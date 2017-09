Parole e musiche del cinema: week end a Palazzo Chigi di Ariccia

Esempio unico di dimora barocca rimasta inalterata nei secoli, fastoso palazzo del Seicento nato su progetto di Gian Lorenzo Bernini, il Palazzo Chigi di Ariccia è oggi la sede del Museo del Barocco Romano e uno dei centri culturali più attivi dei Castelli Romani. Sabato 9 e domenica 10 settembre (ore 17.30) il Palazzo apre le porte al pubblico per lo spettacolo, a ingresso libero (prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento dei posti disponibili al 333-1375561, 345.9615409), Metti…un weekend al Palazzo Chigi di Ariccia, ideato da Giacomo Fasola, Giovanna Manci e Giacomo Zito.

Week end a Palazzo Chigi di Ariccia

Sarà un percorso originale nella storia più recente della dimora nobiliare ariccina che, attraverso le suggestioni dei set cinematografici realizzati nelle sue sale, nei suoi ambienti e negli spazi del suo parco, restituirà ai visitatori un altro e “nuovo” aspetto della sua vitalità culturale insieme alla memoria di un’epoca gloriosa della cinematografia italiana, quella segnata dalla creatività di registi quali, solo per citarne alcuni, Luchino Visconti con l’indimenticabile Gattopardo, Federico Fellini (che per La dolce vita recuperò alcuni dipinti della Quadreria di Palazzo Chigi), Tonino Cervi per L’avaro con Alberto Sordi e Laura Antonelli, la miniserie tv dei fratelli Taviani Luisa Sanfelice con Laetitia Casta e Adriano Giannini, fino al più recente Racconto dei Racconti di Matteo Garrone e ai tanti sceneggiati di ambientazione storica.

Parole e musiche del cinema

Tre i percorsi in simultanea (dedicati a Fellini, Visconti e Zeffirelli) che partiranno dal Parco del Palazzo per addentrarsi nel Cortile e nelle Sale del Palazzo: a rotazione, quasi a inseguirsi, il pubblico potrà visitare il palazzo fermandosi in tre diverse sale dove l’ensemble di fiati de “I Cameristi di Roma” – formato da diversi professori dell’Orchestra Nazionale di Santa Cecilia fra cui il primo flauto Carlo Tamponi - eseguirà alcuni dei più celebri brani delle colonne sonore di Nino Rota ed Ennio Morricone, ma anche Mozart e Giuseppe Verdi (con il noto Valzer del Gattopardo), alternandosi alla lettura di testi di Ennio Flaiano e alla messa in scena di alcune celebri scene da film, come il dialogo fra Marcello e Maddalena da La dolce vita di Fellini, il dialogo tra Ric e Nina da Metti, una sera a cena di Patroni Griffi e il Gattopardo di Visconti. Ne saranno interpreti un cast di attori formato da Francesca La Scala, Nicola Sorrenti, Chiara Di Stefano, Luigi Pisani, scelti, diretti e coordinati dal regista e attore Giacomo Zito.

Metti…un weekend al Palazzo Chigi di Ariccia

Parco (ruderi):

I Cameristi di Roma (nonetto di fiati) : Romeo e Giulietta di Nino Rota

Romeo e Giulietta da W. Shakespeare Atto II Scena II (scena del balcone)

Interpreti: Francesca La Scala, Nicola Sorrenti

Cortile:

I Cameristi di Roma (nonetto) : La Dolce Vita di Nino Rota

Fogli di Via Veneto da La Solitudine del Satiro di E. Flaiano (Genesi de La Dolce Vita)

Interpreti: Chiara Di Stefano, Luigi Pisani, Giacomo Zito

Sala dei Cani:

Trio dei Cameristi di Roma (clarinetto, fagotto e corno) : Brano musicale della scena del Night Club dalla Dolce Vita

Dialogo tra Marcello e Maddalena da La Dolce Vita di F. Fellini

Interpreti: Francesca La Scala, Luigi Pisani

Sala da Pranzo d’Estate:

I Cameristi di Roma (quintetto) : tema da Metti, una sera a cena di Ennio Morricone

Dialogo tra Ric e Nina da Metti, una sera a cena di G. Patroni Griffi

Interpreti: Chiara Di Stefano, Nicola Sorrenti

Salone Giallo Rosso:

Carlo Tamponi (flauto solista) : Musica di Mozart

Monologo Salieri da Amadeus di P. Shaffer

Interprete: Giacomo Zito

Sala Maestra:

I Cameristi di Roma (nonetto) : Giuseppe Verdi, Valzer del Gattopardo

Dialogo tra il Principe di Salina e Chevalley da Il Gattopardo di G. Tomasi di Lampedusa

Interpreti: Nicola Sorrenti, Luigi Pisani, Giacomo Zito

I Cameristi di Roma (nonetto) : Suite di musiche da film di Nino Rota - trascrizioni di Nicola Scardicchio autorizzate dall’Autore - tratte La strada, La dolce vita, Amarcord, Casanova, Giulietta degli spiriti, Otto e mezzo.



I CAMERISTI DI ROMA

Carlo Tamponi flauto

Paolo Verrecchia e Massimo Conte oboi

Ugo Gennarini e Concezio Colandrea (Silvia Dutto 10 settembre) clarinetti

Alessandro Verrecchia e Andrea D’Aprano fagotti

Massimiliano Picca e Maria Eleonora Ecca corni