Web Stars Event: Youtouber più famosi a Rainbow MagicLand

Dopo il grande evento dell'Epifania Rainbow MagicLand ne ha per tutti i gusti e il 7 gennaio è dedicato agli “internauti”: Web Stars Event, appuntamento per tutti i fan del web presso il Castello di Alfea, dalle 13.00 alle 17.00 con quattro you touber fra i più noti nel panorama italiano. Matt e Bise il duo più pazzo del Web con la passione per i video e la comicità.

Geppo, youtuber dal carattere poliedrico, solare e uno spirito da eterno fanciullo, tutti impazziscono per le sue barzellette. Dorian Be, che intrattiene il suo pubblico con ironiche parodie di film, pubblicità, musica, canzoni e altro ancora. Potrete conoscerli, scattare foto e ottenere un loro autografo insieme a molti altri protagonisti dell’universo web. Andate ad incontrali tutti e non dimenticate di taggare le vostre foto con #RainbowMagicLand.

A Rainbow Magicland, oltre all'evento specifico, potrete vivere una giornata di relax, con le imperdibili attrazioni che incontreranno i gusti di tutta la famiglia: dai brividi e adrenalina per i più coraggiosi con i lanci mozzafiato su Shock all’esperienza unica del primo Virtual Coaster d’Italia a bordo dell’Olandese Volante. Per i bambini 4 aree giochi tematiche e tante attrazioni dedicate, dalle Tazze Pazze al Treno Magico, per un divertimento in tutta sicurezza. La Magic Street animata da musica, luci, gustosi prodotti tipici e tante decorazioni. A poca distanza dal Castello di Alfea, grande protagonista anche quest’anno Winter Tubby un’immensa doppia discesa alta 7 metri su cui ci si potrà lanciare a bordo di morbidi gommoni per 45mt di puro divertimento! Oltre a tutte le attrazioni del Parco, anche quest’anno non mancheranno i meravigliosi show a tema natalizio: al Gran Teatro andranno in scena: il Magic Christmas Show per tutta la famiglia, musiche di Natale, balletti e esibizioni spettacolari di trasformismo e contorsionismo, come “Super Eroe con i laser”. Al Piccolo Teatro l’appuntamento è con il carisma e l'allegria di Mister Fog che conquisterà i più piccoli con un live-show coinvolgente.