Week end a Roma: tutti gli eventi dell'11 e 12 marzo

Il finesettimana bussa alle porte ed è già tempo di organizzarsi al meglio per non perdere nessuno degli appuntamenti che la Capitale propone.

Un week end a Roma ricco di eventi quello dell'11 e 12 marzo: mostre, spettacoli teatrali, concerti ed enogastronomia senza dimenticare le fiere. Agli sgoccioli pure la Settimana della Birra Artigianale (QUI TUTTI GLI EVENTI) con appuntamenti imperdibili di omaggio al luppolo e produzioni nostrane. Per i bambini invece teatro, laboratori didattici e visite guidate.

Ecco dunque gli eventi del week end a Roma 11 e 12 marzo

Giacomo Balla. Un'onda di luce. La mostra alla Galleria Nazionale offre l’occasione di una rilettura essenziale, ma efficace, del percorso di Balla attraverso opere significative dei momenti salienti della sua attività: dalla fase pioneristica del primo decennio del novecento, quando Balla individua nel divisionismo e nella fotografia il linguaggio del moderno, attraverso poi le ricerche sulle dinamiche del movimento e della velocità; dagli studi per motivi decorativi e per le arti applicate, fino alla lunga stagione di adesione ad un suo personalissimo realismo e di ritorno ai temi a lui cari del paesaggio romano, del ritratto, degli affetti familiari. Nella complessità del lungo e molteplice percorso creativo di un artista incessantemente teso verso la sperimentazione, si può individuare un motivo conduttore nel valore della luce – del suo scomporsi e ricomporsi nello spazio e nel movimento – quale linfa vitale dell’immagine. Da qui il titolo "Un'onda di luce".



The Other Side of The Ink. Più di cento tatuatrici da tutto il mondo saranno nella Capitale Sabato 11 e Domenica 12 marzo 2017 per la quinta edizione della The Other Side of The Ink. Fan del tatuaggio e semplici curiosi potranno osservare le artiste all’opera o persino essere loro stessi “l’opera”, grazie ai lavori dal vivo che verranno eseguiti durante la manifestazione da più di cento artiste partecipanti.

Game On 2.0. Sbarca a Roma, per la prima volta in Italia Game On 2.0 la più grande esposizione al mondo di videogames giocabili. Game On 2.0 è la storia del videogame raccontata attraverso oltre 100 giochi da vedere, ascoltare, toccare e giocare; più di 50 anni di novità tecnologiche, dal campo della progettazione a quello del design, trovano spazio in un percorso espositivo coinvolgente e immersivo che invita adulti e bambini a partecipare attivamente sperimentando e ritrovando i cult che hanno creato la storia del genere.

Motodays il Salone di Moto e Scooter. Alla Fiera di Roma torna Motodays, Salone Moto e Scooter del Centro-Sud Italia: una manifestazione che in poco tempo è riuscita ad affermarsi nel panorama fieristico di settore e a posizionarsi come secondo salone in Italia per l'universo delle due ruote. Un'edizione in calendario quando la bella stagione comincia ad essere nell’aria e con essa la voglia di muoversi in sella alle due ruote motorizzate. E’ anche il momento migliore per fare un giro d’orizzonte sul panorama del mercato. Ed è per questo che le Case produttrici saranno presenti con tutte le novità del 2017.

Birre, mieli e formaggi. Sabato pomeriggio Agrilab apre le porte dell'azienda agricola per una degustazione guidata unica: le tre birre proposte in abbinamento a tre differenti mieli e tre formaggi per un'esperienza organolettica unica. Un evento nell'ambito della Settimana della Birra Artigianale.

Sagra della Polenta. A Cineto Romano, in Piazza dei Villini, torna la famosa Sagra della Polenta, giunta alla trentatresima edizione. La gustosa Sagra inizierà alle ore 12 con la distribuzione di favolosi piatti di polenta guarniti con salsicce e spuntature di maiale. Inoltre, si potranno gustare altri prodotti della cucina locale, il tutto accompagnato da ottimo vino di stagione. Durante la manifestazione si potrà visitare l'antico borgo di Cineto Romano e il Mercatino dell'artigianato.

