Eventi week end a Roma: cosa fare il 18 e 19 febbraio 2017

Week end a Roma ricco di appuntamenti. La Capitale apre i festeggiamenti di Carnevale con sfilate, cortei e feste a tema. Non mancano poi mostre assolutamente da non perdere tra quelle che stanno per chiudere i battenti e quelle che invece inaugureranno proprio in questo week end. Per i più piccoli appuntamento al Bioparco, nei teatri loro dedicati e ai laboratori didattici di biblioteche e musei.

Ecco duunque gli eventi del week end a Roma 18 e 19 febbraio

Picasso images. Le opere, l'artista, il personaggio. Circa duecento fotografie sono il nucleo forte di Picasso images. Le opere, l’artista, il personaggio. La mostra, arrivata al suo ultimo week end di apertura, delinea in modo inedito non solo il percorso di un artista eccezionale, ma anche il ritratto più intimo di un uomo che ha saputo costruire la propria fama mondiale. La ricca selezione di immagini è accompagnata da una significativa scelta di opere grafiche, sculture e dipinti provenienti dal Musée national Picasso-Paris che ne inquadrano l’evoluzione artistica.

Il Museo universale. Dal sogno di Napoleone a Canova. Una grande mostra per rievocare l’avventuroso recupero del capolavori italiani dalla Francia. Da Raffaello a Tiziano, dai Carracci a Guido Reni, da Tintoretto a Canova. Nel 2016 ricorre un anniversario di fondamentale importanza per la storia civile e culturale dell’Europa e, in particolare, dell’Italia. Risale infatti al 1816 il rientro a Roma dei capolavori artistici e archeologici dello Stato Pontificio requisiti dai napoleonici. L’interesse della mostra è dunque quello di ripercorrere le tappe salienti della vicenda storica, ma soprattutto di restituire una lettura critica in grado di sensibilizzare oggi il pubblico al valore che assunse allora il patrimonio culturale nazionale, visto per la prima volta come strumento principe di educazione del cittadino e, insieme, perno di una comune identità europea.

Vagina pop art: mostra logo diventato brand. Expo dedicato al percorso creativo del duo artistico che ha inventato, confezionato e diffuso in tutto il mondo l’icona pop della vagina. IYDLIYAF (acronimo di If You don't like it you are a fag ), un logo nato quasi per gioco e che nel giro di 5 anni di vita ha lasciato il segno nei cinque continenti. Forse, dal momento che la pussy è il motore del mondo, l'intenzione degli artisti che la ritraggono è proprio quella di rendervi omaggio, così come fatto da ben più noti e accademici nomi in passato.

Canapa Mundi. Torn a Roma la Fiera Internazionale della Canapa. Dopo il grande successo degli anni precedenti, la prossima edizione si annuncia piena di novità: incontri, spettacoli, divertimento e tanti eventi che non ti aspetti. Numerose le aziende partecipanti, nazionali e internazionali per un incontro di cultura e ricerca, tecnica e passione.

Cavalli a Roma: il Salone del Cavallo e dell'Equitazione. Ritornano i Cavalli a Roma e con loro si scatena la passione travolgente del grande pubblico, nei padiglioni di Fiera Roma. Un fine settimana a contatto con il mondo del cavallo, con eventi, gare e manifestazioni, in un’atmosfera unica nel cuore del più grande circolo equestre di Roma. Il Salone dell’Equitazione dell’Ippica di Roma saprà sorprendervi e stupirvi, con un programma agonistico di qualità, eventi e competizioni nelle diverse discipline equestri sia enghish che western. E ancora tanto divertimento, con spettacoli e momenti magici da vivere insieme al calore e alla partecipazione dei più grandi e dei piccini.

Il Sorpasso al Teatro Quirino. Il Sorpasso di Dino Risi è uno dei grandi capolavori della commedia italiana. A più di cinquant’anni dall’uscita del film, per la prima volta la celebre sceneggiatura – scritta dallo stesso Risi insieme con Ettore Scola e Ruggero Maccari – approda a teatro. Manifesto dell’Italia del ‘boom’ economico, Il Sorpasso è, al tempo stesso, un grande road movie psicologico, il che lo rende un testo senza tempo.

