno esercitato un’enorme influenza sulla produzione artistica spagnola, contribuendo a gettare le basi per lo sviluppo di una scuola nazionale che avrà in Diego Velázquez uno dei suoi interpreti principali. Di questo artista, la mostra espone la Tunica di Giuseppe. Tra gli altri imperdibili capolavori in mostra, non si può non menzionare lo splendido Crocifisso di Bernini in bronzo e legno, acquistato per Filippo IV dall’ambasciatore di Spagna a Roma. (LA MOSTRA IN ANTEPRIMA. ECCO COSA VISITERETE)

Eterna #2770 festa per il compleanno di Roma. Eterna #2770, dopo il successo dell'anno scorso, è pronta a riaprire i battenti con un’altra straordinaria tre giorni di musica, cinema, arte, fitness, laboratori per bambini, cultura popolare, e la migliore selezione di food su strada rigorosamente made in Roma per celebrare il 2770mo compleanno della Città Eterna.

Dal vivo sono molto meglio: Paola Minacconi all'Ambra Jovinelli. "Dal Vivo Sono Molto Meglio" raccoglie tutti i personaggi di Paola Minaccioni nati in tv, al cinema o alla Radio ed è un viaggio in cui siamo portati a indagare sul tema dell’identità, per esplorarla e rispondere alla domanda che tutti ci facciamo: “Chi siamo davvero?”. Una surreale sequenza di personaggi che incarnano i dubbi, le paure e le nevrosi dell’attrice, cerca di consegnarci una risposta a questa domanda, con uno spettacolo fuori dagli schemi che ci invita a riflettere su noi stesse e a interpretare l’assurdità della società in cui viviamo.

Orchidee dal Mondo. Torna "Orchidee dal Mondo", appuntamento di spicco nel panorama delle proposte culturali del territorio di Monte Porzio Catone. La maniestazione sarà caratterizzata dalla presenza di oltre trenta espositori provenienti da diversi paesi del mondo cha spaziano dall’Ecuador, Colombia e Brasile fino alla Malesia, Filippine e Taiwan passando per Italia, Germania e Francia e che allestiranno i loro spazi espositivi negli storici tinelli e nei locali del centro storico del paese, con rari esemplari botanici in una lussureggiante e infinita gamma di forme e colori.

Primavera alla Landriana. A Roma è tempo di Primavera alla Landriana, storica mostra mercato del giardinaggio di qualità (piante insolite e rare, alberi, fiori, bulbi, mobili da giardino, attrezzi da giardinaggio, vasi, libri....) durante la quale numerosi espositori italiani e stranieri presentano le eccellenze del settore ed anche alcuni esclusivi articoli pensati per il country life. Oltre al flower show “Primavera alla Landriana” il pubblico potrà visitare i 10 ettari di parco, soffermandosi negli angoli più suggestivi della tenuta per scoprire le collezioni botaniche che nei mesi scorsi sono state potenziate. Nuove piante, erbacee e cespugli faranno bella mostra al Giardino blu, al Giardino grigio, nelle stanze del Giardino all’italiana ed in altre parti del giardino. Nuovo look anche per il suggestivo viale bianco.

FloraCult. Appuntamento con FloraCult, la mostra mercato di florovivaismo amatoriale. FloraCult è una manifestazione nata per contribuire a riportare la natura al centro della cultura, in un processo di integrazione di cui oggi è impensabile fare a meno. Nel contesto del degrado urbano e dell’emergenza ambientale la cultura verde è un linguaggio universale che può cominciare anche dallo spazio ristretto di un terrazzo. Attraverso la partecipazione di esperti vivaisti FloraCult si propone come laboratorio di idee e stimolo per la diffusione e lo sviluppo della conoscenza e dell’uso di piante adatte ad essere coltivate nei nostri giardini e balconi.