Siani e De Sica in scena: c'è Il Principe Abusivo. Alessandro Siani e Christian De Sica ne Il Principe Abusivo. Tratto dal film "Il principe abusivo e diretto da Alessandro Siani soggetto e sceneggiatura di Alessandro Siani e Fabio Bonifacci lo spettacolo arriva sul palco del Palalottomatica a Roma.

Quei due (Staircase - Il sottoscala): Dapporto e Solenghi al Quirino. Una splendida commedia sull’amore. Un amore che dura per tutta una vita. Un vero amore. Un amore omosessuale. Harry e Charlie sono una coppia di barbieri omosessuali “intrappolati” da circa trent’anni in una barberia londinese situata in un sottoscala. Seppur legati disperatamente l’uno all’altro da decenni, si dilaniano a vicenda con incessanti litigi. Ma proprio quell’amore ormai lacero e stantio permette alla coppia di evitare la solitudine, abisso troppo oscuro e doloroso in cui sprofondare.

Macy Gray in concerto. Macy Gray, voce internazionale dell’urban soul, dopo 6 anni di attesa, arriva nei più importanti club italiani. L'artista dal timbro unico e lo stile inconfondibile sarà sul palco dell'Auditorium della Conciliazione.

Satoshi Tomie fa ballare Roma. Il pluridecorato dj Nipponico Satoshi Tomie suonerà al Room 26 per una serata davvero imperdibile. Dal 1989, data in cui incise il famoso brano Tears con la collaborazione di due icone della musica EDM, David Morales e Frankie Knukels, la sua carriera è in continua ascesa. E quale migliore occasione per ballare sulle sue note se non quella che arriverà in questo week end romano.



Le avventure del piccolo burattino. Pinocchio, dopo essere stato creato dal falegname Geppetto, si ritroverà a dover affrontare mille avventure. Incontrerà Mangiafuoco, il Gatto e la Volpe, Lucignolo e tanti altri strani personaggi. Andrà nel paese dei balocchi, dove si diventa asini… Ma riuscirà a diventare un bambino vero seguendo i consigli della sempre generosa Fata Turchina?

Il libro delle fantapagine al Teatro Verde. Due bibliotecari custodiscono nei loro scaffali un grande libro di fiabe unico al mondo: un libro dotato di volontà propria che possiede lo straordinario potere di inghiottire e di far vivere nelle sue pagine, chiunque gli si avvicini. I due protagonisti Camillo e Gelsomino vengono rapiti dal libro e trasportati nel mondo delle fiabe...

La preistoria a Roma. Duecentomila anni fa cosa succedeva a Roma? Chi ci viveva e cosa avremmo visto e sentito nella Preistoria? Un viaggio bellissimo da fare indietro nel tempo per tutti, bambini e adulti, che vogliono immaginare come la nostra città appariva ai tempi dei neanderthal e dei primi esseri umani. Scoprirete animali incredibili, piante preistoriche e rivivrete un giorno qualsiasi nella preistoria romana. Potrete con mano gli strumenti di pietra che costruivano i nostri antenati e andremo a caccia di fossili e orme.

Il Flauto Magico di Mozart a Villa Torlonia. Passeggiata fiabesca per bambini. Una principessa prigioniera, il tempio di un potentissimo sacerdote, un principe bellissimo e coraggioso, un acchiappa-uccellini spiritoso si muovono tra i giardini fiabeschi di Villa Torlonia. Ma c'è un canto spaventoso….è la malvagia Regina della Notte che vive nella sua casa. Niente paura! La Maga Smeralda e le note del Flauto Magico del principe ci condurranno in salvo!

Cappuccetto Rosso Show al Teatro Kopò. Questa non è la solita fiaba con la cara ragazzina che indossa un cappuccio di colore rosso, prima di tutto perché la cara ragazzina che indossa un cappuccio di colore rosso non c'è, o meglio, dovrebbe esserci ma non si trova… La situazione è critica: il narratore non sa cosa narrare e a nulla servono i tentativi del "grande" e "famoso" mago Magic Giorgio di stupire e meravigliare il pubblico con i suoi trucchi perché i bambini vogliono vedere lo spettacolo di Cappuccetto Rosso...