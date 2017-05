Eventi week end, cosa fare a Roma sabato 20 e domenica 21 maggio

Week end a Roma ricco di eventi. Due giorni, quelli del finesettimana 20 e 21 maggio, da trascorrere scegliendo nel variegato palinsesto della Capitale: mostre, appuntamenti enogastronomici, fiere e manifestazioni oltre alle proposte tutte dedicate ai bambini.

Ecco dunque qualche suggerimento su che cosa fare nel week end a Roma 20 e 21 maggio



Festival del Verde e del Paesaggio. All'Auditorium il Festival del Verde e del Paesaggio, la Green Expo più importante d'Italia: un appuntamento che si rinnova per gli appassionati, che si ritrovano al Festival per assicurarsi piante rare e insolite, scoprire design e soluzioni estetiche all’avanguardia, seguire corsi gratuiti di giardinaggio, chiedere consigli e consulenze.

Cross The Streets, la mostra sui 40 anni di Street Art e Writing. Cross the Streets è una piattaforma culturale che getta le basi per una storicizzazione del fenomeno del Writing e della Street Art, tirando le fila del fenomeno artistico e mediatico fra i più influenti degli ultimi quarant’anni. Una controcultura, ormai diventata ampiamente mainstream. Unica avanguardia in grado di riunire gioventù, periferie e minoranze della globalizzazione, l’arte urbana, in tutte le sue forme - dal Writing, ai Graffiti, dal Muralismo alla Street Art – ha influenzato profondamente l’immaginario collettivo: partendo da fenomeno underground di protesta giovanile questa pratica artistica è arrivata a contaminare tutti i campi, dalla moda alla musica, dal cinema alla fotografia fino alla pubblicità e, più in generale, è diventata di dominio pubblico.

Boom Beat Bubble: stampe giapponesi in mostra. Dal boom economico degli anni ‘60 al beat post 68, fino alla bolla speculativa, la bubble (economy) nata negli anni ‘80 ed esplosa nel decennio a seguire: il racconto per icone di un paese che si guarda attorno concentrandosi su se stesso. Il mezzo è l’incisione, arte in cui i giapponesi sono maestri dalla notte dei tempi, i temi sono mille, le opere 54, i nomi 24. Tutto sulla mostra.

Borgo DiVino. Torna l’appuntamento con i migliori vini: la città di Nemi, nel cuore dei Castelli Romani, ospiterà la terza edizione di Borgo DiVino, la manifestazione che porta nel centro storico della città un’imponente rappresentanza della produzione enologica del territorio e non solo. I vini saranno suddivisi in 4 categorie: Vini dei Castelli e del Lazio, Vini d’Italia, Vini biodinamici e Vini francesi. Tutte le informazioni su Borgo DiVino.

Il Pianeta fragile. Ultimo week end per godere della mostra fotografica di National Geographic Italia: "Il paradiso è sotto i nostri piedi”, scriveva nell’Ottocento il filosofo Henry David Thoreau e, guardando gli scatti ospitati all'Auditorium, sembra ancora miracolosamente così. Un viaggio nelle bellezze del nostro pianeta troppo spesso a rischio per le ferite inflitte dall'uomo nel perseguimento dell'interesse economico.

Sagra del Pesce Marinato. Trevignano in festa. Dal 19 al 21 maggio una tre giorni densa di iniziative per il Santo Patrono San Bernardino da Siena e per la 46^ edizione della Sagra del Pesce Marinato. Tutte le informazioni sul gustoso appuntamento con la tradizione del pesce marinato di Trevignano.

Sagra degli Gnocchi al sugo di pecora. San Gregorio da Sassola è in festa e attende i visitatori per trascorrere una domenica tra gusto, tradizione e genuinità. Ricco il menù proposto a chi vorrà prendere parte alla Sagra degli Gnocchi al sugo di pecora: qui tutte le informazioni sulla manifestazione.

Alice nel Paese della Marranella. Alice nel Paese della Marranella trasformerà l’area di Via della Marranella a Torpignattara in un grande spazio aperto dedicato alle arti figurative, performative e di strada proponendo un viaggio alla scoperta del quartiere e delle sue meraviglie. La strada si riempirà con il tradizionale mix di musica, luci, spettacoli, installazioni e mostre trasformando via della Marranella in un palcoscenico a cielo aperto, fino a tarda sera.

Mercatino Giapponese. Il Mercatino Giapponese festeggia i suoi primi 10 anni di vita e lo fa con un evento davvero speciale: non solo mercato ma un vero e proprio Festival della cultura Giapponese. Espositori, sushi, street food, workshop e tanto altro.

T-Rex Lab: bambini alla scoperta dei dinosauri. Laboratorio divertente per tutti i bambini di Roma: l'appuntamento avrà inizio con una presentazione generale sulla storia, evoluzione, caratteristiche, ambiente ed estinzione dei dinosauri poi tutti a lavoro con lo scavo di un “Simulatore di Sito Paleontologico” alla ricerca di un Velociraptor mongoliensis lungo circa 1,5 mt, di uova e di vari denti ed artigli di dinosauro. Spazio anche alla scoperta dei fossili e al laboratorio artistico con il disegno e la pittura su pietra fossile di figure di dinosauri da portare a casa come ricordo a fine attività.

La cacca. Storia naturale dell'innominabile. Al Bioparco di Roma la mostra “La cacca: storia naturale dell’innominabile” ovvero: ciò che tutti fanno ma di cui pochi parlano. La mostra ha l’obiettivo di far conoscere, in maniera divertente, la naturalità di questo materiale da molteplici punti di vista, a partire da quello fisiologico per arrivare a quello naturalistico ed ecologico, con un filo conduttore: la cacca è vita, ovvero, senza la cacca degli animali non ci sarebbe terra fertile e quindi non ci sarebbero gli alberi, l’ossigeno, il cibo…non ci sarebbe la vita.

C'erano una volta... Un grande e un piccolo naviglio. Grandi navi da carico, dalle stive piene, navigano alla volta di Ostia, dai quattro punti cardinali, attraverso il Mediterraneo. Piccole imbarcazioni da Ostia, attraverso il Tevere, scaricano mercanzie sul Molo di Testaccio. Alla scoperta di merci, beni, prodotti e alimenti viaggianti al tempo degli antichi romani. Nella parte finale del laboratorio, bambini e genitori si misureranno con vari giochi didattici a squadre.