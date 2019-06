Metti…un weekend al Palazzo Chigi di Ariccia

Con alcune novità nei percorsi e nella proiezione di video, venerdì 28 giugno, alle ore 20:30, e domenica 30 giugno, alle ore 18:00, torna lo spettacolo multidisciplinare itinerante Metti…un week end al Palazzo Chigi di Ariccia che tanto successo ha riscosso nelle precedenti edizioni.

Ancora una volta gli ingredienti delle spettacolo saranno il cinema, la musica e la recitazione in un ambiente ricco di fascino e di storia che è stato anche sede di molti set cinematografici di film indimenticabili.

Gli spettatori saranno, come sempre, divisi in tre gruppi (Fellini, Visconti, Zeffirelli) che seguiranno le performances dei musicisti dell’ensemble I Cameristi di Roma e degli attori della Compagnia ArteIdea diretti da Giacomo Zito ricongiungendosi per il gran finale nella Sala Maestra.

Un altro appuntamento da non mancare con “I Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati”.

Poiché i posti sono limitati si consiglia di acquistare i biglietti o prenotarli presso la segreteria dei Concerti (069398003 – 3331375561) per non perdere questo Concerto/Spettacolo unico ed indimenticabile!



“I Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati” al Palazzo Chigi di Ariccia sono realizzati dalla COOP ART con il patrocinio e il contributo del Comune di Ariccia , del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC) e della Regione Lazio.



Per informazioni e prenotazioni

06 9398003 – 3331375561

info@concertiaccademiasfaccendati.it

www.concertisfaccendati.it