Week end a Roma: gli eventi dell'1 e 2 aprile

Week end a Roma ricco di appuntamenti. Nella prima domenica di aprile, e quindi del mese, non perdete l'occasione di visitare monumenti e musei gratis. Variegato poi il palinsesto degli eventi offerto dalla Capitale per chi vorrà trascorrere il week end a Roma del 1 e 2 aprile: mostre, concerti, appuntamenti enogastronomici e fiere. Non mancheranno poi serate in cui scatenarsi e iniziative a misura di bambino.

Ecco dunque gli eventi del week end a Roma 1 e 2 aprile

Georg Baselitz. Gli Eroi al Palazzo delle Esposizioni. Soldati, pastori, ribelli, partigiani, pittori, pittori moderni, rossi, bianchi sono gli Eroi e i Nuovi tipi dipinti da Georg Baselitz tra il 1965 e il 1966 in completa solitudine e immerso in un vero e proprio furore espressivo. Per la prima volta una grande mostra monografica riunisce un cospicuo numero di questi dipinti considerati una sorta di manifesto della pittura di Baselitz e una pietra miliare della storia dell’arte contemporanea.

La Città della Pizza. Napoletana, fritta o al taglio, la pizza, vanto e orgoglio nazionale. Gli spazi dell’area Guido Reni District si trasformeranno in una grande piazza in cui andrà in scena tutto il meglio dell’universo pizza. 40 tra i migliori pizzaioli della Penisola, da Nord a Sud passando per il Centro, dai maestri partenopei alla nouvelle vague casertana, dagli interpreti del fenomeno pizza gourmand alla scuola romana, per un totale di circa 90 differenti pizze, suddivise nelle categorie “napoletana”, “all’italiana”, “da degustazione”, “al taglio” e “fritta”.

La Casa delle Farfalle. Centinaia di farfalle, di tantissime e variegate specie, volano liberamente in una riproduzione di foresta tropicale creata per darvi la possibilità di vederle da vicino. Questo incantevole giardino è La Casa delle Farfalle. La Casa delle Farfalle è una serra tropicale, all'interno, ognuno avrà la possibilità di passeggiare in mezzo ad una rigogliosa vegetazione ed osservare da vicino alcune tra le farfalle più appariscenti del mondo.

Festa del pistacchio. Uno spazio dedicato a tutti gli amanti del pistacchio e con prodotti speciali, realizzati dai pasticcieri de La Cannoleria solo per la Festa del Pistacchio. Nell'occasione potrete trovare nuovi dolci a base di pistacchio: Cheesecake al Pistacchio, Tiramisù al Pistacchio e Cuori al Pistacchio. Ma non finisce qui. Perché potrete assaggiare un nuovo cannolo: il Cannolo Pistacchioso ripieno con ricotta di pecora siciliana e crema di pistacchio interna ed esterna.

Sagra del carciofo. Un appuntamento ormai della tradizione, una suggestiva manifestazione in cui vengono esposti e fatti degustare i tipici ortaggi setini, il tutto corredato da manifestazioni culturali e sportive. La Sagra del Carciofo non è solo gastronomia e gusto: è un bellissimo appuntamento con la natura, la cultura e il folklore dei Monti Lepini. Li potrete trovare gastronomia, tradizione, arte e musica. Iniziative e manifestazioni armonizzate con gli antichi e suggestivi motivi architettonici del centro storico.

Sagra dei Frutti di Mare. Al Circeo arriva la Sagra dei Frutti di Mare. Una manifestazione alla sua prima edizione ma che promette già gusto e successo. Ci saranno stand culinari, gastronomici, prodotti tipici e dolciari, artigianali, vintage e commerciali. Intrattenimenti vari per grandi e piccini. Alla Sagra dei Frutti di Mare potrete assaporare: zuppa di cozze e vongole, frittura di pesce e molto altro ancora.

Giorgia in concerto a Roma. Il nuovo attesissimo tour di Giorgia arriva a Roma. La cantautrice romana sarà in concerto al Palalottomatica per presentare il su nuovo lavoro discografico, Oronero: decimo album di inediti.

San Lorenzo 90210. Per quelli dei pomeriggi passati a guardarsi Bim Bum Bam, dei crampi dalle risate per Mai Dire Banzai. Quelli che portano inni come “Supercafone” nel cuore, durante gli anni nei quali facevamo il culo alle discoteche di mezza Europa con Gigi D'Ag e gli Eiffel65. E ancora, gli anni della West Coast & East Coast. Gli anni delle boyband, del Festivalbar, dei Lunapop. Con l’arrivo di Mtv, e Trl e Select. Ecco, a quegli anni specialissimi Ex Dogana dedica una festa, metà all'aperto e metà nei magazzini.

