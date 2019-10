Weekend per "amici a 4 zampe" a Valmontone Outlet

Sabato 19 e domenica 20 ottobre a Valmontone Outlet torna lo shopping a quattro zampe grazie a “Dogs & Friends”, l’iniziativa dedicata a momenti di gioco e incontrocon i nostri amici più fedeli. Il villaggio dedicato allo shopping gestito da Promos in provincia di Roma organizza la manifestazione per il terzo anno consecutivo,in collaborazione con Barnie’s, marchio specializzato in alimenti per cani e gatti.

Sabato 19 ottobre l’eventosi baserà sull’importanza dell’educazione cinofila nel rafforzamento della relazione con il proprio cane; gli educatori del centro RANTAPLAN affiancheranno i padroni nelle numerose attività, dalla Nosework ScentDetection, l’esercizio cino-sportivo per affinare l’olfatto, ai percorsi di Agility Doge Rally Obedience, basati sulla reciproca fiducia e collaborazione tra il cane e l’uomo. Concluderà la sessione di prove la Disc Dog, una disciplina affascinante in cui cane e conduttore si esibiscono in figure acrobatiche grazie all’uso del frisbee.

Domenica 20 ottobre la giornata sarà interamente dedicata al contest: i giudici valuteranno e osserveranno i cani, suggerendo ai padroni anche dei piccoli consigli pratici. Terminati i giudizi, verranno dichiarati i vincitori delle relative categorie che andranno a disputare il Best in Show, l’ultima competizione in programma che premierà il cane migliore.

INGRESSO GRATUITO

Per partecipare alle iniziative in programma ci si può iscrivere gratuitamente all’indirizzo Info@barnies.itindicando nell'email nome e cognome, nome del cane, razza, età e sesso.

DOGS & FRIENDS – PROGRAMMA:

Sabato 19 ottobre – SABATO RANTAPLAN: EDUCAZIONE CINOFILA

ore 11 Nosework Scent Detection

ore 11.30-15.30 Agility Dog

ore 12-16 Rally Obedience

ore 15-16 Salvataggio

ore 16.30 Dog Dance

ore 17 Disc Dog

Domenica 20ottobre – IL CONTEST

ore 11 Iscrizioni

ore 11 Elaborazione dei giudizi

ore 14 Pausa Pranzo

ore 16 Premiazione