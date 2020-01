Week end al top: gli eventi per tutti di ShopToday

Il nuovo anno è partito alla grande ma si ha già bisogno di un weekend. Che sia di relax, di buon cibo, di cultura o di adrenalina, abbiamo i giusti consigli per un weekend davvero sensazionale.

I buoni propositi del nuovo anno sono partiti e vedono in primis la scelta della dieta giusta che dalla disintossicazione post abbuffate ci portino alla giusta perdita di peso, ma questo si sa non vale nel weekend: come resistere infatti alle proposte del ristorante Mucca pazza Monteverde che soddisfano tutta la famiglia? Qui gli sconti a voi dedicati.

Ma se ad avere la meglio è la voglia di sushi, la scelta giusta è il ristorante La Dogana Food che per i lettori di Roma Today offre il suo menù scontato al 40%.

Per chi sceglie una serata di cultura, la risposta giusta è sempre il teatro: Arsenico e vecchi merletti è la proposta del teatro Quirino che inaugura il nuovo anno mettendo in scena i due colossi del teatro italiano, Anna Maria Guarnieri e Giulia Lazzarini, in una avvincente commedia che lascerà impressi divertimento e riflessione. Il teatro de’ Servi propone invece lo spettacolo L’uomo perfetto: apparentemente rivolto solo alle donne che almeno una vota nella vita (o al giorno!) si pongono il problema della sua reale esistenza, è lo spettacolo giusto per chi vuole divertirsi con leggerezza.

Per chi è alla ricerca di avventure, L’Annegatore escape room Roma è il luogo perfetto per vivere una serata ricca di adrenalina, se invece la voglia è quella di neve, Campo Felice Skipass offre l’occasione giusta per divertirsi.