Vintage Market Roma Garbatella. Una grande mostra di abbigliamento ed accessori vintage, antiquariato, complementi d'arredo, quadri, libri e fumetti, dischi, giocattoli, articoli da collezione, rarità e tanti oggetti introvabili.

Hanami, la fioritura dei ciliegi all'Eur. Hanami, la fioritura dei ciliegi all'Eur - Hanami (花見 letteralmente "ammirare i fiori") è un termine che si riferisce alla tradizionale usanza giapponese di godere della bellezza della fioritura primaverile degli alberi, in particolare di quella dei ciliegi, i cui fiori si chiamano sakura. Il 20 luglio 1959 il Giappone donò all'Italia 2500 ciliegi, molti dei quali circondano tutt'oggi il Laghetto dell'EUR. In occasione della visita guidata organizzata all'Eur il percorso terminerà con un pic nic al parco in un'atmosfera davvero unica.

Animali Fantastici e Dove Trovarli: l'evento a Porta di Roma. A Porta di Roma sarà esposta la valigia gigante del film Animali Fantastici e Dove Trovarli, per celebrare l’uscita in home video della pellicola, già disponibile in DVD, Blu-ray, Blu-ray 3D e nell’innovativo formato UHD 4K. Nel week end i fan della saga potranno partecipare a giochi e quiz sul mondo creato da J.K. Rowling e sabato 1 aprile, dalle 16:00 alle 18:00 troveranno ad accoglierli i cosplayer del film per scattare foto con loro.

Pesce d'aprile al Bioparco. Al Bioparco giornata speciale alla scoperta delle stranezze e dei tanti “scherzi della natura” e di come gli animali siano i più grandi esperti di pesci d’aprile. Proteggersi dal freddo estremo, combattere la mancanza di acqua, camminare sull’acqua o cambiare colore: gli animali sembrano spesso giocare con le leggi della scienza, riuscendo a superare situazioni critiche per sopravvivere.

Officina in cucina: Muffin yogurt e marmellata. Tutto pronto per Muffin yogurt e marmellata, gli appuntamenti di Officina in Cucina con la morbida e golosa ricetta dalla caratteristica forma a cupola, da gustare come dolce coccola in tutti i momenti del giorno. Preparare dolci bontà è per i bambini qualcosa di magico all’interno della cucina di Explora: stimoli sensoriali derivati dalla manipolazione, dall’assaggio, dal dosaggio degli ingredienti, tutto questo, ritagliandosi un momento all’insegna della gioia e della dolcezza.

Pinocchio al Teatro India. Nel famoso libro di Carlo Collodi c’è una componente che interessa da vicino i 12 giovani attori con e senza disabilità del Laboratorio Teatrale Integrato Piero Gabrielli, e cioè che Pinocchio è un vero “diverso”. Un Pinocchio cosciente della propria diversità e che cerca di diventare uguale agli altri: lo spettacolo sarò in scena al Teatro India. Un diverso al cubo, un diverso che non si tira mai indietro nelle sfide che la vita gli propone.

Vi presento Leonardo Da Vinci, inventore! La storia dell'uomo che vedeva il futuro. Chi era veramente Leonardo Da Vinci? Cicero in Rome, attraverso la sua esclusiva attività didattica e utilizzando le ricostruzioni in scala reale delle invenzioni interattive e funzionanti presenti alla mostra Leonardo Da Vinci, coinvolgerà i bambini con le loro famiglie in un percorso unico e originale alla scoperta delle incredibili visioni di uno degli uomini più straordinari della nostra storia, un genio che ha immaginato il futuro e che ha inventato tante macchine incredibili.

Il Flauto magico di Mozart a Villa Torlonia. Passeggiata fiabesca per bambini. Una principessa prigioniera, il tempio di un potentissimo sacerdote, un principe bellissimo e coraggioso, un acchiappa-uccellini spiritoso si muovono tra i giardini fiabeschi di Villa Torlonia. Ma c'è un canto spaventoso….è la malvagia Regina della Notte che vive nella sua casa. Niente paura! La Maga Smeralda e le note del Flauto Magico del principe ci condurranno in salvo! Siete pronti per questa avventura?