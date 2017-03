Week end a Roma: gli eventi del 18 e 19 marzo

Week end a Roma del 18 e 19 marzo davvero entusiasmante. Ad attendervi mostre, concerti, visite guidate e appuntamenti enogastronomici per un finesettimana in grado di accontentare davvero tutti. Tanti gli appuntamenti del week end a Roma dedicati alla famiglia, altrettanti quelli per gli amanti dell'arte, della cultura e del buon cibo. Spettacoli teatrali e attività per i bambini. E per chi vuole anticipare il clima di festa venerdì il clou dei festeggiamenti in occasione di San Patrizio, perchè col St. Patrick's Day anche la Capitale si tinge di verde.

Ecco dunque gli appuntamenti del week end a Roma 18 e 19 marzo

Giovanni Boldini. Le opere del protagonista della Belle Époque in mostra a Roma, un omaggio ad un pittore straordinario che ha immortalato nei suoi ritratti le donne più belle dell’alta società parigina. Al Complesso del Vittoriano la mostra antologica che si propone di esporre, considerare e comparare parte della vasta produzione pittorica dell’artista ferrarese attraverso un percorso espositivo di oltre duecentocinquanta opere, provenienti dai maggiori musei e collezioni private di tutto il mondo.

Game On 2.0, da Pac Man a Mario Bros. Game On 2.0 è la storia del videogame raccontata attraverso oltre 100 giochi da vedere, ascoltare, toccare e giocare. Più di 50 anni di novità tecnologiche, dal campo della progettazione a quello del design, trovano spazio in un percorso espositivo coinvolgente e immersivo che invita adulti e bambini a partecipare attivamente sperimentando e ritrovando i cult che hanno creato la storia del genere.

Let's Play - Festival del Videogioco. Un'occasione straordinaria per il pubblico degli appassionati, ma anche per gli operatori del mondo videogame e le istituzioni, che potranno per la prima volta confrontarsi insieme sul futuro economico del settore e su tutti gli intrecci, già sviluppati e ancora da sviluppare, tra mondo videoludico e le realtà del patrimonio culturale e turistico, dell’istruzione, della salute, dello sport.

Sagra della Trippa. Dopo il successo della prima edizione torna la Sagra della Trippa. nell'occasione saranno presenti le giostre per i bambini e il ,mercatino dell'oggettistica e dei prodotti tipici delle zone terremotate dell'Italia centrale.

Week end della polpetta. Un intero finesettimana dedicato alle polpette: di carne, di pesce, vegetali o legumose. Al grande evento non mancheranno poi le polpette ispirate alle tradizioni orientali (thai e chino specialmente), swedish e vegane. Ma non temete: per il week end della polpetta anche ricette tipiche romane.

Enotica 2017. Enotica, la manifestazione più attesa della primavera romana, dedicata all’immortale connubio fra vino ed eros, per il settimo anno si presenta come uno degli eventi più variegati della stagione. Enotica è il festival del vino e della sensualità ed esprime uno stile di vita.

Tre giorni di degustazioni e spettacolo dal vivo, in cui la condivisione di un buon bicchiere di vino si unisce alla musica, all’ arte, alla poesia, in un incontro di piaceri. La manifestazione conduce i visitatori attraverso un percorso sensoriale d’ eccezione, ricco di suggestioni inebrianti e di piena libertà per le papille gustative ed i neuroni in fermento.

J-Ax e Fedez in concerto. Dopo il successo estivo con la hit, cinque dischi di platino, Vorrei Ma Non Posto, J-Ax e Fedez sono pronti a portare i loro grandi successi del passato e gli inediti, scritti a quattro mani, in uno straordinario concerto dal vivo su un prestigioso palcoscenico romano.

Les Étoiles: il gala della danza. Un nuovo scintillante gala della serie LES ÉTOILES che, come già le scorse edizioni, porterà a Roma stelle della danza di varie nazionalità e da importanti teatri del mondo, tutti uniti sotto la bandiera della grande danza. “Rigore, eleganza e stile”, ecco come il direttore artistico Daniele Cipriani descrive questo appuntamento ormai fisso della stagione romana e che ci promette virtuosismi “in volo” e sulle punte.

