Week end a Roma: tutti gli eventi del 14 e 15 gennaio

Passate le festività natalizie la Capitale, con un ricco e variegato palinsesto di eventi, non delude che deciderà di trascorrere il week end del 14 e 15 gennaio a Roma. Mostre, spettacoli teatrali ma anche visite guidate ed eventi enogastronomici. Ultimi giorni poi per godere ancora un po' delle atmosfere del Natale. Per i bambini spazio alla fantasia e al gioco: li attendono spettacoli teatrali e laboratori.



Ecco dunque gli eventi del week end a Roma 14 e 15 gennaio da non perdere.

The art of the brick - Torna a Roma “The art of the brick”! Tante le novità tra le oltre settanta sculture d'arte create con più di un milione di mattoncini LEGO®, opere dell’artista statunitense Nathan Sawaya. Le opere esposte, di dimensioni importanti, spaziano dalla figura umana “semplice” a quella rivisitata nell’arte come la riproduzione della Gioconda di Leonardo Da Vinci, La ragazza con l’orecchino di Perla di Vermeer e L’Urlo di Munch. Non mancano installazioni davvero imponenti come lo scheletro di T-Rex, costruito con oltre 80.000 mattoncini. o le raffigurazioni della Cappella Sistina e della Notte Stellata di Van Gogh, come non si sono mai viste prima…

Artemisia Gentileschi - La mostra è un viaggio nella vita e nell’arte di Artemisia, con un approfondito esame degli scambi e delle influenze con gli artisti a lei vicini. Frutto di un lunghissimo lavoro preparatorio, la mostra vanta prestiti da tutti i principali musei del mondo - dal Metropolitan Museum di New York, dal Museo di Capodimonte, dal Wadsworth Atheneum di Hartford Connecticut, dalla Galleria Palatina di Palazzo Pitti a Firenze e dal Národní galerie v Praze di Praga -, ed opere straordinarie quali Giuditta che taglia la testa a Oloferne (Museo di Capodimonte), Ester e Assuero (Metropolitan Museum di New York), Autoritratto come suonatrice di liuto (Wadsworth Atheneum di Hartford Connecticut) e moltissime altre.

Zanne, corazze e veleni - Gli ambienti naturali impongono continue sfide agli animali che li abitano: procurarsi da mangiare, evitare i predatori, trovare un partner e dare vita ad una discendenza. Tra questi si contano schiere di predatori che devono garantirsi un pasto catturando, con la forza o l’inganno, prede che metteranno in campo qualunque difesa per sopravvivere. Il risultato di questo processo è una “corsa agli armamenti”, sorprendente per forme e modalità, che in animali di piccole dimensioni come ragni, insetti, anfibi e rettili non ha riscontro negli animali di taglia superiore. A questo tema è dedicata la mostra Zanne, Corazze e Veleni.



All'ombra delle piramidi - La mostra All’ombra delle piramidi, prevede la ricostruzione in dimensioni 1:1 – nella loggia esterna al primo piano del Museo - della cappella funeraria di Nefer con slides retroilluminate che riproducono nella sua completezza la decorazione a rilievo al suo interno.

Sagra della polenta e dei Zampitti - In occasione dei festeggiamenti in onore di Sant'Antonio Abate, una manifestazione nella quale convivono momenti di carattere puramente religioso e di intrattenimento, c'è, come ormai da consuetudine, la Sagra della polenta e dei Zampitti.

Pista di pattinaggio a Porta di Roma - Ultimo week end per godere della pista di pattinaggio di Porta di Roma che, aperta a metà novembre, ha contribuito a rendere la Galleria Commerciale una delle maggiori attrattive natalizie della città.



Filomena Marturano al Teatro Quirino - Filumena Marturano – forse la commedia italiana del dopoguerra più conosciuta e rappresentata all’estero – ha un ruolo centrale nella produzione di Eduardo De Filippo, collocandosi tra i primi testi di quella Cantata dei giorni dispari che, a partire da Napoli milionaria!, raccoglie le opere più complesse e problematiche in cui si riversano i drammi, le ansie e le speranze di un Paese e di un popolo sconvolti dalla guerra.

I Fori Imperiali illuminati - Ammirando i Fori Imperiali illuminati, riportati alla luce dagli scavi novecenteschi, si rivivranno le gesta degli Imperatori e di quella Roma giunta all'apice della magnificenza. A partire dal Foro di Cesare, inaugurato nel 46 a.C., per concludere con quello di Traiano, verranno ripercorsi 158 anni di storia e di splendore, mettendo in parallelo le vite dei Cesari con quelle dei cittadini da loro governati e analizzando quanto i Romani, nostri antenati, ci abbiano lasciato, tramandato ed insegnato, accompagnati dal calar del sole che vedrà cedere il passo all'illuminazione artificiale dei Fori, investiti di magia.

Cartoonando - Cartoonando è un esaltante show basato sulle più belle sigle dei cartoni animati anni '80, presentate dal vivo da una megaband composta da 24 coristi e 6 musicisti, diretti dal Maestro Emiliano Ciardulli. Un turbine di musica, costumi, colori ed emozioni che riporterà i più grandi indietro nel tempo e che farà ballare e divertire i più piccoli.

Janeret al Circolo degli Illuminati - Nuovo appuntamento al Circolo degli Illuminati per Minù con l'astro nascente della house francese Janeret. Lo stile del deejay parigino è segnato da una contaminazione tra la deep-house e una dub con ritmi sostenuti, entrambe contraddistinte da una tensione armonica tra suoni profondi e atmosferici.



A spasso tra le costellazioni - Un invito all’osservazione del cielo per i più piccoli e i più curiosi. Un'occasione per imparare ad orientarsi e a scoprire le stelle, le costellazioni e le loro storie sul grande libro stellato del cielo. Siete pronti a inventare la vostra costellazione preferita?

Chi ben comincia…va ad Explora - L'attenzione ai fenomeni scientifici e fisici è alla base della proposta didattica del nuovo anno; oltre al divertimento, i laboratori su misura per fasce d'età arricchiscono la visita stimolando curiosità e interesse attraverso un apprendimento giocato e informale. Scienza, tecnologia, manipolazione e scoperta gli argomenti dei laboratori del week end, con particolare interesse verso la congiunzione tra arte, riuso creativo e sperimentazione giocata.

Robot sensori e radiazioni - Dai bracci meccanici ai robot programmabili Lego Mindstorm, fino ad interagire con tappeti sensibili per scoprire come conoscere, utilizzare e sfruttare al meglio diversi tipi di sensori. Quanti tipi di sensori conosciamo, dagli ultrasuoni, ai sensori di movimento, dai misuratori di temperatura a quelli che riconoscono i colori fino ai sensori infrarossi. Sarà un’avventura tra i meandri delle radiazioni elettromagnetiche scoprendo come è possibile vedere, sentire e percepire il mondo che li circonda.

L'ultimo cacciatore di draghi al Teatro Verde - Mai sottovalutare la perfidia dei draghi! Essi sono infidi, crudeli, spietati, ma soprattutto astuti. Eppure non sono invincibili. Ispirato ad un racconto di J.R.R.Tolkien, questa favola originale racconta di come, casualmente, un uomo qualunque viene in possesso di una spada magica e diventa un abile ed infallibile Cacciatore di Draghi. Ma, per affrontare l’ultimo Drago....

Girotondo stellare al Planetario - Nel grande girotondo del cielo stellato i bambini potranno distinguere una per una le costellazioni dello Zodiaco. Ma quante sono? E perché ognuno di noi ne segue una in particolare? Sarà quella giusta? Scopritelo facendo girotondo con le stelle!