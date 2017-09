Week end a Roma: gli eventi di sabato 16 e domenica 17 settembre

Week end a Roma ricco di appuntamenti: mostre, spettacoli teatrali, eventi enogastronomici e attività per bambini. Un finesettimana, quello del 16 e 17 settembre, da organizzare al meglio tra cultura e feste, manifestazioni, eros, prodotti tipici e vino.

Ecco dunque gli eventi del week end a Roma 16 e 17 settembre

Batticuori: i cuori di Mojmir Ježek in mostra

“Batticuori” l’esposizione itinerante che vede protagonisti i cuori di Mojmir Ježek. La mostra presenta una raccolta dei celebri disegni dell’artista romano: eccezionali variazioni dello stesso unico soggetto, il cuore “segno inconfondibile, stupendo e anche terrorizzante dell’amore, di quando per caso all’improvviso, i sentimenti e le emozioni si fondono nel nostro corpo, diventano carne, là, in mezzo al petto..”.

Macbeth al Globe Theatre

Il Silvano Toti Globe Theatre si prepara ad accogliere sul proprio palcoscenico MACBETH, una delle tragedie più famose scritte dal drammaturgo inglese William Shakespeare. La versione tradotta, adattata e diretta da Daniele Salvo condurrà lo spettatore nei cupi territori di Scozia per conoscere da vicino la bramosia di potere dei protagonisti principali e le cruente vicende da essa scatenate.

Rome Bondage Week

Rome Bondage Week: una settimana dedicata all'Eros nella Capitale. Il mondo del bondage - consapevole - si riunisce a Roma. Un evento unico in cui avvicinarsi senza paura a una pratica che coltiva l'immaginario erotico di molti, attraverso un'inedita esplorazione della cultura e dell’estetica del bondage nelle sue più varie declinazioni: dalla tradizione giapponese alle sperimentazioni occidentali contemporanee.

Bruschetta festival

Bruschette da veri intenditori, e per palati esigenti, da assaporare a morsi ben assestati, finendo sempre per desiderarne un’altra. Una domenica senza forchette e coltelli a tavola: un'intera giornata dedicata alla bruschetta con oltre 20 tipi diversi tutte rigorosamente preparate con prodotti tipici e biologici.

Festa del Miele

Alla Festa del Miele di Campagnano stand con prodotti di apicoltori provenienti da tutta la regione, stand con prodotti agroalimentari campagnanesi, stand dimostrativi di artigiani campagnanesi, "cena itinerante" organizzata con i migliori locali di enogastronomia presenti nel paese, musica e spettacoli. Non mancheranno attività ludiche per l'intrattenimento dei più piccoli.

Sagra del Fagiolo Carne

A Fabrica di Roma tre giorni interamente dedicati alla riscoperta del Fagiolo Carne, l’ apprezzato e nutriente legume che ha rappresentato, per tanti secoli, la principale forma di sostentamento del territorio. Nei tre giorni della sagra sarà possibile assaporarlo cucinato in tantissimi modi: dall’antipasto del faciolo, agli gnocchetti co’ i facioli, piatto tipico fabrichese, ai facioli e gamberi, dai "facioli co’ le cotiche a quelli co’ le sarsicce".

Sud Wine Festival

Sud Wine Festival all'Ex Dogana celebrerà attraverso il vino, i posti più belli del Sud Italia. Quattro appuntamenti, 4 bandiere, 4 regioni del Sud d'Italia, 16 diverse degustazioni di vini bianchi e rossi da vitigni autoctoni.

Birre Dal Basso

Torna per il terzo anno consecutivo Birre Dal Basso: il più grande Festival Indipendente della Birra Artigianale con tante novità e la stessa propensione culturale e sociale: diffusione dei saperi, accessibili a tutti e convivialità attraverso molteplici espressioni artistiche, dalla musica al teatro.

Regggae park a Roma

Reggae Park a San Lorenzo. Tra echi, riverberi e nuvole di fumo, torna il dub e il reggae nella cornice storica dello Scalo Est, in un giardino patrocinato da Sapienza Università di Roma e Municipio Roma II. Protagonista una soundsystem installato per l'occasione.

Aria! Il Festival dei giochi all'aperto

A Roma arriva Aria! Il Festival dei giochi all'aperto, organizzato dalla Casa delle donne Lucha y Siesta. Una due giorni per riscoprire il piacere di giocare all'aperto e divertirsi..."perchè giocare - dicono i promotori - è una cosa seria". Durante tutto il festival postazioni di giochi all’aperto, colazione, merende, pranzo e cena per grandi e piccini.

Le Avventure di Don Chisciotte al Giardino degli Aranci

Passeggiata fiabesca per bambini. Don Chisciotte de la Mancia, il Cavaliere errante senza macchia e senza paura, è sperduto nella Roma del 2016. Chi lo riporterà a casa? Si batte contro i giganti, salva dame in difficoltà, è alla ricerca di un castello e di tante avventure. L’Aventino, colle ricco di misteri, sede del priorato dei Cavalieri di Malta, sarà il palcoscenico per uno dei personaggi più divertenti della storia della letteratura.

La Scuola dei Gladiatori

Piccoli gladiatori alla scoperta di Roma Antica. I bambini saranno addestrati da un maestro gladiatore esperto, che oltre a dirigere una vera e propria simulazione di una scuola gladiatoria adattata per i più piccoli, farà scoprire la storia, le caratteristiche e la vita quotidiana dei gladiatori.