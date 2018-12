Nel week end l'arte si anima: nei musei di Roma jazz, gospel e mystery rooms

Per salutare le festività natalizie appena trascorse e attendere insieme l’arrivo del nuovo anno nei Musei Civici di Roma torna "Nel week-end l’arte si anima": un finesettimana, quello del 29 e 30 dicembre, con un programma ricco di spettacoli, musica dal vivo e le ultime avventure delle Mystery Rooms.

Nel week end l'arte si anima

Si comincerà dai Musei Capitolini che apriranno straordinariamente sabato 29 dicembre dalle 20 alle 24 (ultimo ingresso alle ore 23) per ospitare una nuova serata musicale organizzata in collaborazione con la Fondazione Musica per Roma. I visitatori potranno accedere al Museo al costo simbolico di un euro o gratuitamente con la MIC Card e, oltre a visitare le bellezze delle collezioni permanenti, le mostre temporanee La Roma dei Re. Il racconto dell’Archeologia e I Papi dei Concili dell’era moderna. Arte, Storia, Religiosità e Cultura, avranno la possibilità di ascoltare i suoni raffinati della musica jazz, scoprire la tradizione della bossa nova brasiliana e partecipare alla nuova edizione del Roma Gospel Festival.

Concerto ai Musei Capitolini

La serata prenderà il via alle ore 20.15 (in replica alle 22.45) nell’Esedra del Marco Aurelio con il primo grande concerto di benvenuto dal titolo Ellington – Monk Night eseguito dal New Talents Jazz Ensemble, formazione ridotta composta da sette dei diciassette membri totali della New Talents Jazz Orchestra, ideata e diretta dal Maestro Mario Corvini. Per l’occasione l’Ensemble, coordinato e diretto dal trombettista e arrangiatore Nicola Tariello, proporrà una selezione di composizioni tratte da Duke Ellington e Thelonious Monk reinterpretate in modo originale, oltre ad un excursus tra le canzoni più celebri della cultura jazzistica.

A seguire, alle ore 21 nella Sala Pietro da Cortona, la formazione si ridurrà a due elementi nel concerto La musica di Jobim del New Talents bossa duo. Luca Berardi e Diego Bettazzi, renderanno omaggio alla tradizione bossa nova e, nello specifico, alle musiche di Antonio Carlos Jobim con una esibizione in cui si fonderanno la sonorità ricca e armonica della chitarra con la fluidità melodica dell’alto sax. Alle ore 21.30, invece, sarà la volta dell’edizione 2018 del Roma Gospel Festival.

Il consueto appuntamento di Natale proposto dalla Fondazione Musica per Roma porterà, anche quest’anno, i visitatori del Palazzo Nuovo a muoversi sul sound trascinante del coro del seminario Gospel Experience introdotto dal Dott. Ronald Ixaac Hubbard, meglio conosciuto con il nome di Pastor Ron. Dopo aver seguito il tempo del coro Gospel, il pubblico potrà spostarsi nuovamente in Sala Pietro da Cortona per un nuovo appuntamento con la musica jazz. Sarà il New Talents estemporaneo trio composto da Nicola Tariello (tromba), Riccardo Nebbiosi (sax tenore) e Dario Giacovelli (basso) ad esibirsi alle ore 22.15 nel concerto Improvising Trio, coinvolgendo il pubblico in un’esibizione basata sulla libertà espressiva e l’elaborazione tematica su strutture improvvisate.

Musica jazz e gospel domenica 30 dicembre

Dalle note della musica jazz e i ritmi del gospel e della bossa nova alla tradizione della musica classica. Il nuovo appuntamento del fine settimana nei Musei Civici proseguirà anche domenica 30 con il nuovo concerto a ingresso gratuito proposto dalla Roma Tre Orchestra. Il Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese ospiterà alle ore 11.30 Musica al chiaro di luna del Trio Musikanten composto da Raffaello Galibardi (violino), Roberto Vecchio (violoncello) e Guido Carpentiere (pianoforte). In programma il trio per pianoforte di Claude Debussy, tra i più celebri scritti per questa formazione, il Chiaro di luna più famoso, sempre di Debussy, qui proposto in una originale versione con violino e violoncello e una perla da riscoprire, ovvero la pagina di Clara Wieck che il mondo ricorda soprattutto come moglie di Robert Schumann.

Mystery Rooms

Oltre al concerto gratuito domenica 30 dicembre ci sarà anche l’ultimo appuntamento con le Mystery Rooms. Al Museo di scultura antica Giovanni Barracco andranno in scena, alle ore 10.30 e alle ore 14.00, le avventure dal titolo Le mani sul museo. Concerto avventura per salvare il Museo Barracco. Un fitto mistero avvolge il Museo e ne minaccia l’esistenza. Un custode scomparso, un funzionario pazzo ma, soprattutto, la perdita dell’unico fondamentale documento in grado di evitare la distruzione del Museo da parte di un’agguerrita multinazionale daranno il via a una vera e propria caccia al tesoro all’interno delle sale in cui i partecipanti andranno alla ricerca degli indizi utili al ritrovamento dell’importante documento.

Week end nei musei di Roma: programma 29 e 30 dicembre

Sabato 29 dicembre

MUSEI CAPITOLINI

A cura di Fondazione Musica per Roma

ESEDRA DI MARCO AURELIO

Ore 20.15 e 22.45 – “Ellington – Monk Night”

Con: New Talents Jazz Ensemble – Nicola Tariello (tromba), Diego Bettazzi (sax alto/soprano), Riccardo Nebbiosi (Sax Tenore), Federico Proietti (Trombone), Luca Berardi (Chitarra), Dario Giacovelli (Basso), Davide Sollazzi (Batteria)

SALA PIETRO DA CORTONA

Ore 21.00 – “La musica di Jobim”

Con: New Talents bossa duo – Luca Berardi (Chitarra), Diego Bettazzi (Sax alto)

PALAZZO NUOVO

Ore 21.30 – Roma Gospel Festival 2018

Con: Il coro del seminario “Gospel Experience” presentato dal Dott. Ronald Ixaac Hubbard (Pastor Ron)

SALA PIETRO DA CORTONA

Ore 22.15 – “Improvising Trio”

Con: New Talents estemporaneo trio – Nicola Tariello (Tromba), Riccardo Nebbiosi (Sax Tenore), Dario Giacovelli (Basso)

Domenica 30 dicembre ore 11.30

MUSEO CARLO BILOTTI – ARANCIERA DI VILLA BORGHESE

“Musica al chiari di luna”

A cura di Roma Tre Orchestra

Programma: C. Schumann: Trio per pianoforte in sol minore op. 17; C. Debussy: Claire de lune, Trio per pianoforte in sol maggiore

Con: Trio Musikanten – Raffaello Galibardi (violino), Roberto Vecchio (violoncello), Guido Carpentiere (pianoforte)

MYSTERY ROOMS

Domenica 30 dicembre ore 10.30 e 14.00

MUSEO DI SCULTURA ANTICA GIOVANNI BARRACCO

“Le mani sul museo. Concerto avventura per salvare il Museo Barracco”

Prenotazione obbligatoria allo 060608

(Max 12 persone)