Villaggio per la Terra. Cinque giorni di iniziative dedicate alla tutela del pianeta, per creare e diffondere una maggiore sensibilizzazione verso l’ambiente attraverso la condivisione, il divertimento, la conoscenza, le esperienze. Dedicato sia ai grandi che ai più piccoli, agli sportivi, alle famiglie, agli studenti e agli esperti, il villaggio ha in programma festival, giornate tematiche, un grande concerto, un fitto calendario di incontri, convegni e conferenze a tema ambientale, in un misto di ambientalismo, musica, scienza, sport, giochi, arte e cibo.(QUI TUTTO IL PROGRAMMA)

Sagra del Cartoccio di Pesce. La Sagra del Cartoccio di Pesce celebra il famoso cono di carta paglia dove vengono servite fritture di ogni genere, dalla paranza ai calamari, dai gamberi a moscardini o alici. Lo street food di mare per eccellenza, comodo e veloce, che valorizza il sapore del pesce e ne esalta il gusto, pur mantenendo prezzi contenuti.

Sagra della pecora. A Magliano Romano torna la Sagra della Pecora con arrosticini, pecora alla brace, salcicce di pecora, fritti, formaggi vari, fave e pecorino locale. Nel corso della manifestazione prevista la lavorazione, all'interno della capanna del pastore, del formaggio e ricotta Il tutto sarà accompagnato da un ottimo vino, musica e giochi tradizionali.

Festival dell'Oriente. Immergersi nelle culture e nelle tradizioni di un Continente sconfinato. Il Festival dell’Oriente torna a Roma. Mostre fotografiche, bazar, stand commerciali, gastronomia tipica, cerimonie tradizionali, spettacoli folklorisitici, medicine naturali, concerti, danze e arti marziali si alterneranno nelle numerose aree tematiche dedicate ai vari paesi in un continuo ed avvincente susseguirsi di show, incontri, seminari ed esibizioni. Nel corso del week end del Festival dell'Oriente in programma anche l'Holi Festival.

Un Mare di Birra... sul prato. Torna il consueto appuntamento brassicolo di primavera, giunto ormai alla settima edizione: "Un Mare di Birra... sul Prato", organizzato da Publigiovane Eventi. Nel corso della giornata, che solitamente raduna migliaia di appassionati, le birre saranno le vere protagoniste e rappresenteranno il frutto dell’accurata selezione di alcuni tra i più importanti Pub di Roma, Capitale birraria per eccellenza. I Publican si troveranno fianco a fianco, presiedendo gli 11 banconi che verranno allestiti per l’occasione. Un Mare di Birra…Sul Prato sarà quindi un contest tra colleghi a colpi di birre, più di 70, provenienti dai più influenti paesi birrari del mondo.

Dinosaur Show: dinosauri viventi nel cuore di Roma. Un viaggio nel tempo dove i protagonisti assoluti sono loro, i giganti della preisto¬ria. Un’avventura tra i dinosauri per tutta la famiglia, un’esperienza innovativa che mescola intrattenimento e scienza. Tutto questo è il “Dinosaur Show Live Experience”: uno spettacolo teatrale comico, interattivo ed emozionante per grandi e piccoli.

Hansel e Gretel al Teatro Verde. Tempi duri per Hansel e Gretel. La storia è nota: due bambini vengono abbandonati da una matrigna cattiva e un papà troppo remissivo. Si ritrovano così da soli ad affrontare un nemico più forte di loro: la Strega pasticciera. E quando la speranza sta per svanire ecco che l’aiuto arriva da chi meno te l’aspetti. Attenzione, però: sarà soprattutto il pubblico dei bambini che dovrà aiutare i due fratellini a togliersi dai guai.

Una giornata con gli antichi romani nel loro accampamento. Nella cornice del bellissimo Parco della Via Appia Antica, un'occasione unica per vivere un'immersione totale nell'accampamento romano di ricostruzione storica allestito per il Natale di Roma. I bambini con le loro famiglie avranno la possibilità di conoscere, toccare con mano e rivivere la storia grazie ai reenactors presenti nel campo, come ad esempio gladiatori e legionari, e all'attrezzatura sia civile che militare in loro possesso.

Caccia ai Tesori del Parco. Tutti i partecipanti, indirizzati da esperte biologhe dell'Università di Roma Tor Vergata, avranno l'occasione di trascorrere un pomeriggio imperdibile per conoscere i sublimi segreti e le meraviglie botaniche ed architettoniche della Valle della Caffarella. La Caccia ai Tesori del Parco è un gioco a squadre, per grandi e piccini (accompagnati), adatto a tutti dai 5 ai 99 anni, per andare alla ricerca della flora e della fauna dell'Appia Antica risolvendo rompicapi ed indovinelli.