Tour della Polenta ad Ariccia. Il Tour della Polenta arriva ad Ariccia. A grande richiesta, come da tradizione, i produttori del Mercato Contadino Castelli Romani faranno degustare a tutti la Polenta del Contadino realizzata amorevolmente in diretta da Umberto (azienda agricola Di Pietro di Capena) con il sugo e le verdure per i condimenti per vegetariani e non, per far assaggiare i sapori di “una volta”.

Carnevale di Castelverde. Torna nella frazione alle porte di Roma per il 15° anno Tutti in piazza per il Carnevale di Castelverde. Organizzata dall’Associazione Culturale Castellaccio, la manifestazione porterà come ogni anno una ventata di allegria tra le strade della frazione biancoverde. Carri e gruppi mascherati sfileranno lungo via Massa di San Giuliano per poi concludere la festa nella piazza del mercato tra musica, balli, e le specialità dello stand gastronomico: pizze fritte, panini, frappe, castagnole e vin brulé. Ricco come sempre il programma della rassegna. (QUI IL PROGRAMMA COMPLETO)



Carnevale Romano. Divertimenti, riti orgiastici, balli in presenza di maschere tradizionali. Così si svolgeva il Carnevale a Roma nel X secolo. Ex Dogana rispecchierà la tradizione. Pulcinella, Meo Patacca, Rugantino e altri personaggi simbolo del carnevale tradizionale, compariranno quando meno ve lo aspettate. Daranno il via alle danze l'istituzione dell'elettronica romana e il futuro dell'elettronica romana.

Bunker Villa Ada: apertura straordinaria. Il rifugio antiaereo della famiglia reale Savoia aprirà le porte in via straordinaria e, senza visite guidate, potrà essere visitato liberamente, scoprendone la storia e le tante curiosità grazie ai numerosi pannelli e alle informazioni contenute nel documento che sarà consegnato all'ingresso.

Incontri e pranzo con gli animali al Bioparco. Gli animali del Bioparco di Roma attendono i bambini che potranno fare con loro incontri ravvicinati per conoscere blatte soffianti, furetti, rospi, insetti stecco e molti altri animali di cui spesso si ha paura o che suscitano ribrezzo, ma importantissimi per l’equilibrio dell’ambiente naturale. Non mancheranno poi il pranzo con Sofia, l’elefante asiatico, e la scoperta degli ingredienti dei pasti di: macachi del Giappone, lemuri catta, elefanti asiatici, scimpanzé, ippopotami anfibi, animali domestici di fattoria.

Grande corteo in maschera. Grande Corteo in Maschera per grandi e piccini, amici, famiglie, fidanzati e single. L'appuntamento è alla Stazione di Monte Mario (piazzale adiacente a via Eugenio Tanzi) per arrivare al S. Maria della Pietà passando da via Troya, piazza Guadalupe e piazza Thouar. Poi si balla fino a notte fonda.

Il Piccolo Principe al Teatro Verde. La storia del piccolo principe è la storia del viaggio che ciascuno di noi fa, partendo dal proprio piccolo mondo, per conoscere ed imparare i valori dell’amore e dell’amicizia ed essere pronti, alla fine, per tornare nel posto da cui si era partiti, portando nel cuore la più grande delle ricchezze, quella di sapere che A settant’anni dalla pubblicazione del celebre racconto di Saint Exupery, Il Piccolo Principe è divenuto un manuale di vita per grandi e piccini.

Frida Kahlo e le Antiprincipesse. Lontani dagli stereotipi tipici del nostro multiverso televisivo, ecco Frida, radiosa e fenomenale, raccontata anche attraverso laboratori strutturati per creare interesse e far conoscere questa donna facendo divertire i bambini.

Una civetta dispettosa, una principessa e...Ai Musei di Villa Torlonia, Casina delle Civette, c'è Una civetta dispettosa, una principessa e...spettacolo di burattini per bambini a cura di Maria Letizia Volpicelli, nell'ambito della mostra Tre Civette Sul Comò.