Raices Tango al Teatro Olimpico. Balla, Vivi, Ama. Le radici, la forza, l’emozione del ballo: il vecchio e il nuovo mondo si incontrano nella potenza selvaggia degli Indios, il folklore dei gauchos, l’eleganza, la passione controllata, la carica che solo il Tango Argentino può donare: Raices Tango è un viaggio nella storia della danza argentina più amata al mondo.

Mercatino Giapponese e sushi bar. 45 espositori vi attendono per offrirvi una selezionata panoramica sulla cultura giapponese e le sue molteplici sfumature dal classico dei Kimono e Ukyoe alla cultura Manga e Cosplay. Giapponeserie varie , Kokeshi, fumetteria e collezionismo. Workshop a tema , Calligrafia , Origami Art e molto altro ancora..Ci sarà come di consueto il Sushi Bar con il suo menù rigorosamente hand made .

L'Orto Botanico di Roma. Fiore all'occhiello tra i "musei viventi" dell'Università La Sapienza di Roma, l'Orto botanico è un luogo di incontro e di scambio culturale, oltre che un'area dedicata alla conservazione del patrimonio genetico di specie botaniche. Dodici ettari di parco e duemila mq di serre nel cuore del tessuto urbano, tra via della Lungara e Colle del Gianicolo, già collocato nell'area archeologica Horti Getae, il parco ospita una notevole varietà di ambienti coerentemente ricostruiti ex situ, tali da offrire al visitatore l'immagine degli habitat naturali di origine da cui le specie provengono.

In Viaggio Con Peter Pan. Niente da fare...Peter Pan non vuole proprio crescere! L'eterno ragazzino che tutti amano è in volo per il mondo alla ricerca di nuove avventure. E chissà che non trovi qualche bambino disposto a seguirlo sull'Isola che non c'è e a combattere al suo fianco contro il temibile Capitan Uncino. Riuscirà il nostro amico a sconfiggere l'eccentrico pirata e il suo fedele nostromo Spugna? Ma soprattutto, deciderà una volta per tutte di crescere? Per scoprirlo volate anche voi con Peter verso l'Isola che non c'è, dove pirati, fatine e affamati coccodrilli vi attendono per vivere fantastiche e indimenticabili avventure.

Nico cerca un amico al Teatro Verde. Nico è un topolino felice: ha una bella casa, gli piace giocare con i suoi amici topi, mangiare, dormire, passeggiare. Oggi però non ha voglia di giocare, non ha nemmeno fame e neanche sonno…ha voglia di cercare un nuovo amico, un amico speciale…un amico diverso da lui. Allora parte alla ricerca, esce di casae incontra tanti animali, tutti diversi, alcuni grandi, altri piccoli, oppure piccolissimi. Alcuni anche pericolosi! A tutti offre la sua amicizia, ma…è così difficile trovare un amico diverso! Tratto da un breve racconto di Matthias Hoppe, “Nico cerca un amico” è una riflessione sull’amicizia e sulla diversità proposta in un linguaggio semplice e poetico.

Concerti per bambini e ragazzi - Furmiche e Cicale. Canti di lavoro e canti di questua, ma anche canti e danze di festa, filastrocche,conte e fiabe che ripercorrono momenti della vita contadina del passato "quando le mani erano sporche di terra e dalle cucine si sentiva odore di pane".

Fiction is a Terrible Enemy. In occasione della mostra Fiction is a Terrible Enemy la Fondazione Giuliani organizza per i bambini dai 6 ai 12 anni un laboratorio didattico gratuito. Per approfondire con i piccoli e i loro genitori l'opera di Will Benedict, il laboratorio comincerà con una piccola visita guidata per scoprire gli elementi principali della ricerca dell'artista.