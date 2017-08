Week end a Roma: gli eventi di sabato 2 e domenica 3 settembre

Week end a Roma del 2 e 3 settembre davvero ricco di eventi. In occasione della prima domenica del mese monumenti e musei gratis, non mancano poi appuntamenti con arte, musica e spettacoli. Sempre interessanti gli eventi enogastronomici: sagre, feste e degustazioni per allietare il palato. Variegato anche il programma dedicato al week end dei bambini.

Ecco dunque gli eventi del week end a Roma 2 e 3 settembre da non perdere

Sagra della Porchetta ad Ariccia

Un appuntamento tra i più attesi, con diversi eventi in programma e soprattutto il meglio dell’enogastronomia dei Castelli Romani, ma soprattutto quintali di Porchetta e l’atteso lancio dei panini con Porchetta.

Cartoccio Festival

Il Cartoccio Festival sbarca a due passi da Roma. Potrete mangiare un Cartoccio e bere un buon calice di Vino su una terrazza con vista mare, sdraiarvi nei lettoni sulla spiaggia, girovagare tra i mercatini hippy, quasi 100 artigiani quelli presenti, e aspettare il tramonto accompagnati da buona musica e spettacoli circensi.

Tramonto in jazz al Castello di Santa Severa

Le mura del Castello di Santa Severa risuoneranno delle note della prima rassegna jazz della stagione “Tramonto in jazz” , con gruppi musicali che si alterneranno sul palco. Sempre nella splendida location del litorale nel week end open day fotografico. Un week end ricco di eventi quello del Castello di Santa Severa, aperto e restituito nel suo complesso al pubblico.

In vino veritas

Definita da molti la Festa più bella dell'estate, In Vino Veritas non smette mai di sorprendere: il perfetto abbinamento tra ottima cucina, vino e musica d'autore favorisce da sempre un clima accogliente e suggestivo. Pronti per l'apertura delle botti?

Apertura Hostarie Aldobrandine

A Carpineto Romano apriranno i battenti le cucine delle “Hostarie Aldobrandine”: “hosti” e “pastorelle” in costume seicentesco saranno pronti a servire su antiche stoviglie i piatti tradizionali della cucina pastorale lepina. Pasta fatta in casa condita con sughi di carne, polenta con spuntature, salsicce, capretto, abbacchio, pecora “cotta aglio callaro”; tagliolini conditi con il ricercato tartufo nero dei Monti Lepini, verdure, vini pregevoli e, per finire, i dolci tipici tutto rigorosamente selezionato: questo il ricco menù della manifestazione.

Romeo era grasso e pelato al Roma Fringe Festival

Romeo era grasso e pelato in scena al Roma Fringe Festival. Due personaggi presi a pretesto dal fantasmagorico mondo shakespeariano, Lady Macbeth e Giulietta messe insieme in un luogo non luogo con una domanda: com’è il vostro uomo? Un’ironica indagine su tutte le idolizzazioni che le donne spesso fanno degli uomini che gli stanno accanto, tutti belli, tutti forti e sempre eroi, ma ogni tanto capita che non sia così. Spesso. Sempre.

Tutto Verdone: maratona di film

Il Salotto Cinema, all’Ex Dogana, presenta Tutto Verdone, una maratona di film del noto regista romano Carlo Verdone, in cui verranno proiettati tutti i suoi maggiori successi.

Gli animali notturni a Villa Ada

Gli animali notturni a Villa Ada. Esplorazione naturalistica serale a Villa Ada alla riscoperta del patrimonio territoriale e paesaggistico. Adulti e bambini saranno coinvolti da ricercatori e mediatori scientifici nelle attività di ricerca sul campo, nel momento entusiasmante della raccolta dati, del riconoscimento e dell’identificazione di diverse specie di animali notturni, grazie all’uso di particolari strumentazioni scientifiche.

Gli alberi, sculture perfette: laboratorio per ragazzi

Sin dai suoi esordi Giuseppe Penone utilizza foglie, rami e alberi per raccontare l'universo vegetale. Prendendo spunto dalle sue opere i bambini scopriranno le forme e i segreti che la natura spesso nasconde ad un occhio distratto.

Giochiamo insieme...alla Casina delle Civette!

In occasione della Mostra "Il meraviglioso mondo di Wal. Sculture fantastiche, animali magici e dove cercarli", i bambini verranno trasportati in un fantastico viaggio che li coinvolgerà in una serie di giochi, dai più antichi a quelli che ancora oggi si fanno all’aria aperta.

Pierino sul pero

"Pierino sul pero” spettacolo di pupazzi a guanto mossi a vista con Chiara Bindi e Miguel Rosario. Una ragazzina di nome Margherita ha la straordinaria facoltà di volare. Quando è allegra e si diverte, vola qua e là, libera e indipendente, cosa che non piace per niente alla strega Sinforosa che per invidia l'ha chiusa in una torre...